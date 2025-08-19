Bóng chuyền nữ VN thắng áp đảo nhà vô địch châu Phi, trong ngày vắng Bích Tuyền

🚫 Tuyển nữ Việt Nam ra sân mà không có Bích Tuyền

Tối ngày 19/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu giao hữu với đội tuyển Kenya. Đây là trận đấu được sự quan tâm của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng chuyền nước nhà khi Kenya cũng chính là một trong các đối thủ của tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 tới đây.

Các cô gái Việt Nam vẫn chơi ấn tượng trước Kenya dù không có Bích Tuyền

Bên cạnh đó, người hâm mộ còn chờ đợi những phương án thay thế được ban huấn luyện tuyển Việt Nam đưa ra khi cách đó ít giờ, đối chuyền số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tuyên bố rời tuyển quốc gia, không tham dự giải vô địch thế giới.

Bước vào trận đấu, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung ra đội hình với chủ công Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thanh Thúy, các phụ công Lê Thanh Thúy, Nguyễn Thị Trinh, chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh và libero Khánh Đang.

📝 Chiến thuật hợp lý trước tuyển nữ Kenya

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn Kenya, đội tuyển đã vô địch châu Phi năm 2023 có thể hình và sức mạnh vượt trội, các tuyển thủ Việt Nam mới là đội chơi tốt hơn. Với những bài tấn công đa dạng, đặc biệt các pha phối hợp tấn công nhanh ở vị trí phụ công của Lê Thanh Thúy, đội bóng chủ nhà liên tục dẫn trước để thắng set đầu 25-21.

Ban huấn luyện tuyển nữ VN có phương án phù hợp

Đây là một phương án tấn công hợp lý khi các cô gái Việt Nam phát huy tốt lối chơi tốc độ, biến hóa hơn đối thủ cũng như hóa giải hàng chắn có tầm cao và sức mạnh của đối phương.

Chủ nhà thắng áp đảo 4-0

Bước vào set 2, HLV Tuấn Kiệt thay hàng loạt tuyển thủ. Phụ công Bích Thủy, Phạm Thị Hiền, chuyền hai Kim Thoa và đối chuyền Kiều Trinh được tung vào sân. Sự mới mẻ, đa dạng và tốc độ trong lối chơi của các cô gái chủ nhà tiếp tục làm tuyển nữ Kenya bối rối. Lần này, Thanh Thúy và đồng đội thắng đậm hơn set đầu với cách biệt 25-14. Điểm nhấn lớn nhất đến từ Bích Thủy với bài tấn công một chân sau đầu rất hiệu quả.

Ban huấn luyện tuyển Việt Nam tiếp tục có sự thử nghiệm trong 2 set đấu còn khi đưa chủ công Nguyễn Thị Phương vào sân. Đội bóng chủ nhà tiếp tục thi đấu tốt hơn đối thủ để thắng với cùng tỉ số 25-19, qua đó thắng chung cuộc 4-0.

Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức khép lại quá trình chuẩn bị của mình cho giải vô địch thế giới 2025. Trong ngày 20/8, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải bóng chuyền danh giá nhất hành tinh.

📅 Giải vô địch thế giới 2025 diễn ra khi nào?

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 22/8 tới 7/9. Giải quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (hạng 22 thế giới) nằm ở bảng G cùng đội Ba Lan (hạng 3 thế giới), Đức (hạng 11 thế giới) và Kenya (hạng 23 thế giới).

Bích Tuyền xin không tham dự giải vô địch thế giới 2025

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở giải đấu danh giá này. 32 đội được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng 16.

Theo lịch thi đấu, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp tuyển Ba Lan (20h30 ngày 23/8), tuyển Đức (17h ngày 25/8) và tuyển Kenya (17h ngày 27/8).