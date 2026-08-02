Tuyển Việt Nam làm gì để khóa chặt tiền đạo cao gần 2m của Indonesia?

Ảnh: Hữu Phạm.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik chơi trận đấu mang tính sống còn trên đất Indonesia. Các "Chiến binh sao vàng" phải thắng để nắm quyền tự quyết cho tấm vé vào bán kết. Và để đánh bại Indonesia, một trong những nhiệm vụ quan trọng của tuyển Việt Nam là ngăn chặn ngòi nổ nguy hiểm nhất của đối thủ - tiền đạo Baker.

Chân sút mang áo số 9 của Indonesia ghi 4 bàn từ đầu ASEAN Cup 2026. Trong đó, có 2 tình huống Baker đánh đầu thành bàn, trong thế không bị theo kèm vì chiều cao quá vượt trội. Hai bàn còn lại của Baker ghi trong thế chạy băng cắt và dứt điểm cận thành. Đây chính là tín hiệu cảnh báo hàng thủ tuyển Việt Nam, cụ thể là cặp trung vệ Thành Chung - Văn Hậu cho màn đại chiến giữa 2 đội tuyển vào ngày 3/8.

Khóa Baker bằng cách nào?

Tiền đạo của Indonesia cao lớn nhưng có sức bật khá tốt và không chậm chạp. Tốc độ của Baker vừa đủ để giúp anh di chuyển vào vị trí điểm rơi của quả tạt hoặc tình huống căng ngang. Bốn tình huống dẫn đến bàn thắng của tiền đạo mang 2 dòng máu Indonesia - Australia cho thấy kỹ năng dứt điểm của anh trông gọn gàng và chuẩn mực.

Trong đội hình tuyển Việt Nam, Đoàn Văn Hậu (cao 1,85m) hoặc Bùi Hoàng Việt Anh (1,86m) là vị trí khả dĩ để theo kèm Baker, đặc biệt là các khoảnh khắc tranh chấp bóng bổng. Tuy nhiên, chiều cao của Baker vẫn chênh lệch rõ so với Văn Hậu và chưa kể thể hình của tiền đạo Indonesia "dày cộm" và bật nhảy tốt.

Baker, mối đe dọa cho tuyển Việt Nam.

Cùng Tiền Phong, BLV Quang Tùng nhận định một khi hậu vệ tuyển Việt Nam đặt vào tình thế tranh chấp tay đôi với Baker, tỷ lệ thất bại rất cao. Anh dẫn chứng từ 3 trận gần đây của đội tuyển - giao hữu Myanmar, thắng Timor Leste và hòa Singapore - thầy trò HLV Kim liên tục để lộ lỗ hổng trong các tình huống không chiến.

Bản thân các trung vệ tuyển Việt Nam không giỏi chống bóng bổng và họ sắp chạm trán tiền đạo có chiều cao, khả năng không chiến tốt nhất ở giải đấu năm nay, đây là điều BLV Quang Tùng quan ngại. Tuy nhiên, BLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam tin rằng chúng ta vẫn có giải pháp để ngăn Baker.

"Một khi Baker có cơ hội để đánh đầu hay thực hiện cú sút, đó là kết thúc của một tình huống. Trước đó là một quá trình để Indonesia triển khai tấn công và tạo cơ hội. Tuyển Việt Nam sẽ vạch ra đấu pháp để sớm ngăn chặn ý tưởng của Indonesia và hạn chế đến mức tối thiểu tình huống đối phương đưa được bóng vào khu vực cấm địa", BLV Quang Tùng phân tích.

"Trọng trách nặng nề sẽ đặt lên đôi cánh của tuyển Việt Nam. Hậu vệ/tiền vệ cánh của chúng ta phải phòng ngự tốt từ các pha Indonesia đánh biên, không cho đối thủ được thoải mái tạt hoặc căng ngang vào trong. Cắt đi nguồn bơm bóng cho Baker, đó cũng là một cách để phong tỏa trung phong này.

Qua 2 trận ở ASEAN Cup 2026, có một số khoảnh khắc hậu vệ biên của tuyển Việt Nam chơi lơ là và chưa phòng ngự quyết liệt. Từ khoảng cách 30m so với khung thành, chúng ta phải pressing, tổ chức vây ráp làm sao để đối thủ không được thoải mái đưa bóng vào vòng cấm. Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam phải lưu ý các tình huống phạt lỗi trước vòng cấm và ngay sát vạch 16,5m từ đường biên", BLV Quang Tùng nhấn mạnh.

