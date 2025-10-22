Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 mới nhất
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 23/10 đến 2/11 tại Hà Tĩnh, quy tụ 7 đội nam và 8 đội nữ.
Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025
|Ngày
|Giờ
|Trận
|Nội dung
|Bảng
|Đội gặp đội
|23/10
|14:00
|1
|Nữ
|D
|Phú Thọ
|Quảng Ninh
|23/10
|16:00
|2
|Nữ
|D
|Thái Nguyên
|Hải Phòng
|23/10
|19:00
|Khai mạc
|23/10
|19:30
|3
|Nam
|B
|Hà Tĩnh
|BTL Cảnh Sát Cơ Động
|24/10
|14:00
|4
|Nam
|A
|VLXD Bình Dương
|Quân Khu 3
|24/10
|16:00
|5
|Nữ
|C
|Hà Nội Tasco Auto
|Trẻ VTV Bình Điền Long An
|24/10
|18:00
|6
|Nữ
|C
|IMP Bắc Ninh
|Trẻ Thông Tin - BĐ19
|24/10
|20:00
|7
|Nam
|A
|Vĩnh Long
|Trẻ Đà Nẵng
|25/10
|14:00
|8
|Nam
|A
|VLXD Bình Dương
|Trẻ Đà Nẵng
|25/10
|16:00
|9
|Nữ
|C
|Hà Nội Tasco Auto
|Trẻ Thông Tin - BĐ19
|25/10
|18:00
|10
|Nữ
|C
|Trẻ Thông Tin - BĐ19
|IMP Bắc Ninh
|25/10
|20:00
|11
|Nam
|A
|Quân Khu 3
|Vĩnh Long
|26/10
|16:00
|12
|Nữ
|D
|Phú Thọ
|Hải Phòng
|26/10
|18:00
|13
|Nữ
|D
|Quảng Ninh
|Thái Nguyên
|26/10
|20:00
|14
|Nam
|B
|TP. Hồ Chí Minh
|Hà Tĩnh
|27/10
|14:00
|15
|Nam
|A
|VLXD Bình Dương
|Vĩnh Long
|27/10
|16:00
|16
|Nữ
|C
|Hà Nội Tasco Auto
|IMP Bắc Ninh
|27/10
|18:00
|17
|Nữ
|C
|Trẻ Thông Tin - BĐ19
|Trẻ VTV Bình Điền Long An
|27/10
|20:00
|18
|Nam
|A
|Trẻ Đà Nẵng
|Quân Khu 3
|28/10
|16:00
|19
|Nữ
|D
|Phú Thọ
|Thái Nguyên
|28/10
|18:00
|20
|Nữ
|D
|Hải Phòng
|Quảng Ninh
|28/10
|20:00
|21
|Nam
|B
|BTL Cảnh Sát Cơ Động
|TP. Hồ Chí Minh
|29/10
|16:00
|22
|Nam
|Tứ kết
|2B
|3A
|29/10
|18:00
|23
|Nữ
|Tứ kết
|1C
|4D
|29/10
|20:00
|24
|Nữ
|Tứ kết
|2D
|3C
|30/10
|14:00
|25
|Nam
|Tứ kết
|1B
|4A
|30/10
|16:00
|26
|Nữ
|Tứ kết
|1D
|4C
|30/10
|18:00
|27
|Nữ
|Tứ kết
|2C
|3D
|30/10
|20:00
|28
|Nam
|Tứ kết
|2A
|3B
|31/10
|14:00
|29
|Nam
|Bán kết
|1A
|Thắng 22
|31/10
|16:00
|30
|Nữ
|Bán kết
|Thắng 23
|Thắng 24
|31/10
|18:00
|31
|Nữ
|Bán kết
|Thắng 26
|Thắng 27
|31/10
|20:00
|32
|Nam
|Bán kết
|Thắng 25
|Thắng 28
|01/11
|14:00
|33
|Nam
|Tranh 3-4
|Thua 29
|Thua 32
|01/11
|16:00
|34
|Nữ
|Chung kết
|Thắng 30
|Thắng 31
|01/11
|18:00
|35
|Nữ
|Tranh 3-4
|Thua 30
|Thua 31
|01/11
|20:00
|36
|Nam
|Chung kết
|Thắng 29
|Thắng 32
|01/11
|Bế mạc
