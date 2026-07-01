Sững sờ huyền thoại thể thao công khai "chuyện ấy" với người yêu & 2 "gái bán hoa"

Tối 4/3/2022 làng cricket thế giới bàng hoàng khi hay tin Shane Warne, huyền thoại cricket của nước Úc qua đời tại nhà riêng ở Koh Samui (Thái Lan). Người đàn ông qua đời ở tuổi 52, là một trong những VĐV ném bóng giỏi nhất mọi thời đại.

Warne, tay ném cricket xuất sắc bậc nhất lịch sử

Warne được người Úc tôn vinh là huyền thoại cricket, dù đã giải nghệ vào năm 2013 nhưng ông vẫn được đánh giá cao khi làm bình luận viên đài truyền hình. Cái chết của Warne làm xôn xao thế giới bóng chày trong suốt 1 thời gian dài khi đó.

Ngoài báo Úc, truyền thông châu Âu cũng đăng tải rất nhiều thông tin về Shane Warne, một thiên tài thể thao đoản mệnh, nhưng báo giới Anh cũng cho rằng nguyên nhân khiến ông đột quỵ có thể vì lối sống phóng túng.

Không khẳng định nhưng tờ Dailymail gần đây đăng tải lại scandal của Warne từng thác loạn cùng bạn gái và 2 gái "bán hoa" tại biệt thự trị giá 2,7 triệu bảng Anh ở London vào năm 2019.

Tờ Dailymail cho biết thời điểm đó Warne đã nhờ bạn gái đưa hai "gái bán hoa" tới nhà để chơi trò "4 người".

Sẽ chẳng ai biết chuyện này nếu như Shane Warne và những người tham gia hành động một cách kín đáo, nhưng ngược lại huyền thoại cricket lại mở toang cửa sổ, tạo ra bữa tiệc tình tứ ồn ào.

Trải qua cuộc tình tai tiếng với bạn gái và 2 "gái bán hoa" vào năm 2019

Một hàng xóm kể lại: "Anh ấy đang tổ chức một bữa tiệc khá vui vẻ ở đó và dường như chẳng thèm đoái hoài gì đến những người sống xung quanh. Anh ấy mở toang cửa sổ và mọi người có thể nhìn và nghe thấy những gì diễn ra bên trong".

Trải qua nhiều mối tình với các chân dài nổi tiếng nhưng khi qua đời Warne đang là người độc thân. Huyền thoại Úc kết hôn 1 lần duy nhất với Simone Callahan vào năm 1995, sau đó hai người chia tay vào 2005. Họ có chung 3 người con với nhau.