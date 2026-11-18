Trận đấu giữa Alcaraz và Medvedev sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Alcaraz - Medvedev: Khoảng 20h, 18/11 (Vòng bảng ATP Finals)

Alcaraz đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Trong trận ra quân, tay vợt Tây Ban Nha áp đảo Frances Tiafoe ngay từ những game đầu tiên, thắng liền 4 game trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 6-2, 6-2.

Alcaraz quyết nối dài mạch 10 trận thắng, nhưng Medvedev không dễ khuất phục

Chiến thắng này nối dài chuỗi trận toàn thắng của Alcaraz lên con số 10, sau hai chức vô địch liên tiếp tại Vienna Open và Paris Masters. Không chỉ duy trì khả năng tấn công mạnh mẽ, cựu số một thế giới còn cho thấy sự ổn định trong những pha giao bóng và khả năng kiểm soát nhịp độ.

Sau khi thất bại trước Jannik Sinner ở chung kết ATP Finals năm ngoái, Alcaraz đang quyết tâm chinh phục danh hiệu đầu tiên tại giải đấu dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất mùa.

Phía bên kia, Medvedev cũng có màn ra quân tích cực khi vượt qua Flavio Cobolli 7-6(4), 6-3. Tay vợt Nga phải trải qua set đầu căng thẳng nhưng nhanh chóng làm chủ thế trận trong set hai.

Đó là chiến thắng thứ 19 trong 23 trận gần nhất của Medvedev, cho thấy anh đã tìm lại sự ổn định đáng kể. Lối chơi phòng ngự bền bỉ, khả năng trả giao bóng khó chịu cùng kinh nghiệm thi đấu tại ATP Finals vẫn là những vũ khí đáng gờm của nhà vô địch năm 2020.

Đáng chú ý, Medvedev tin rằng mặt sân nhanh tại Turin có thể giúp anh gây khó khăn cho Alcaraz. Những cú giao bóng hiệu quả và khả năng kết thúc điểm sớm sẽ đóng vai trò quan trọng nếu tay vợt Nga muốn tạo bất ngờ.

Tuy nhiên, lịch sử đối đầu đang nghiêng về Alcaraz với 7 chiến thắng sau 10 lần gặp nhau. Ở cuộc chạm trán gần nhất tại bán kết Vienna Open, tay vợt Tây Ban Nha cũng vượt qua Medvedev 6-4, 7-6(2).

Với phong độ hiện tại, Alcaraz được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng tấn công đa dạng, tốc độ di chuyển vượt trội và sự tự tin trong những thời điểm quyết định. Medvedev có thể tạo ra những game đấu giằng co, nhưng sẽ khó duy trì thế cân bằng nếu đối thủ tiếp tục chơi như trận mở màn.

Dự đoán kết quả: Alcaraz thắng Medvedev 2-0.

Cobolli - Tiafoe: Khoảng 2h30, 19/11 (Vòng bảng ATP Finals)

Cobolli có màn ra mắt ATP Finals không như mong đợi khi để thua Daniil Medvedev 6-7(4), 3-6. Được khán giả nhà cổ vũ nhiệt tình, tay vợt Italy thi đấu khá kiên cường trong set đầu, liên tục gây khó khăn cho đối thủ trước khi thất bại ở loạt tie-break. Sang set hai, Cobolli để mất một game giao bóng và không thể lật ngược tình thế.

Dù vậy, khả năng đánh bóng quyết liệt từ cuối sân cùng lợi thế tinh thần tại Turin vẫn là những điểm tựa để Cobolli hướng tới chiến thắng đầu tiên ở giải đấu.

Cobolli có lợi thế sân nhà, Tiafoe nắm ưu thế đối đầu 4-1

Trong khi đó, Tiafoe thậm chí trải qua trận mở màn đáng thất vọng hơn. Tay vợt Mỹ bị Carlos Alcaraz áp đảo hoàn toàn, thua chóng vánh 2-6, 2-6. Anh để mất bốn game đầu tiên và không giành nổi điểm nào khi thực hiện cú giao bóng hai.

Tiafoe cần cải thiện khả năng giao bóng và hạn chế lỗi tự đánh hỏng nếu muốn tránh thất bại thứ hai liên tiếp.

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Tiafoe với 4 chiến thắng sau 5 lần chạm trán. Riêng năm 2026, Cobolli từng đánh bại đối thủ ở chung kết Mexican Open, nhưng sau đó thua cả hai lần tái đấu tại Indian Wells và Halle.

Với tính chất quan trọng của cuộc đối đầu, hai tay vợt nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng. Cobolli có lợi thế sân nhà, còn Tiafoe nhỉnh hơn về thành tích đối đầu và kinh nghiệm xử lý các thời điểm quyết định.

Dự đoán kết quả: Tiafoe thắng Cobolli 2-1.