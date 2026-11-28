Osimhen vẫn nằm trong tầm ngắm của MU

Theo tiết lộ của Daily Mail, Manchester United đã nối lại sự quan tâm dành cho Victor Osimhen. Các nguồn tin xác nhận tiền đạo người Nigeria vẫn nằm trong danh sách cân nhắc của đội chủ sân Old Trafford, trong bối cảnh CLB tìm kiếm những phương án tăng cường sức mạnh hàng công.

MU đang nỗ lực chiêu mộ Osimhen

Báo chí Anh mới đây tiết lộ ba vị trí ưu tiên của MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 là tiền đạo cắm, trung vệ lệch trái và hậu vệ trái.

Osimhen lúc này đã 27 tuổi, gia nhập Galatasaray từ Napoli với mức phí khoảng 65 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái. Chân sút này nhanh chóng trở thành ngôi sao hàng đầu của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, ghi 69 bàn và thực hiện 19 pha kiến tạo sau 85 lần ra sân.

Dù đang có phong độ chói sáng, Osimhen vẫn khao khát được thử sức tại Premier League, giải đấu mà anh đánh giá là hấp dẫn nhất thế giới. Mong muốn này phù hợp với nhu cầu của MU, đội đang cần một trung phong đẳng cấp, đủ khả năng lĩnh xướng hàng công và lập tức đóng góp bàn thắng dưới thời HLV trưởng mới Mauricio Pochettino.

Tuy nhiên, bất chấp sự quan tâm từ cả hai phía, khả năng thương vụ được hoàn tất ngay trong tháng 1 vẫn còn bỏ ngỏ.

MU phải sẵn sàng chi đậm mới mong Galatasaray bán chân sút chủ lực ở giai đoạn giữa mùa giải. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã mua đứt Osimhen vào năm 2025 sau thời gian mượn từ Napoli và hiện còn hợp đồng với anh đến năm 2029.

Balogun và Toney là những phương án thay thế

Trong ngắn hạn, MU đang hướng sự chú ý đến những tiền đạo khác. Chuyên gia chuyển nhượng Graeme Bailey của TEAMtalk tiết lộ rằng Folarin Balogun, ngôi sao thuộc biên chế Monaco, và Ivan Toney của Al Ahli có thể được đưa vào danh sách cân nhắc.

Ivan Toney là mục tiêu quen thuộc với MU

Balogun được cho là sẽ bị Monaco đưa lên thị trường chuyển nhượng trong tháng 1, qua đó mở ra cơ hội để MU tiếp cận chân sút người Mỹ. Trong khi đó, Toney cũng là một phương án đáng chú ý nhờ kinh nghiệm thi đấu tại Premier League.

Việc bổ sung một tiền đạo mới cũng có thể mở đường cho Joshua Zirkzee rời Old Trafford, đặc biệt nếu Benjamin Sesko bình phục chấn thương và trở lại thi đấu.

Kỳ vọng Osimhen trở thành lời giải cho tham vọng của MU

Điều MU cần không đơn thuần là một tiền đạo bổ sung quân số. Đội bóng cần một chân sút có khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, gây sức ép lên hàng phòng ngự đối phương và tạo ra sự khác biệt trong những trận đấu lớn.

Osimhen đạt được những cột mốc đáng chú ý tại Galatasaray

Osimhen có những phẩm chất phù hợp với yêu cầu đó. Khả năng di chuyển không bóng, tranh chấp tay đôi và dứt điểm đa dạng giúp tiền đạo người Nigeria trở thành mẫu trung phong có thể nâng cấp đáng kể sức mạnh tấn công của MU.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của Osimhen sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh tích cực với Sesko. Thay vì phụ thuộc vào một tiền đạo duy nhất, MU có thể luân phiên sử dụng hai chân sút chất lượng, tùy thuộc vào đối thủ và yêu cầu chiến thuật.

Trong bối cảnh hiện tại của MU, thương vụ Osimhen không đồng nghĩa với việc mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, nếu chiêu mộ thành công tiền đạo người Nigeria, đội chủ sân Old Trafford có thể tìm thấy mảnh ghép quan trọng còn thiếu để cải thiện hiệu suất ghi bàn và nuôi hy vọng trở lại cuộc đua ở những đấu trường lớn.