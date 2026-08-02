Top 10 vụ chuyển nhượng tốt nhất Ngoại hạng Anh: Man City, Tottenham chi đậm vì Anderson & Tonali

Mùa chuyển nhượng hè 2026 đã bước sang tháng 8 và lúc này nhiều CLB Premier League đã có những vụ mua sắm rất quan trọng để cải thiện đội hình của họ. Dưới đây chúng ta sẽ điểm lại 10 vụ đáng chú ý nhất, mặc dù giá tiền sẽ được đề cập nhưng nhu cầu vị trí mà các thương vụ đáp ứng lẫn chất lượng cầu thủ sẽ được đề cao hơn.

Morgan Rogers

10. Morgan Rogers (Chelsea): 117 triệu bảng

Rogers rời Aston Villa với bản thành tích sáng chói và giờ sẽ là áp lực thi đấu ở một Chelsea không được dự cúp châu Âu. Tuy nhiên HLV Xabi Alonso có vẻ đã có tầm nhìn rằng Rogers và Cole Palmer sẽ chơi trong một sơ đồ hàng công gần giống như hồi ông dẫn dắt Bayer Leverkusen. Hãy chờ xem Rogers liệu có thể làm tốt trong cách chơi mới khác hẳn Aston Villa.

9. Harry Wilson (Leeds): Miễn phí

10 bàn & 7 kiến tạo mùa 2025/26 đã giúp Wilson không lo phải rời Premier League sau khi rời Fulham, với Leeds là đội giang tay đón chào anh. Đã cao tuổi nhưng có nhiều kinh nghiệm, khả năng xử lý khéo léo và chơi cũng rất tỉnh đòn, Wilson do đó là chỗ dựa rất cần cho một CLB không có lực lượng mạnh nhưng vẫn muốn có một ngôi sao biết tạo đột biến cá nhân.

8. Luka Vuskovic (Brighton); 46 triệu bảng

Tottenham không có chỗ cho Vuskovic dù trung vệ này đã có phong độ đang lên ở Hamburg và ĐT Croatia, nhưng Brighton thì sẵn sàng trao cơ hội đó. Tiềm năng của trung vệ này đã được so sánh với William Saliba và nếu Brighton dùng đúng cách, không chừng trong 1-2 mùa hè nữa Vuskovic sẽ lên đường tới một đại gia nào đó.

Anderson và Gomes, cuộc đụng độ giữa 2 tiền vệ tranh chấp hàng đầu Premier League

7. Joao Gomes (Aston Villa): 38 triệu bảng

Gomes sẽ là người được Aston Villa lắp vào vị trí Youri Tielemans bỏ lại (và Tielemans cũng sẽ góp mặt trong danh sách này). Trong mùa 2025/26, chỉ có một cầu thủ đứng trong top 5 ở cả hạng mục số lần tranh chấp & số lần thu hồi bóng ở các tiền vệ, và đó là Gomes, trong đó Gomes đứng thứ nhì ở hạng mục tranh chấp chỉ sau Elliot Anderson.

6. James Trafford (Leeds): 40 triệu bảng

Mùa qua Leeds đã trụ hạng nhưng họ gặp phải vấn đề ở vị trí thủ môn. Lucas Perri bắt không tốt và bị mất suất cho Karl Darlow, nhưng giờ Darlow đã sang MU. Do đó Leeds đã quyết định dốc hầu bao vì Trafford, người bắt tốt ở Burnley nhưng chịu cảnh dự bị ở Man City do sự xuất hiện của Gianluigi Donnarumma. Trafford đã kịp đoạt FA Cup & League Cup trong màu áo Man City nên Leeds có thể an tâm vào một người gác đền chất lượng cao.

5. Sandro Tonali (Tottenham): 92,5 triệu bảng

Tuyến giữa Tottenham được gia cố rất nhiều hè này và Tonali là tâm điểm, bởi khả năng tranh chấp của cầu thủ người Italia này thuộc nhóm hàng đầu ở Premier League. Tonali đã xác lập đẳng cấp của mình trong các mùa giải ở Newcastle, một cầu thủ đá bao sân không biết mệt và có thể chơi phát động từ xa hay kéo bóng lên đều được.

Tonali & Tielemans

4. Marcos Senesi (Tottenham): Miễn phí

Tottenham chẳng mất phí mà vẫn đưa về một trung vệ, về mặt con số, là trung vệ phát động tấn công tốt nhất châu Âu trong những mùa qua. Bournemouth với lối chơi trực diện đã dựa rất nhiều vào các quả phất bóng vượt tuyến của Senesi lên hàng tiền đạo mùa qua, một khi họ không còn Huijsen và Zabarnyi để làm điều đó.

Tottenham nếu cũng chơi với lối đá như vậy thì Senesi sẽ càng nguy hiểm hơn nữa, và Spurs có một trung vệ sẵn sàng thi đấu nếu đồng hương Cristian Romero định ra đi.

3. Youri Tielemans (MU): 35 triệu bảng

Yếu tố tuổi tác lẫn tiền sử chấn thương là 2 điểm trừ, nhưng MU vẫn chọn vượt qua 2 điều đó để tuyển mộ Tielemans. Khả năng kéo bóng, tấn công tuyến 2 và hỗ trợ phòng thủ của Tielemans đã được trui rèn trong những mùa đá cho Aston Villa nên việc của anh giờ chỉ là tiếp tục làm như vậy ở MU, khi Michael Carrick giờ cũng dùng sơ đồ 4-2-3-1 gần giống như Aston Villa.

2. Elliot Anderson (Man City): 116 triệu bảng

Việc mua sớm Anderson từ Nottingham Forest đã giúp Man City đỡ phải lo về tình hình Rodri, dù họ vẫn muốn giữ Rodri hơn là bán. Anderson không chỉ chơi tốt tại Nottingham mà hè này anh còn giải quyết khá nhiều vấn đề ở trung tuyến của ĐT Anh tại World Cup, vừa có khả năng tranh chấp lại vừa có kỹ năng kéo bóng thoát pressing. Mọi phẩm chất của Anderson đều đủ để đáp ứng vai trò của Rodri, nên Man City vừa có cầu thủ giỏi, lại vừa đỡ áp lực trong vấn đề nhân sự.

Johan Manzambi

1. Johan Manzambi (Aston Villa): 51 triệu bảng

Mất Morgan Rogers nhưng Aston Villa lại đón về được Manzambi bằng một nửa giá tiền. Manzambi vừa có mùa giải bùng nổ tại Freiburg, đoạt giải Cầu thủ trẻ hay nhất trong chiến dịch về ngôi Á quân ở Europa League, và cho thấy khả năng ghi bàn như một tiền đạo lẫn ghi bàn kể cả khi vào sân trong những phút ngắn ngủi, kể cả tại CLB hay ĐTQG. Thụy Sĩ thậm chí có thể đã khiến Argentina khốn khổ hơn ở World Cup nếu Manzambi không chấn thương, và giờ kỹ năng săn bàn của tiền vệ trẻ này sẽ được dùng bởi HLV Unai Emery.