Bóng chuyền nữ VN thắng áp đảo ở giải U21 thế giới, Đặng Hồng đập bóng “sấm sét”

🎉 U21 Việt Nam thắng áp đảo đội bóng chủ nhà ở giải trẻ thế giới

Ở lượt trận mở màn bảng A giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 diễn ra tối ngày 7/8, tuyển nữ U21 Việt Nam đối đầu với đội bóng chủ nhà U21 Indonesia. HLV Nguyễn Trọng Linh tung ra sân đội hình mạnh nhất, trong đó nổi bật là các chủ công Phạm Quỳnh Hương, Đặng Thị Hồng hay phụ công Phương Quỳnh.

U21 Việt Nam có trận mở màn ấn tượng khi lần đầu dự giải trẻ thế giới

Trận đấu khởi đầu với thế trận đôi công hấp dẫn. Đặng Thị Hồng thi đấu nổi bật với những tình huống dứt điểm uy lực kèm các pha tham gia chắn bóng hiệu quả. Khi đang dẫn 14-12, tuyển nữ Việt Nam có chuỗi ghi 7 điểm, vượt lên dẫn 21-12 trước khi thắng 25-15.

U21 Indonesia chơi cải thiện ở đầu set 2, tạo được thế trận cân bằng hơn. Liền sau đó, những quả phát bóng hiểm hóc của các cô gái Việt Nam đã phá được bước 1 của đối thủ. Đặng Thị Hồng và đồng đội dần vượt lên, thắng tiếp 25-16.

Đầu set 3, HLV Nguyễn Trọng Linh rút một số trụ cột ra sân nghỉ. Điều này giúp Indonesia có được thế trận tốt hơn để vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên sau đó, điểm yếu bước 1 của đội bóng này tiếp tục được các cô gái Việt Nam khai thác. Tuyển U21 Việt Nam thắng 25-18, qua đó thắng chung cuộc 3-0 để có màn ra quân ấn tượng ngay lần đầu tham dự giải thế giới.

🎯 Đặng Thị Hồng tỏa sáng với 21 điểm

Một trận đấu mà Đặng Thị Hồng thi đấu rất nổi bật với những pha dứt điểm mạnh mẽ cũng như khả năng tham gia chắn bóng tốt. Bên cạnh đó, Quỳnh Hương, Phương Quỳnh hay Như Anh cũng để lại nhiều dấu ấn.

Đặng Thị Hồng (số 12) ghi 21 điểm trước U21 Indonesia

Theo thống kê, Đặng Thị Hồng cũng chính là cái tên ghi nhiều điểm nhất trận đấu này với 21 điểm. Xếp sau lần lượt là Ngô Thị Bích Huệ (11 điểm), Nguyễn Phương Quỳnh, Phạm Quỳnh Hương (cùng 8 điểm), Lê Như Anh (6 điểm) và chủ công trẻ Bùi Thị Ánh Thảo (3 điểm).

Vào lúc 14h ngày 8/8, tuyển U21 Việt Nam sẽ đối đầu với Serbia. Tại giải U21 thế giới năm nay, U21 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Argentina, Serbia, Puerto Rico và Canada.