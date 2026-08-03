Arsenal ra giá "chỉ" 100 triệu euro, Vinicius hẹn gặp Mourinho giải quyết tương lai

Lời thử của Arsenal

Theo tờ AS, mới đây Arsenal đã có động thái thăm dò Real Madrid khi đặt câu hỏi họ nghĩ mức giá 100 triệu euro ra sao nếu đây là con số Arsenal muốn trả để mua Vinicius. Đây không khác gì một sự thử thách bởi Vinicius đang chỉ còn 1 năm hợp đồng với Madrid.

Arsenal đang muốn biết Real Madrid sẽ đòi bao nhiêu cho Vinicius

Theo nhà báo Miguel Serrano, Real Madrid đã đưa ra đề nghị hợp đồng cuối cùng cho Vinicius với mức lương 20 triệu euro/năm và họ sẽ không tăng thêm con số này. Vinicius trong khi đó đòi con số tận 30 triệu euro/năm và cho rằng anh xứng đáng với mức lương này do đã có công trạng hơn Kylian Mbappe, người được trả 34 triệu euro/năm.

Việc Real Madrid kiên quyết từ chối con số 30 triệu khiến Vinicius đang bị đặt ở ngã ba đường. Real Madrid là đội bóng thân thuộc của anh và tiền đạo người Brazil ban đầu không có ý định ra đi, trong khi đó Arsenal sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi của Quả bóng Bạc 2024 để có anh trong đội hình “Pháo thủ”.

Arsenal thì đang kiểm tra xem Real Madrid “cứng” đến mức nào, họ biết Vinicius chỉ còn 1 năm hợp đồng và đội bóng thủ đô TBN có thể tính tới việc bán Vinicius để thu về một khoản tiền lớn thay vì mất trắng. Arsenal cho rằng 100 triệu euro, dù vẫn là một con số rất cao, là con số hợp lý cho một cầu thủ sắp hết hợp đồng, và phản ứng của Real Madrid có thể sẽ cho Arsenal biết mức phí Real đòi hỏi thực sự trong tầm bao nhiêu.

Cuộc gặp với Mourinho

Trong khi đó, AS cũng cho biết Vinicius sẽ có những cuộc gặp quan trọng tại Madrid dể xác định tương lai của anh. Đầu tiên anh sẽ gặp gỡ HLV Jose Mourinho để hỏi về kế hoạch mùa giải, và cuộc gặp này rất có thể sẽ quyết định anh rốt cuộc có ký gia hạn hay không.

Mourinho và Vinicius sẽ sớm gặp nhau để bàn tương lai của tiền đạo người Brazil

Mặc dù không được đáp ứng về mặt tiền lương, vấn đề của Vinicius ở Madrid không chỉ dừng ở tài chính. Phong độ của Vinicius đã phần nào đi xuống 2 mùa qua từ khi Kylian Mbappe gia nhập Real Madrid, lối chơi của Vinicius phải thay đổi nhằm đáp ứng cách sắp xếp mới của đội khi có Mbappe.

Nếu Jose Mourinho không có những điều chỉnh mang tính có lợi cho Vinicius, hay thậm chí ông định trả Mbappe về cánh trái là cánh Vinicius hoạt động, rất có thể Vinicius sẽ coi đây là điểm dừng của hành trình tại Madrid. Khi biết rằng anh có thể kiếm một mức thu nhập rất cao nhưng được đá ở một vị trí phu hợp hơn ở Arsenal, Vinicius có lẽ sẽ không quá lưu luyến Madrid.