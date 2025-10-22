Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 mới nhất

Sự kiện: Bóng chuyền Việt Nam

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 23/10 đến 2/11 tại Hà Tĩnh, quy tụ 7 đội nam và 8 đội nữ.

Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 23/10 đến 2/11 tại Hà Tĩnh, quy tụ 7 đội nam và 8 đội nữ. Các đội chia bảng, thi đấu vòng tròn chọn 4 đội vào bán kết, tranh 2 suất thăng hạng lên giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Giải hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn khi nhiều đội đặt mục tiêu trở lại hoặc góp mặt lần đầu ở sân chơi cao nhất quốc nội.

Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025

Ngày Giờ Trận Nội dung Bảng Đội gặp đội
23/10 14:00 1 Nữ D Phú Thọ Quảng Ninh
23/10 16:00 2 Nữ D Thái Nguyên Hải Phòng
23/10 19:00 Khai mạc
23/10 19:30 3 Nam B Hà Tĩnh BTL Cảnh Sát Cơ Động
24/10 14:00 4 Nam A VLXD Bình Dương Quân Khu 3
24/10 16:00 5 Nữ C Hà Nội Tasco Auto Trẻ VTV Bình Điền Long An
24/10 18:00 6 Nữ C IMP Bắc Ninh Trẻ Thông Tin - BĐ19
24/10 20:00 7 Nam A Vĩnh Long Trẻ Đà Nẵng
25/10 14:00 8 Nam A VLXD Bình Dương Trẻ Đà Nẵng
25/10 16:00 9 Nữ C Hà Nội Tasco Auto Trẻ Thông Tin - BĐ19
25/10 18:00 10 Nữ C Trẻ Thông Tin - BĐ19 IMP Bắc Ninh
25/10 20:00 11 Nam A Quân Khu 3 Vĩnh Long
26/10 16:00 12 Nữ D Phú Thọ Hải Phòng
26/10 18:00 13 Nữ D Quảng Ninh Thái Nguyên
26/10 20:00 14 Nam B TP. Hồ Chí Minh Hà Tĩnh
27/10 14:00 15 Nam A VLXD Bình Dương Vĩnh Long
27/10 16:00 16 Nữ C Hà Nội Tasco Auto IMP Bắc Ninh
27/10 18:00 17 Nữ C Trẻ Thông Tin - BĐ19 Trẻ VTV Bình Điền Long An
27/10 20:00 18 Nam A Trẻ Đà Nẵng Quân Khu 3
28/10 16:00 19 Nữ D Phú Thọ Thái Nguyên
28/10 18:00 20 Nữ D Hải Phòng Quảng Ninh
28/10 20:00 21 Nam B BTL Cảnh Sát Cơ Động TP. Hồ Chí Minh
29/10 16:00 22 Nam Tứ kết 2B 3A
29/10 18:00 23 Nữ Tứ kết 1C 4D
29/10 20:00 24 Nữ Tứ kết 2D 3C
30/10 14:00 25 Nam Tứ kết 1B 4A
30/10 16:00 26 Nữ Tứ kết 1D 4C
30/10 18:00 27 Nữ Tứ kết 2C 3D
30/10 20:00 28 Nam Tứ kết 2A 3B
31/10 14:00 29 Nam Bán kết 1A Thắng 22
31/10 16:00 30 Nữ Bán kết Thắng 23 Thắng 24
31/10 18:00 31 Nữ Bán kết Thắng 26 Thắng 27
31/10 20:00 32 Nam Bán kết Thắng 25 Thắng 28
01/11 14:00 33 Nam Tranh 3-4 Thua 29 Thua 32
01/11 16:00 34 Nữ Chung kết Thắng 30 Thắng 31
01/11 18:00 35 Nữ Tranh 3-4 Thua 30 Thua 31
01/11 20:00 36 Nam Chung kết Thắng 29 Thắng 32
01/11 Bế mạc

Bóng chuyền nữ Việt quyết lấy HCV SEA Games
Bóng chuyền nữ Việt quyết lấy HCV SEA Games

Môn bóng chuyền trong nhà SEA Games 33 vừa hoàn tất lễ bốc thăm chia bảng, mở màn cho hành trình chinh phục đỉnh cao của các đội tuyển khu vực.

