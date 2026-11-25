Cuộc điều tra kéo dài 6 năm tại 50 quốc gia phơi bày thực trạng trẻ em bị lôi kéo sử dụng chất cấm để theo đuổi giấc mơ thể thao. Đáng báo động, WADA từng ghi nhận 1.416 VĐV chưa thành niên có kết quả xét nghiệm doping dương tính.

Áp lực thành tích và sự thiếu trách nhiệm từ ê-kíp người lớn đã đẩy những tài năng trẻ như Kamila Valieva (trong ảnh, tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022) vào vòng xoáy của chất cấm

Trẻ 8 tuổi cũng bị nhắm đến

Theo phóng sự đăng ngày 18/11 của The Guardian, bộ phim tài liệu Doping Top Secret: Children do nhóm điều tra đài ARD (Đức) thực hiện đã phơi bày những góc tối đáng lo ngại của thể thao trẻ.

Sau 6 năm tìm hiểu tại hơn 50 quốc gia, trải rộng 25 môn thể thao, nhóm phóng viên phát hiện nhiều trường hợp người lớn sẵn sàng cung cấp chất tăng cường thành tích cho trẻ em.

Tại Cộng hòa Dominica, những người hoạt động trong hệ thống đào tạo bóng chày bị phát hiện sẵn sàng bán steroid đồng hóa và hormone tăng trưởng cho trẻ mới 8 tuổi, với hy vọng giúp các em lọt vào học viện bóng chày chuyên nghiệp.

Đáng sợ hơn, khi phóng viên bí mật hỏi phải giải thích thế nào nếu trẻ lo ngại về tác hại của thuốc, một người bán đề nghị nói rằng đó chỉ là vitamin.

Cuộc điều tra còn ghi nhận những trường hợp VĐV trẻ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, trong đó có người phải ghép thận và một người khác bị cắt cụt chân. Tuy nhiên, không thể quy kết toàn bộ hậu quả cho doping khi chưa có kết luận y khoa cụ thể.

1.416 VĐV trẻ dương tính, con số thực tế có thể lớn hơn

Theo báo cáo Operation Refuge do Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) công bố tháng 1/2024, có 1.416 VĐV dưới 18 tuổi ghi nhận tổng cộng 1.518 kết quả xét nghiệm dương tính với chất thuộc danh mục cấm trong giai đoạn 2012 đến tháng 9/2023.

Những môn có nhiều kết quả dương tính nhất gồm cử tạ, điền kinh và thể thao dưới nước.

Tuy nhiên, kết quả dương tính không đồng nghĩa tất cả VĐV đều cố ý sử dụng doping hoặc bị kết luận vi phạm. Một số trường hợp liên quan đến thuốc điều trị hợp lệ.

Đáng chú ý, dựa trên 44 nghiên cứu khảo sát tại 15 quốc gia, nhóm điều tra ARD ước tính ít nhất 10 triệu trẻ em trên toàn thế giới có thể đã sử dụng chất tăng cường thành tích bị cấm.

Đây là con số ngoại suy từ các khảo sát, chưa phải số người được xét nghiệm hay xác nhận vi phạm.

Ai phải chịu trách nhiệm khi trẻ em dính doping?

Phóng sự cũng nhắc lại trường hợp Kamila Valieva, ngôi sao trượt băng nghệ thuật Nga có mẫu xét nghiệm dương tính với chất cấm khi mới 15 tuổi, sau đó nhận án cấm thi đấu 4 năm.

Theo The Guardian, dù vụ việc gây chấn động Olympic mùa đông 2022, không thành viên nào trong ê-kíp hỗ trợ cô bị xử phạt.

Những phát hiện mới đặt ra câu hỏi lớn: Khi trẻ em bị người lớn tác động, ai phải chịu trách nhiệm?

Giới chuyên gia kêu gọi tăng cường kiểm tra, giáo dục phòng chống doping và điều tra cả HLV, bác sĩ, người cung cấp chất cấm.

Bởi đằng sau giấc mơ trở thành siêu sao thể thao, nhiều VĐV trẻ có nguy cơ phải trả giá bằng sức khỏe và tương lai của chính mình.