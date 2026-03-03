Quân đội Iran chủ động tấn công huyết mạch kinh tế để gây khó cho Mỹ và Israel?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quyết định của Iran mở rộng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ lớn trong khu vực đã tạo thêm một yếu tố mới trong cuộc chiến bao trùm Trung Đông, trực tiếp nhắm vào huyết mạch của nền kinh tế khu vực.

Liên quan đến nỗ lực của Iran tấn công cơ sở năng lượng, Torbjorn Soltvedt - một nhà phân tích tại công ty tình báo rủi ro Verisk Maplecroft, cho biết: “Vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Arabia đánh dấu một sự leo thang đáng kể, với cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh hiện đang nằm trong tầm ngắm của Iran”.

Iran phóng UAV quân sự. Ảnh: Lục quân Iran.

“Một thời kỳ bất ổn kéo dài đang chờ đợi phía trước khi Iran tìm cách gây ra tổn thất kinh tế nặng nề bằng cách nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu, cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực, các tuyến đường thương mại và các đối tác an ninh của Mỹ”, ông Soltvedt nói thêm.

Iran cũng đã đe dọa các tàu thuyền ở eo biển Hormuz, cửa hẹp của Vịnh Ba Tư, nơi một phần năm lượng dầu mỏ được giao dịch trên toàn thế giới đi qua. Một số tàu cũng đã bị tấn công ở đó.

Sascha Bruchmann, một nhà phân tích quốc phòng tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở Bahrain, nói với hãng AP rằng mục tiêu của Iran khi tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng là “gây ra phản ứng dữ dội trên toàn cầu”. Tuy nhiên, Bruchmann nhận định, cho đến nay, “đây chưa phải là sự phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng trọng yếu mà chính quyền Iran đang tìm kiếm”.

Theo Trí Nhân/VOV.VN biên dịch Nguồn: AP

Nguồn: [Link nguồn]

02/03/2026 21:25 PM (GMT+7)
