Chủ tịch FIFA Infantino đối mặt vụ kiện hình sự từ UEFA, bị CĐV chỉ trích ở Việt Nam

UEFA chuẩn bị khởi kiện hình sự Gianni Infantino tại Thụy Sĩ

Gianni Infantino đã phải từ bỏ kế hoạch bán cổ phần giải đấu World Cup sau khi UEFA đe dọa sẽ tẩy chay. Mặc dù cơ quan quản lý bóng đá Châu Âu đã rút lại lời đe dọa tẩy chay, các tài liệu pháp lý cho thấy tổ chức này hiện đã tiến hành khởi kiện hình sự đối với FIFA và các tổ chức tài chính Mỹ có liên quan đến kế hoạch trên. Vụ kiện dự kiến sẽ được khởi xướng tại Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở chính của FIFA.

Cụ thể, UEFA cho biết họ cùng một số bên liên quan đang chuẩn bị tiến hành thủ tục pháp lý tại Thụy Sĩ nhằm vào Gianni Infantino với cáo buộc quản lý sai phạm mang tính hình sự, theo Điều 158 Bộ luật Hình sự Thụy Sĩ. Đây hiện là các cáo buộc đang được xem xét, chưa phải kết luận về trách nhiệm của Infantino.

Theo hồ sơ, Infantino cùng một nhóm nhỏ cố vấn và nhà đầu tư đã phát triển kế hoạch trong hơn một năm mà không tham vấn Hội đồng FIFA, các liên đoàn khu vực hay 211 liên đoàn thành viên trước khi kế hoạch được công bố vào ngày 28/7.

UEFA cho rằng theo điều lệ FIFA, Hội đồng FIFA là cơ quan duy nhất có thẩm quyền quyết định cách thức khai thác và phát triển các quyền thương mại của tổ chức này.

Hồ sơ cũng nêu rằng Infantino đã chỉ định Thrive Eternal, một công ty đầu tư do Joshua Kushner kiểm soát và có liên hệ với Thrive Capital, đứng đầu nhóm nhà đầu tư.

UEFA cáo buộc các nhà đầu tư này có thể sở hữu lợi ích tài chính lâu dài trong bộ phận thương mại của FIFA. Đây cũng là một trong những vấn đề trọng tâm khiến UEFA yêu cầu thu thập thêm tài liệu và lời khai tại Mỹ để phục vụ cho vụ việc dự kiến diễn ra ở Thụy Sĩ.

Chủ tịch FIFA bị CĐV lăng mạ tại SVĐ Mỹ Đình

Trong khi sóng gió pháp lý đang bủa vằn, Infantino lại tiếp tục hứng chịu sự giận dữ từ người hâm mộ khi xuất hiện tại trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), nơi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan chung cuộc 4-2 sau 2 lượt trận để giành chức vô địch.

Các đoạn video cho thấy nhiều cổ động viên đã liên tục hô vang những lời chửi rủa bằng tiếng Anh hướng về phía người đứng đầu FIFA. Trong khi đó, Infantino dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vẫn mỉm cười và vẫy tay chào lại đám đông.

Một fan 40 tuổi người Anh, người trực tiếp chứng kiến vụ việc tại sân Mỹ Đình, chia sẻ: "Thật sự rất nực cười. Ông ta rõ ràng nghĩ rằng có thể đến đây để trốn tránh khỏi bê bối bán cổ phần World Cup, nhưng ông ta đã hoàn toàn sai lầm. Khoảng cách đủ gần để ông ta nghe thấy, tôi thấy ông ta ngước lên và thậm chí còn vẫy tay. Sau đó càng có thêm nhiều người hùa theo".

Dù trải qua khoảnh khắc muối mặt, vị chủ tịch 56 tuổi sau đó vẫn thản nhiên đăng tải trên Instagram cá nhân: "Những khoảnh khắc như thế này thể hiện trọn vẹn giá trị cốt lõi của FIFA". Hiện tại, Infantino đang phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn khi cuộc bầu cử lại chức chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào tháng 3 tới.