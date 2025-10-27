Hot girl Trang Lê, Hà Kim "thắp sáng" đường chạy marathon đêm tại Hà Nội

Giữa dòng vận động viên hối hả băng qua ánh đèn vàng rực rỡ của phố cổ Hà Nội trong đêm 26/10, người ta cảm nhận thấy tinh thần thể thao, và nhìn thấy vẻ đẹp của những con người trẻ trung, đầy năng lượng, trong số đó, hai cái tên Trang Lê và Hà Kim đã thực sự “thắp sáng” đường chạy đêm của Hanoi International Marathon 2025.

Trang Lê (quần trắng) nổi bật trên đường chạy, cự ly 5km

🌟 Trang Lê và Hà Kim, hai người đẹp nổi bật

Là huấn luyện viên fitness nổi tiếng với hơn một triệu người theo dõi trên mạng xã hội, Trang Lê vốn đã quen thuộc với công chúng nhờ những video hướng dẫn tập luyện và phong cách sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Nhưng ít ai biết rằng, trong hai năm gần đây, cô đã chọn cho mình một hành trình mới, chạy bộ đường dài.

Trang Lê xuất hiện tại giải marathon trong bộ đồ thể thao gọn gàng, cá tính, nổi bật giữa hàng ngàn vận động viên. Không phải vì sự gợi cảm hay hào nhoáng, mà là vì nụ cười tự tin, nhịp chạy đều đặn và ánh mắt say mê của phụ nữ hiện đại, mạnh mẽ, độc lập và luôn muốn vượt giới hạn bản thân. Cô hoàn thành nội dung chạy 5km với thành tích 33 phút 51 giây.

Nữ gymmer nổi bật với chiếc quần trắng, gương mặt rạng ngời

Khác với sự nổi tiếng sẵn có của Trang Lê, Hà Kim, tên thật Nguyễn Thu Hà, sinh năm 1995, lại là cái tên khiến mạng xã hội “dậy sóng” sau mỗi giải đấu. Một bức ảnh chụp cô cán đích cự ly 10km trong ánh sáng vàng của cầu Long Biên đã lan truyền trên các diễn đàn, thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích.

Cô gái có dáng người cân đối, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt ánh lên kiêu sa đang nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ.

Là chuyên viên cao cấp của một ngân hàng lớn, Hà Kim vẫn duy trì thói quen tập gym suốt 10 năm liên tiếp. Cô kể, hầu như ngày nào cũng đến phòng tập sau giờ làm, và chính nhờ thói quen đó, cô đã đủ tự tin đăng ký giải chạy 10km cùng đồng nghiệp.

Trong giải đấu năm nay, Hà Kim (bib 62493) hoàn thành cự ly 10km với thời gian 1 giờ 26 phút 26 giây, tốc độ trung bình 8.2 phút/km, con số ấn tượng với vận động viên phong trào.

Hà Kim quá xinh đẹp

Bức ảnh nổi bật của Hà Kim