Bộ đôi Quang Hải - Hoàng Đức có chịu nổi nhiệt?

"Nhìn bao quát hơn, để bắt chết Baker và những ngòi nổ tấn công nguy hiểm của Indonesia, chúng ta phải phòng ngự bằng cả hệ thống. Tuyển Việt Nam sẽ hướng đến việc cầm bóng chủ động, triển khai thế trận theo cách của mình, từ đó hạn chế thời lượng cầm bóng và tấn công từ phía Indonesia - đây có lẽ là phương án tối ưu nhất, phù hợp với con người hiện tại của HLV Kim", BLV Quang Tùng dự đoán.

Qua 2 trận đấu ở ASEAN Cup 2026, HLV Kim bố trí cặp tiền vệ Quang Hải và Hoàng Đức, hoạt động trong hệ thống 3-4-3, có thể xoay chuyển thành 3-5-2 tùy vào diễn biến trận đấu. Timor Leste và Singapore đều yếu hơn Việt Nam. Hoàng Đức cùng Quang Hải chỉ tập trung vào nhiệm vụ cầm bóng, tổ chức thế trận và dâng cao hỗ trợ tấn công.

HLV Kim có tiếp tục dùng cặp tiền vệ Quang Hải - Hoàng Đức. Ảnh: Trọng Tài, Như Ý.

BLV Quang Tùng cho rằng cục diện trận đấu với Indonesia sẽ khác. Đối thủ có lợi thế sân nhà và đang chơi thăng hoa trên cảm hứng của tiền vệ Thom Haye. Tuyến giữa của Indonesia đang mạnh về thể lực, cơ bắp và cả ý đồ pressing đồng bộ. Do đó, sẽ mạo hiểm cho tuyển Việt Nam nếu HLV Kim vẫn đặt niềm tin ở 2 tiền vệ Hoàng Đức và Quang Hải.

"Hệ thống của tuyển Việt Nam sẽ cân bằng hơn nếu Lê Phạm Thành Long đá mỏ neo, hỗ trợ cho cặp tiền vệ Hoàng Đức và Quang Hải. Thậm chí, HLV Kim có thể xếp Thành Long và Hoàng Đức cùng trấn giữ vị trí đáy tiền vệ, chỉ mình Quang Hải dâng cao để kết nối tuyến giữa và hàng công. Từ đây, đội hình tuyển Việt Nam sẽ sẵn sàng cho 2 trạng thái là tấn công chủ động và phòng ngự", BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

Anh phân tích thêm: "Quang Hải và Hoàng Đức phải tránh các pha va đập với tiền vệ Indonesia. Họ cao lớn, khỏe hơn chúng ta là điều chắc chắn. Đây chính là thời điểm mà HLV Kim cân nhắc vị trí của Thành Long để giải phóng vai trò phòng ngự cho Quang Hải, Hoàng Đức. Thậm chí, một trong 2 Quang Hải, Hoàng Đức có thể nhường chỗ cho Tài Lộc, Hoàng Hên ở vị trí tiền vệ, nhằm tăng cường khả năng tranh chấp".

Sau cùng, BLV Quang Tùng cho rằng tuyển Việt Nam gặp thuận lợi ở lịch thi đấu. Ba trận đối đầu Timor Leste, Singapore và Indonesia có độ khó tăng dần cho đoàn quân của HLV Kim. Chúng ta đã nhìn thấy đâu là điểm mạnh của đội tuyển tại ASEAN Cup 2026 và những điểm chưa được, bộc lộ rõ từ trận hòa Singapore.

"HLV Kim có thời gian để chấn chỉnh đội hình. Và ông Kim cũng được quan sát Indonesia thi đấu 2 trận, phần nào đánh giá được các vị trí chất lượng và tiềm ẩn nguy hiểm của đối thủ. Việt Nam gặp Indonesia ở giải đấu lần này vẫn rất khó đoán. Chúng ta có điểm mạnh của mình, đối thủ cũng thế", BLV Quang Tùng kết thúc cuộc trò chuyện với Tiền Phong.

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