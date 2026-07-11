Anh hào thứ 2 đoạt vé bán kết World Cup: Tây Ban Nha xuất sắc hạ Bỉ, hẹn đại chiến Pháp

Bỉ đã có những thời điểm chơi kiên cường trước Tây Ban Nha dù "La Roja" là đội ghi bàn mở điểm ngay ở phút 30 khi Ruiz lập công. Các cầu thủ Bỉ nỗ lực rất nhiều để gỡ hòa ở phút 41 nhờ công của Ketelaere. Nhưng thảm họa đến vào phút 88 khi Merino tận dụng sai lầm của thủ môn Lammens để ấn định chiến thắng 2-1 cho Tây Ban Nha.

Màn trình diễn thuyết phục của Tây Ban Nha trước Bỉ đã giúp họ có được vé vào bán kết World Cup 2026. "La Roja" trở thành đội thứ 2 sau Pháp đi đến vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Đối thủ sắp tới của Tây Ban Nha chính là Pháp (2h, 15/7). Cuộc đấu này mở ra màn đại chiến hấp dẫn giữa Yamal và Mbappe, những ngôi sao xuất chúng của bóng đá đương đại.

Tây Ban Nha và Pháp có màn đại chiến hấp dẫn

Tây Ban Nha đã thiết lập cột mốc 36 trận bất bại liên tiếp sau chiến thắng trước Bỉ. Họ phá thành tích của những bậc tiền bối vốn được lập vào giai đoạn năm 2007-2009 với 35 trận bất bại liên tiếp.

Kỷ lục bất bại dài nhất của ĐTQG thuộc về Italia với 37 trận liên tiếp không thua. Đoàn quân HLV De La Fuente có thể phá được kỷ lục ấy nếu giành chức vô địch World Cup 2026.

Thật bất ngờ khi Tây Ban Nha mới có lần thứ 2 trong lịch sử đoạt vé đến bán kết World Cup. Trong quá khứ, họ làm được việc đó vào năm 2010. Đó cũng là thời điểm đội bóng thuộc bán đảo Iberia lên ngôi vương.