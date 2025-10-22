Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2025 mới nhất

Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025 diễn ra từ ngày 23/10 đến 2/11 tại Hà Tĩnh, quy tụ 7 đội nam và 8 đội nữ. Các đội chia bảng, thi đấu vòng tròn chọn 4 đội vào bán kết, tranh 2 suất thăng hạng lên giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026. Giải hứa hẹn kịch tính và hấp dẫn khi nhiều đội đặt mục tiêu trở lại hoặc góp mặt lần đầu ở sân chơi cao nhất quốc nội.

Lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2025

Ngày Giờ Trận Nội dung Bảng Đội gặp đội 23/10 14:00 1 Nữ D Phú Thọ Quảng Ninh 23/10 16:00 2 Nữ D Thái Nguyên Hải Phòng 23/10 19:00 Khai mạc 23/10 19:30 3 Nam B Hà Tĩnh BTL Cảnh Sát Cơ Động 24/10 14:00 4 Nam A VLXD Bình Dương Quân Khu 3 24/10 16:00 5 Nữ C Hà Nội Tasco Auto Trẻ VTV Bình Điền Long An 24/10 18:00 6 Nữ C IMP Bắc Ninh Trẻ Thông Tin - BĐ19 24/10 20:00 7 Nam A Vĩnh Long Trẻ Đà Nẵng 25/10 14:00 8 Nam A VLXD Bình Dương Trẻ Đà Nẵng 25/10 16:00 9 Nữ C Hà Nội Tasco Auto Trẻ Thông Tin - BĐ19 25/10 18:00 10 Nữ C Trẻ Thông Tin - BĐ19 IMP Bắc Ninh 25/10 20:00 11 Nam A Quân Khu 3 Vĩnh Long 26/10 16:00 12 Nữ D Phú Thọ Hải Phòng 26/10 18:00 13 Nữ D Quảng Ninh Thái Nguyên 26/10 20:00 14 Nam B TP. Hồ Chí Minh Hà Tĩnh 27/10 14:00 15 Nam A VLXD Bình Dương Vĩnh Long 27/10 16:00 16 Nữ C Hà Nội Tasco Auto IMP Bắc Ninh 27/10 18:00 17 Nữ C Trẻ Thông Tin - BĐ19 Trẻ VTV Bình Điền Long An 27/10 20:00 18 Nam A Trẻ Đà Nẵng Quân Khu 3 28/10 16:00 19 Nữ D Phú Thọ Thái Nguyên 28/10 18:00 20 Nữ D Hải Phòng Quảng Ninh 28/10 20:00 21 Nam B BTL Cảnh Sát Cơ Động TP. Hồ Chí Minh 29/10 16:00 22 Nam Tứ kết 2B 3A 29/10 18:00 23 Nữ Tứ kết 1C 4D 29/10 20:00 24 Nữ Tứ kết 2D 3C 30/10 14:00 25 Nam Tứ kết 1B 4A 30/10 16:00 26 Nữ Tứ kết 1D 4C 30/10 18:00 27 Nữ Tứ kết 2C 3D 30/10 20:00 28 Nam Tứ kết 2A 3B 31/10 14:00 29 Nam Bán kết 1A Thắng 22 31/10 16:00 30 Nữ Bán kết Thắng 23 Thắng 24 31/10 18:00 31 Nữ Bán kết Thắng 26 Thắng 27 31/10 20:00 32 Nam Bán kết Thắng 25 Thắng 28 01/11 14:00 33 Nam Tranh 3-4 Thua 29 Thua 32 01/11 16:00 34 Nữ Chung kết Thắng 30 Thắng 31 01/11 18:00 35 Nữ Tranh 3-4 Thua 30 Thua 31 01/11 20:00 36 Nam Chung kết Thắng 29 Thắng 32 01/11 Bế mạc