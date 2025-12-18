Thái Lan phạt nặng tuyển thủ gian lận, đòi lại 10 tháng tiền trợ cấp

Ngày 17/12, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), Tiến sĩ Kongsak Yodmani tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp kỷ luật ở mức cao nhất đối với tuyển thủ gây ra vụ bê bối gian lận tại SEA Games 33. Qua đó, ông khẳng định nước chủ nhà không bao che, không thiên vị trong công tác tổ chức Đại hội.

“Vụ việc này cho thấy rõ ràng rằng Thái Lan, với tư cách chủ nhà SEA Games, không hề bao che cho nội bộ. Mọi quyết định đều được đưa ra một cách minh bạch và theo đúng chuẩn mực của SEA Games, nhằm bảo đảm sự công bằng và củng cố niềm tin của cộng đồng ASEAN”, ông Kongsak nhấn mạnh.

Trung tâm của vụ bê bối là Naphat Warasin (biệt danh trong game là Tokyogurl), một tuyển thủ của đội tuyển nữ Liên quân Mobile của Thái Lan. Cô bị phát hiện gian lận ngay trước mắt trọng tài trong trận gặp Việt Nam ngày 15/12. Cô chơi ăn gian bằng cách sử dụng phần mềm bên thứ ba và nhờ người khác đăng nhập tài khoản thi đấu hộ trong lúc tranh tài tại SEA Games 33.

Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan khẳng định không thiên vị nội bộ qua việc kỷ luật thật nặng VĐV vi phạm. (Nguồn: Matichon)

Theo tờ SiamSport, tiến sĩ Kongsak cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với ông Santi Lothong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan, để thống nhất hướng xử lý. Trước mắt, Hiệp hội sẽ tiến hành các bước theo thẩm quyền, báo cáo vụ việc lên Hội đồng SEA Games và Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á, nhằm xem xét các án phạt về mặt thể thao.

Liên quan đến khía cạnh pháp lý, Tiến sĩ Kongsak nhấn mạnh cần chờ kết quả kiểm tra, xác minh chính thức để làm rõ hành vi vi phạm của tuyển thủ có cấu thành sai phạm pháp luật hay không. SAT đã giao Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan tiếp tục xử lý theo quy trình, đồng thời yêu cầu siết chặt quy định và nâng mức chế tài. Bên cạnh đó, các biện pháp phòng ngừa cũng cần được tăng cường, nhằm tránh tái diễn những sự việc gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thể thao quốc gia.

Song song đó, SAT cũng đang cân nhắc các biện pháp kỷ luật ban đầu, trong đó có việc thu hồi toàn bộ khoản trợ cấp tập huấn đã chi trả cho vận động viên vi phạm, áp dụng hồi tố trong giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 11, tương đương 10 tháng.

Tiến sĩ Kongsak nhấn mạnh rằng mọi hành vi gian lận, dù xảy ra ở bất kỳ môn thể thao nào, đều không thể chấp nhận được. Ông cho rằng điểm tích cực của vụ việc là đội ngũ trọng tài Thái Lan đã kịp thời phát hiện sai phạm và báo cáo trung thực, ngay cả khi người liên quan là vận động viên của nước chủ nhà. Với vai trò đăng cai, Thái Lan luôn đề cao tính công bằng và khách quan, và sự việc lần này cho thấy nước chủ nhà không hề bao che hay thiên vị cho bất kỳ đội tuyển của nước nào.