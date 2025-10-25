Đặng Hồng tái xuất ở giải bóng chuyền hạng A, giúp CLB thắng theo cách riêng

🏐 Đặng Thị Hồng đồng hành cùng Thái Nguyên tại vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2025

Tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2025 đang diễn ra tại Hà Tĩnh, cái tên Đặng Thị Hồng vẫn thu hút sự chú ý khi cô tiếp tục góp mặt trong thành phần đội bóng chuyền nữ Thái Nguyên. Khác với vai trò cầu thủ quen thuộc trên sân đấu, lần này cô đảm nhận vị trí trợ lý kỹ thuật, góp phần hỗ trợ ban huấn luyện và đồng đội trong công tác chuyên môn.

Đặng Thị Hồng (số 12) có vai trò mới tại giải bóng chuyền nữ Việt Nam

Chủ công sinh năm 2006 từng được kỳ vọng trở thành gương mặt nổi bật của bóng chuyền trẻ Việt Nam, đã phải tạm dừng thi đấu chuyên nghiệp do án phạt liên quan đến giải U21 thế giới. Tuy nhiên, Đặng Thị Hồng không rời xa sân bóng mà chuyển hướng sang công tác hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn kỹ năng, chiến thuật và theo sát quá trình chuẩn bị thi đấu của đội Thái Nguyên.

Sự hiện diện của cô đã tạo nên không khí tích cực, tiếp thêm động lực cho các đồng đội, đặc biệt là các cầu thủ trẻ, giúp họ tự tin hơn trong các trận đấu quan trọng.

Đặc biệt, trước khi bị án phạt, Đặng Thị Hồng từng thi đấu cho CLB VietinBank ở giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia 2025. Hiện tại, cô đang tận dụng thời gian để phát triển khả năng huấn luyện và vừa kinh doanh online để duy trì cuộc sống. Vai trò trợ lý kỹ thuật được xem là bước chuyển hướng khôn ngoan, giúp cô duy trì liên kết với bóng chuyền trong lúc chờ đợi phán quyết tiếp theo từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB).

Với sự hỗ trợ từ Đặng Hồng, Thái Nguyên đã xuất sắc đánh bại CLB nữ Hải Phòng với tỷ số 3-0. Vào ngày 26/10 tới đây, Thái Nguyên sẽ bước vào trận đấu thứ hai gặp Quảng Ninh và khép lại vòng bảng vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A vào 28/10 với cuộc chạm trán Phú Thọ.

💪 Đặng Hồng và sự giống nhau với Bích Tuyền

Cũng trong bức tranh bóng chuyền Việt Nam mùa giải năm nay, câu chuyện Bích Tuyền, gương mặt quen thuộc trong làng bóng chuyền nữ thu hút sự quan tâm khi cô trở thành nhân viên săn sóc viên cho CLB Ninh Bình tại vòng chung kết giải vô địch quốc gia 2025. Đây là sự thay đổi đáng chú ý trong sự nghiệp của Bích Tuyền, dù đội bóng của cô không thể bước lên ngôi vô địch khi để thua ở trận chung kết trước Bình Điền Long An.

Việc Bích Tuyền chuyển sang hỗ trợ chăm sóc vận động viên cũng phản ánh xu thế đa dạng hóa vai trò của các cựu cầu thủ bóng chuyền khi gặp chấn thương hoặc vấn đề khác. Điều này không chỉ giúp họ duy trì sự gắn bó với bộ môn mà còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và sức khỏe cho các đội bóng.