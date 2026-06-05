Người Ý làm nên lịch sử ở Roland Garros: Cựu cầu thủ bóng đá đấu "kẻ hành xác" lỳ lợm

Rạng sáng ngày 4/6/2026, mặt sân Philippe-Chatrier chứng kiến một trong những chương sử kỳ vĩ nhất của quần vợt đất nước hình chiếc ủng. Trật tự cũ tại Roland Garros sụp đổ hoàn toàn sau loạt trận tứ kết đầy biến động.

Nhưng trên đống đổ nát ấy, nước Ý đã thiết lập một điều mới mẻ, trận bán kết nội bộ lịch sử giữa Flavio Cobolli và Matteo Arnaldi (dự kiến diễn ra ngày 5/6). Phía sau tấm vé chung kết chắc chắn thuộc về người Ý là những loạt banh nỉ, và cuộc giao thoa định mệnh giữa một cựu hậu vệ bóng đá mang "chất điên thành Rome" và một "kẻ hành xác" vĩ đại.

Flavio là cựu cầu thủ bóng đá

Flavio Cobolli: Khi "chất điên" sân cỏ thống trị đất nện Paris

Mấy ai biết rằng, trước khi cầm vợt gieo sầu cho hạt giống số 4 Felix Auger-Aliassime với màn lội ngược dòng bốn set rực lửa (4-6, 6-4, 6-4, 6-4), Flavio Cobolli từng là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của học viện bóng đá AS Roma. Anh từng chơi ở vị trí hậu vệ cánh, là đồng đội ăn tập với tiền vệ Edoardo Bove. Dù đã rẽ hướng sang quần vợt, dòng máu bóng đá cuồng nhiệt, thực dụng và không khoan nhượng của thành Rome vẫn chảy cuồn cuộn trong huyết quản của tay vợt hạt giống số 10.

Trận tứ kết của Cobolli là minh chứng rõ nhất cho "chất điên" sân cỏ ấy. Đối đầu với đối thủ sở hữu những cú giao bóng sấm sét, Cobolli bộc lộ tư duy phòng ngự bọc lót đỉnh cao thừa hưởng từ tư duy bóng đá Ý (Catenaccio).

Anh không cần những cú đánh quá hoa mỹ, anh bẻ gãy đối phương bằng sự lì lợm, những bước chạy bám đuổi như một hậu vệ đang xoạc bóng quyết định ở phút 90. Cú ngược dòng rực lửa tiến vào bán kết chính là câu trả lời đanh thép của một chiến binh, khi bị dồn vào đường cùng, bản năng bóng đá sẽ giúp anh sinh tồn.

Matteo Arnaldi: "Kẻ hành xác" tài năng và linh hồn của Valentino Rossi

Nếu Cobolli mang cái gai góc của sân cỏ, thì Arnaldi lại bước vào thánh địa Paris với tư cách của một "kẻ hành xác" tài năng đích thực. Tính đến trước vòng bán kết, Arnaldi đã vắt kiệt sức lực trong gần 18 tiếng đồng hồ cày ải qua các vòng đấu, thiết lập một kỷ lục marathon khốc liệt chưa từng có của ATP suốt 35 năm qua.

Arnaldi sẵn sàng tiến vào chung kết Roland Garros 2026

Nhưng đằng sau danh xưng gã "Marathon Man" lì lợm ấy lại là một tâm hồn lãng mạn đam mê tốc độ. Sinh ra tại Sanremo, thần tượng lớn nhất đời Arnaldi là huyền thoại MotoGP Valentino Rossi. Nhìn Arnaldi thi đấu, người ta thấy dáng dấp của chiếc xe số 46 (xe của Rossi) đang ôm cua nghẹt thở. Anh sẵn sàng lao mình, trượt dài (slide) trên đất nện một cách liều lĩnh nhưng chính xác tuyệt đối để cứu những đường bóng không tưởng.

Từng bị hoài nghi, thậm chí bị gạch tên khỏi đội tuyển Davis Cup hồi đầu năm vì tụt dốc phong độ do chấn thương bàn chân, Arnaldi đã chọn giải đấu khắc nghiệt nhất để thực hiện màn tái sinh kỳ diệu. Anh tiến vào bán kết sau một trận "Derby Matteo" đầy bi kịch, khi người đàn anh Matteo Berrettini dính chấn thương hông nghiêm trọng và bật khóc xin bỏ cuộc ở set 2. Arnaldi thắng nhưng không ăn mừng, anh ôm chặt người đàn anh như một sự nhận nợ: Bước tiếp để gánh vác cả giấc mơ dang dở của người Ý tại Paris.

Trận bán kết Roland Garros 2026 sắp tới giữa Flavio Cobolli và Matteo Arnaldi sẽ là cuộc thư hùng lịch sử giữa một hậu vệ bóng đá quả cảm và một kẻ đam mê tốc độ sẵn sàng hành xác vì vinh quang.

Dù ai giành chiến thắng để bước vào trận đấu cuối cùng, quần vợt Ý đã là người chiến thắng tuyệt đối tại Paris. Họ chứng minh cho thế giới thấy, nước Ý không chỉ mạnh vì có một ngôi sao đơn độc như Sinner, họ thống trị vì sở hữu một thế hệ bản lĩnh, giàu góc cạnh và sẵn sàng đạp đổ mọi giới hạn để viết tên mình vào lịch sử.