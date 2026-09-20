"Quái kiệt" Nhật Bản bứt tốc xé gió, giật tấm HCV đầu tiên ở ASIAD 2026

Đường đua ba môn phối hợp (Triathlon) nam trong ngày mở màn Đại hội thể thao châu Á đã biến thành sân khấu trình diễn đỉnh cao của các chân chạy xứ sở hoa anh đào. Trận chiến nghẹt thở kết thúc bằng một kịch bản không tưởng và tấm HCV đầu tiên ASIAD 2026 dành cho đoàn chủ nhà.

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Takumi Hojo giành HCV đầu tiên ASIAD 2026

Cú bứt tốc đỉnh cao và nhà vua lộ diện

Ngay từ những mét đua đầu tiên của nội dung ba môn phối hợp (bơi, đạp xe, chạy bộ), tốc độ trận đấu đã được đẩy lên mức chóng mặt. Cuộc đối đầu giữa các quái kiệt hàng đầu châu lục diễn ra vô cùng sòng phẳng và khốc liệt.

Vận động viên Takumi Hojo của Nhật Bản có một ngày thi đấu như lên đồng, thể hiện đẳng cấp vượt trội ở cả 3 nội dung bơi, đạp xe và chạy bộ. Anh xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích cực khủng 52 phút 56 giây. Chiến thắng nghẹt thở này giúp anh chính thức đi vào lịch sử kỳ đại hội năm nay với tư cách là người "mở hàng", mang về tấm huy chương vàng đầu tiên đầy hoành tráng cho đoàn thể thao nước chủ nhà.

Nỗi ôm hận của những niềm hy vọng lớn

Trái ngược với niềm vui vỡ òa bên phía Nhật Bản, đội tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) lại phải nếm trái đắng ê chề ngay trong ngày ra quân. Bộ đôi Robin Elg và Oscar Coggins vốn được kỳ vọng rất lớn sẽ làm nên chuyện và cạnh tranh sòng phẳng trong nhóm có huy chương.

Tuy nhiên, trước sức ép nghẹt thở và nhịp độ thi đấu quá khủng khiếp mà Takumi Hojo tạo ra, cả hai hoàn toàn bị hụt hơi ở những mét quyết định. Robin Elg và Oscar Coggins ngậm ngùi về đích ở vị trí thứ 6 và thứ 7, chính thức trắng tay và nhìn đối thủ độc chiếm hào quang trong sự bất lực.

Chân dung Takumi Hojo: "Quái kiệt" thống trị đường đua là ai?

Người vừa lập chiến công hiển hách mở màn cho Nhật Bản chính là Takumi Hojo (sinh năm 1996), một trong những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Triathlon quốc gia Nhật Bản.

Hojo bắt đầu sự nghiệp thi đấu ba môn phối hợp chuyên nghiệp từ năm 2015 khi còn là sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Thể thao Nippon (Tokyo).

Trước khi càn quét ASIAD, anh từng giành HCV giải thế giới Triathlon World Cup tại Yeongdo (Hàn Quốc), vô địch Cúp châu Âu tại Quarteira, và là nhân tố chủ lực mang về tấm HCV tiếp tiếp sức hỗn hợp tại kỳ Á vận hội trước đó.

Sở hữu sải chân vô cùng thanh thoát, Hojo nổi tiếng với chiến thuật "bóp nghẹt" đối thủ ở chặng chạy bộ chung cuộc. Khả năng tăng tốc đột ngột trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt chính là thứ vũ khí giúp anh biến các đối thủ bám đuổi thành "những kẻ làm nền" vĩ đại.