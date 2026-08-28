FIFA bất ngờ giảm án phạt cho Argentina sau vụ ẩu đả ở chung kết World Cup

Chi tiết các án phạt và vụ ẩu đả tại trận chung kết

FIFA đã giảm bớt các hình phạt dành cho tuyển Argentina sau những hành vi tai tiếng ở trận chung kết World Cup. Tiền vệ Leandro Paredes nhận án treo giò 10 trận và bị phạt 66.500 bảng vì hành vi bốc đồng ở cuối trận.

Án treo giò 10 trận của Leandro Paredes hiện có thể được thực hiện trong các trận giao hữu lẫn các trận đấu chính thức.

Nahuel Molina, Thiago Almada và huấn luyện viên Roberto Ayala cũng nhận án phạt cấm thi đấu và nộp tiền phạt. Cụ thể, Molina bị cấm 7 trận, Almada nhận án cấm 1 trận và HLV Ayala bị cấm 3 trận.

Anh ấy đã mất kiểm soát ở cuối trận chung kết World Cup và ra tay đấm Gavi.

Cả 4 người đều liên quan đến vụ ẩu đả kinh hoàng sau tiếng còi kết thúc trận đấu tại sân MetLife. Trong đó, Paredes bị kết tội với 3 hành vi "tấn công" sau khi đấm cầu thủ Gavi của Tây Ban Nha và xô ngã đối thủ xuống sân, khiến anh từng đứng trước nguy cơ bị cấm thi đấu quốc tế hơn một năm.

Quyết định của FIFA và phương án xóa án phạt qua các trận giao hữu

FIFA đã phê duyệt yêu cầu từ Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) cho phép các án cấm được áp dụng trong các trận giao hữu hạng A bên cạnh các trận đấu chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc phần lớn án treo giò của Paredes có thể hoàn tất trước cuối năm 2026.

Nahuel Molina nhận án treo giò 7 trận do liên quan đến vụ việc.

Argentina chưa xác định lịch thi đấu nhưng đã có suất tham dự World Cup 2030 với tư cách đồng chủ nhà nên không cần đá vòng loại. Trong khi đó, kỳ Copa America tiếp theo diễn ra vào năm 2028 và các đội Nam Mỹ cũng không phải đá vòng loại.

Với khả năng thụ án trong các trận giao hữu, Argentina có thể sẽ lên lịch nhiều trận đấu nhất có thể. Trong mùa thu có hai đợt tập trung đội tuyển, bao gồm một đợt kéo dài thi đấu 4 trận trong tháng 9 và tháng 10, cùng đợt tập trung thường kỳ 2 trận vào tháng 11.

Nếu Argentina sắp xếp 6 trận giao hữu hạng A trong thời gian này, Paredes sẽ chỉ còn 4 trận cấm trong năm 2027, Molina còn 1 trận, còn Almada có thể thi đấu trở lại từ cuối tháng 9.

Án phạt bổ sung cho AFA và thông báo kháng cáo

AFA vẫn đang hy vọng giảm thêm án phạt và lên kế hoạch phúc thẩm. Họ cũng bị phạt số tiền lên tới 237.000 bảng và phải giảm 50% sức chứa khán giả ở trận sân nhà tiếp theo do các vi phạm khác trong giải đấu.

Các vi phạm bao gồm việc trưng biểu ngữ "Quần đảo Falkland là của Argentina" sau trận thắng Anh ở bán kết. Biểu ngữ "Malvinas" này khiến Argentina bị kết tội "sử dụng sự kiện thể thao để biểu tình phi thể thao".

Ngoài ra, phía Argentina còn chịu trách nhiệm về "hành vi sai trái của đội bóng", "hành vi phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc" của cổ động viên, cũng như vi phạm các quy định về "trật tự và an ninh" tại trận đấu.

AFA xác nhận trong tuyên bố hôm thứ Năm rằng họ đã chính thức yêu cầu FIFA cho phép thực hiện các án phạt từ trận chung kết World Cup 2026 trong các trận giao hữu hạng A hoặc trận chính thức, tùy điều kiện nào đến trước. Ủy ban Kỷ luật FIFA đã chấp thuận dựa trên các quy định hiện hành. Dù vậy, AFA đang chờ văn bản giải thích chi tiết để nộp đơn kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA, và có thể đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) làm bước cuối cùng.