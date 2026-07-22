Xuất hiện mỹ nữ bóng chuyền 19 tuổi, sở hữu gương mặt như "tiên giáng trần"

Nhan sắc thoát tục như "tiên nữ giáng trần" làm bùng nổ mạng xã hội

Làng bóng chuyền thế giới vừa chứng kiến một cơn sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Nhân vật trung tâm của mọi sự chú ý chính là Doreen Romel Shamow, tài năng trẻ 19 tuổi đến từ Duhok, Iraq. Ngay khi những thước phim thi đấu của cô được chia sẻ, người hâm mộ đã không khỏi ngỡ ngàng trước một nhan sắc vô cùng thoát tục. Thậm chí, cộng đồng mạng quốc tế còn ưu ái ví von diện mạo của cô xinh đẹp như một "tiên nữ giáng trần" và gọi cô là "Nữ hoàng mới" của bóng chuyền Iraq.

Doreen cô nàng 19 tuổi có gương mặt ví như "thiên thần"

Doreen sở hữu gương mặt với các đường nét thanh tú chuẩn mực, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm hút hồn cùng nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả góc sân đấu.

Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp ngoại hình, cô nàng gen Z này còn sở hữu chiều cao ấn tượng 1m76 cùng vóc dáng thể thao vô cùng khỏe khoắn. Sự kết hợp giữa nét dịu dàng như thiên thần và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ trên sân bóng đã tạo nên sức hút độc nhất vô nhị cho mỹ nhân người gốc Assyria này.

Vừa là nhà vô địch, vừa là bác sĩ ngành nha khoa

Tuy nhiên, điều khiến cái tên Doreen thực sự bùng nổ và nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ công chúng chính là tài năng thể thao xuất chúng cùng bảng thành tích đáng nể. Cô bắt đầu bén duyên với bộ môn bóng chuyền từ năm 2021 trong màu áo của câu lạc bộ Sanhareeb Sports Club và nhanh chóng trở thành trụ cột vững chắc ở vị trí phụ công.

Cô đã góp công lớn giúp đội bóng chủ quản lên ngôi vô địch tại giải bóng chuyền nữ quốc gia Iraq. Tại giải vô địch Tây Á tổ chức ở Amman, Doreen cùng đội tuyển quốc gia giành tấm huy chương đồng danh giá, đồng thời ẵm luôn danh hiệu cá nhân "Phụ công xuất sắc nhất giải đấu". Đáng chú ý, Doreen còn là một tài năng đa năng khi đại diện cho đội tuyển bóng rổ quốc gia Iraq từ khi mới 15 tuổi.

Bên ngoài thảm đấu đầy cạnh tranh, "tiên nữ bóng chuyền" Iraq còn khiến nhiều người nể phục bởi học vấn đáng ngưỡng mộ khi hiện đang là sinh viên ngành nha khoa thuộc top đầu của khóa. Việc vừa phải hoàn thành chương trình học đại học nặng nề, vừa thi đấu đỉnh cao ở cả hai bộ môn bóng rổ lẫn bóng chuyền cấp quốc gia đã chứng minh ý chí sắt đá và tư duy vượt trội của cô gái trẻ.

Sự xuất hiện của Doreen trở thành nguồn cảm hứng cho những cô gái trẻ tự tin theo đuổi cả đam mê học tập lẫn sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp.

Những hình ảnh đẹp về Doreen