Zverev gửi lời tuyên chiến đanh thép tới Sinner - Alcaraz, nhắm ngôi số 1 thế giới

Sau khi chinh phục danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Roland Garros 2026, Alexander Zverev khẳng định anh chưa hề có ý định dừng lại. Mục tiêu tiếp theo của tay vợt người Đức là ngôi số 1 thế giới, nơi Jannik Sinner đang nắm giữ với khoảng cách điểm số khá lớn, đồng thời sẵn sàng cạnh tranh với cả Sinner lẫn Carlos Alcaraz trong giai đoạn còn lại của mùa giải.

Zverev (bên trái) sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng Sinner, Alcaraz để có được ngôi vị số 1 thế giới

Tham vọng mới sau Roland Garros

Phát biểu trước thềm Canadian Open 2026 tại Montreal, hạt giống số 1 của giải không giấu tham vọng khi được hỏi liệu vị trí số 1 ATP có phải mục tiêu lớn nhất hay không.

“Tất nhiên đó là mục tiêu của tôi. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chơi thứ quần vợt tốt nhất có thể. Nếu bạn tiếp tục hoàn thiện bản thân, cải thiện lối chơi và đạt phong độ cao nhất, thì kết quả, các danh hiệu và thứ hạng sẽ tự nhiên đến”, Zverev cho biết.

Thông điệp của Zverev khá rõ, ngôi số 1 không phải điều viển vông, mà là đích đến anh đang hướng tới sau khi đã hoàn thành giấc mơ Grand Slam.

Khoảng cách với Sinner chưa phải dấu chấm hết

Dù đang sở hữu 8.480 điểm trên bảng xếp hạng ATP, kém Sinner tới 4.970 điểm (13.450), Zverev vẫn còn nhiều cơ hội ở cuộc đua cuối mùa.

Đáng chú ý, trên bảng xếp hạng ATP Race (chỉ tính điểm trong năm 2026), tay vợt 29 tuổi chỉ còn kém Sinner 1.410 điểm. Với hơn ba tháng thi đấu phía trước cùng hàng loạt giải Masters 1000 và ATP Finals, cuộc cạnh tranh cho vị trí số 1 vẫn chưa hoàn toàn khép lại.

Thừa nhận Sinner vượt trội, nhưng không bi quan

Montreal cũng đánh dấu lần đầu Zverev trở lại kể từ thất bại trước Sinner ở chung kết Wimbledon. Trận thua đó khiến tay vợt người Đức tiếp tục lép vế hoàn toàn trước đối thủ người Italy khi đã để thua cả 5 lần đối đầu trong năm 2026, đồng thời nâng chuỗi thất bại liên tiếp lên con số 10.

Tỷ số đối đầu giữa hai người hiện là 11-4 nghiêng về Sinner.

Tuy nhiên, Zverev không nhìn nhận những thất bại theo hướng tiêu cực, anh nói: “Chúng tôi là hai người gặp nhau nhiều nhất trên Tour. Việc liên tục chạm trán nhau ở các vòng đấu cuối cũng cho thấy cả hai đều duy trì sự ổn định rất cao trong năm nay. Tất nhiên, tôi không vui khi cứ thua cùng một đối thủ, nhưng điều đó cũng chứng minh chúng tôi là hai tay vợt ổn định nhất mùa giải”.

Lời chia sẻ này được xem như một cách Zverev khẳng định bản thân vẫn thuộc nhóm cạnh tranh trực tiếp với Sinner và Alcaraz.

Chức vô địch Grand Slam giải tỏa áp lực nhiều năm

Nhà vô địch Roland Garros 2026 hiện sở hữu thành tích 44 trận thắng và 11 trận thua trong năm. Danh hiệu tại Paris cũng giúp anh giải tỏa gánh nặng đã đeo bám suốt nhiều mùa giải.

“Đó chắc chắn là sự mãn nguyện. Tôi đã chờ đợi danh hiệu Grand Slam rất lâu và thực sự hạnh phúc khi cuối cùng cũng đạt được điều đó”, tay vợt Đức khẳng định.

Sau nhiều lần lỡ hẹn ở các trận đấu lớn, Zverev cuối cùng đã bước qua ranh giới quan trọng nhất trong sự nghiệp.

Sẵn sàng cho hành trình chinh phục sân cứng Bắc Mỹ

Là nhà vô địch Canadian Open năm 2017, Zverev sẽ khởi đầu chiến dịch tại Montreal bằng cuộc chạm trán người thắng trong cặp đấu giữa Lorenzo Sonego và Tallon Griekspoor (dự kiến diễn ra ngày 4/8).

Sau một tuần nghỉ dưỡng hậu Wimbledon, tay vợt người Đức cho biết anh đã nhanh chóng trở lại tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho loạt giải sân cứng Bắc Mỹ.

Với sự tự tin sau cột mốc Grand Slam đầu tiên cùng khát vọng chinh phục ngôi số 1 thế giới, Zverev đang gửi thông điệp rõ ràng tới hai đối thủ lớn nhất hiện nay là Sinner và Alcaraz cho vị trí thống trị quần vợt nam vẫn còn rất dài và anh chưa hề từ bỏ tham vọng vươn lên đỉnh cao.