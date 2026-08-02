Mối nguy cho Carrick: Eddie Howe được MU “chấm” thay thế bất cứ lúc nào

HLV Howe vừa rời Newcastle, MU lập tức được nhắc tên

Eddie Howe đã chính thức chia tay Newcastle chỉ ba tuần trước khi mùa giải mới khởi tranh. Sau khi hoàn tất việc bàn giao cho người kế nhiệm Matthias Jaissle, chiến lược gia người Anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi tìm kiếm thử thách mới.

Eddie Howe có thể thay thế Carrick trong tương lai

Manchester United là một trong những điểm đến đáng chú ý nhất. Howe từng nhiều lần được liên hệ với “Quỷ đỏ” trong các cuộc tìm kiếm HLV trước đây. Việc ông rời Newcastle có thể khiến những đồn đoán này nóng trở lại.

Howe đã tạo dựng danh tiếng đáng kể tại Newcastle khi biến đội bóng từng vật lộn ở nhóm cuối bảng thành một tập thể đủ sức cạnh tranh nhóm đầu Premier League và giành vé dự Champions League. Khả năng xây dựng đội bóng, phát triển cầu thủ và duy trì sự ổn định khiến ông phù hợp với định hướng dài hạn mà INEOS hướng tới.

Trong khi đó, vị trí của Carrick không hoàn toàn chắc chắn. Khi ông tiếp quản MU với tư cách HLV tạm quyền hồi tháng 1, INEOS ban đầu không có ý định bổ nhiệm lâu dài. Chỉ sau khi Carrick giúp đội bóng đạt thành tích tích cực, đặc biệt là giành quyền dự Champions League, ban lãnh đạo mới thay đổi kế hoạch.

Điều đó đồng nghĩa Carrick vẫn phải chứng minh mình trong mùa giải mới.

Kỳ chuyển nhượng chậm chạp có thể khiến Carrick thêm áp lực

Nếu MU khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng, Carrick chắc chắn sẽ đối mặt sức ép lớn. Đáng chú ý, hoạt động chuyển nhượng mùa hè thiếu bùng nổ cũng có thể khiến nhiệm vụ của ông trở nên khó khăn hơn.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè của MU chưa diễn ra mạnh mẽ như mong đợi

Một đội hình chưa được tăng cường đủ mạnh sẽ khiến Carrick phải nhanh chóng tạo ra kết quả với những nguồn lực hiện có. Nếu MU khởi đầu mùa giải 2026/27 chậm chạp và hụt hơi trong cuộc đua nhóm đầu, INEOS có thể phải tính đến phương án thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Khi đó, Howe hoàn toàn có thể trở thành một trong những ứng viên đầu tiên được nhắc tới.

Chiến lược gia 48 tuổi không chỉ có kinh nghiệm tại Premier League mà còn từng chứng minh khả năng vực dậy và xây dựng một đội bóng theo hướng dài hạn. Đây là những yếu tố có thể khiến ông trở thành lựa chọn hấp dẫn nếu MU quyết định chia tay Carrick.

Đội tuyển Anh, Chelsea và Liverpool cũng chờ Howe

Manchester United không phải lựa chọn duy nhất của Howe. Đội tuyển Anh cũng có thể là một điểm đến tiềm năng nếu Thomas Tuchel không thể lấy lại niềm tin sau World Cup 2026. Howe từng là ứng viên sáng giá thay Gareth Southgate và có thể cởi mở hơn với cơ hội dẫn dắt “Tam sư” sau khi rời Newcastle.

Howe đã gặt hái thành công không nhỏ ở Newcastle

Các đại gia của bóng đá Saudi Arabia cũng là phương án đáng cân nhắc. Danh tiếng và kinh nghiệm của Howe đủ sức hấp dẫn các CLB tại đây, trong khi mối quan hệ với giới chủ Newcastle có thể mang đến cho ông những kết nối nhất định ở khu vực này.

Tottenham cũng không hoàn toàn nằm ngoài cuộc chơi. “Spurs” hiện được dẫn dắt bởi Roberto De Zerbi, nhưng nếu chiến lược gia người Italia không tạo ra sự cải thiện tương xứng với khoản đầu tư lớn trong mùa hè, tình hình có thể thay đổi.

Ngoài ra, Howe còn có thể nhận được lời đề nghị từ các CLB Premier League khác, trong đó có thậm chí có cả Liverpool, Chelsea. Điểm đáng chú ý là MU, Liverpool và Chelsea đều mới bổ nhiệm HLV. Một khi các Michael Carrick, Andoni Iraola hay Xabi Alonso làm không tốt công việc, Eddie Howe sẽ ngay lập tức được nhắc tên.

Nếu MU tiếp tục khởi đầu chậm chạp, đặc biệt trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè chưa tạo được cú hích đủ lớn, INEOS có thể nhanh chóng phải cân nhắc phương án mới. Và nếu điều đó xảy ra, Eddie Howe nhiều khả năng sẽ là một trong những cái tên đầu tiên xuất hiện trên bàn làm việc của ban lãnh đạo “Quỷ đỏ”.