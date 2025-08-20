Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Báo chí Đông Nam Á xôn xao vụ chủ công Bích Tuyền rút khỏi đội tuyển

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(PLO)-Chủ công Bích Tuyền rút lui khỏi đội tuyển chuẩn bị tham dự giải Vô địch thế giới, dư luận Đông Nam Á lại dậy sóng

Những ngày này, báo chí Đông Nam Á bàn nhiều về chuyện tay chủ công Bích Tuyền của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tham dự giải Vô địch bóng chuyền thế giới tại Phukhet, Thái Lan từ ngày 22-8 đến 7-9.

Báo Inquirer của Philippines có đoạn viết: “... Các bản tin trước cho biết rằng, Thái Lan có thể đề nghị LĐBĐ Quốc tế (FIVB) tiến hành một cuộc điều tra về giới tính vào các tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam, trong đó có tay chủ công Bích Tuyền, 25 tuổi. Đây là hành động tiếp theo của FIVB sau khi vài thành viên của đội bóng chuyền U-21 Việt Nam bị phạt tại giải bóng chuyền U- 21 thế giới diễn ra ở Surabaya, Indonesia”.

Báo Inquier của Philippines viết, Thái Lan từng đề xuất FIVB kiểm tra giới tính nhiều VĐV Việt Nam trong đó có Bích Tuyền sau những thành viên của đội U-21 Việt Nam bị phạt.

Chuyện HLV Kiatiphong của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan khen lấy khen để tay đập Bích Tuyền của tuyển Việt Nam ở trận chung kết Việt Nam thắng Thái Lan 3-2 ở lượt về giải Vô địch Đông Nam Á là có thật. HLV Kiaitipong chỉ đích danh tay chủ công Bích Tuyền mang áo số 10 rất xuất sắc.

... Ngày cuối cùng trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường sang Phukhet dự giải Vô địch thế giới thì chủ công Bích Tuyền xin rút.

Bích Tuyền, tay chủ công của tuyển Việt Nam rút lui vào giờ chót. Ảnh:B.P

Cũng theo tờ Inquirer của Philippines đăng tải thông tin từ LĐ Bóng chuyền Việt Nam (VFV) Bích Tuyền rút lui vào giờ chót vì lý do gia đình và lý do cá nhân, ban huấn luyện tôn trọng quyết định và chấp nhận. Khi Bích Tuyền quay lại đội tuyển, thì đó vẫn sẽ là một chủ công của đội tuyển Việt Nam”.

Tại giải bóng chuyền nữ Vô địch thế giới diễn ra tại Phukhet, tuyển Việt Nam cùng bảng G với Ba Lan, Đức và Kenya, đối thủ đầu tại giải của Việt Nam là Ba Lan hai đội thi đấu vào ngày 23-8.

Bóng chuyền nữ Việt Nam hiện nay đang xếp hạng 21 thế giới.

Trong khi đó, tờ Bangkok Post của Thái Lan viết: Bích Tuyền là tay chủ công làm nên chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết hồi đầu tháng 8-2025 tại Ninh Bình.

Cũng theo bài báo trên Bangkok Post: Việc rút lui của chủ công Bích Tuyền là sự bất ngờ được cho là Ban tổ chức đề nghị FIVB kiểm tra giới tính gắt gao tại giải thế giới (!?).

Bài báo này còn khẳng định: “Việc kiểm tra với tính trong FIVB không phải là bắt buộc với tất cả các VĐV tham dự.

Theo DUY ÂN ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2025 11:59 AM (GMT+7)
