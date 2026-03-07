"Chị đẹp" Châu Tuyết Vân lại giành HCV trên đất Mỹ

"Chị đẹp" Châu Tuyết Vân giành HCV trên đất Mỹ

Hoa khôi làng võ taekwondo Châu Tuyết Vân đã giành HCV tại Giải Mỹ mở rộng 2026 diễn ra tại Las Vegas diễn ra sáng 6/3 (giờ Việt Nam).

Châu Tuyết Vân giành chiến thắng ở chung kết. Ảnh: FBNV

Tuyết Vân cho biết, cô giành HCV ở nội dung quyền tiêu chuẩn đơn nữ U40 khi tranh tài với 18 VĐV. Nội dung này, cô chỉ được xếp hạt giống số 10. Trong đó có những vận động viên có thứ hạng cao như Lai Lee Kong (Hong Kong, hạt giống số 1), Huỳnh Thanh Vân (Việt kiều Mỹ, hạt giống số 2), Lui Lois Fong (Canada, hạt giống số 3), Nathalie Peck (Mỹ, hạt giống số 4). Nhưng cô gái 36 tuổi này đã xuất sắc giành HCV nội dung quyền tiêu chuẩn đơn nữ U40.

Châu Tuyết Vân nhận HCV nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ. Ảnh: FBNV

"Ở nội dung này có 18 VĐV tranh tài, tôi phải trải qua 4 vòng đấu loại trực tiếp gặp các VĐV mạnh của Mexico, Mỹ, Canada và Hong Kong (Trung Quốc) ở chung kết mới có thể giành HCV", Tuyết Vân chia sẻ.

Ngoài HCV quyền tiêu chuẩn đơn nữ U40, Châu Tuyết Vân còn giành HCĐ nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ trên 17 tuổi cùng người đàn em Nguyễn Quang Phúc.

Châu Tuyết Vân còn giành HCĐ nội dung quyền sáng tạo đôi nam nữ trên 17 tuổi. Ảnh: FBNV

"Đầu năm tôi thi đấu giải đấu đầu tiên và giành ngay HCV, cảm giác thật hạnh phúc. Càng vui hơn khi giải đấu này có rất nhiều đội và vận động viên tham dự, như giải vô địch thế giới vậy", Châu Tuyết Vân cho biết.