Ba đội cuối bảng có thể đã bắt đầu lộ diện

Hai trong số ba đội đang đứng cuối bảng là Crystal Palace và MU sẽ trở lại thi đấu vào cuối tuần này với những HLV mới, lần lượt là Thomas Frank và Mauricio Pochettino. Trong khi đó, Sunderland, đội bóng đứng thứ 19 và nằm giữa hai CLB kể trên, vẫn chưa kích hoạt nút báo động và tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Regis Le Bris.

Nhiệm vụ trước mắt của Pochettino là đưa MU thoát khỏi nhóm xuống hạng

Xét tất cả các mùa giải Premier League kể từ khi giải đấu cao nhất nước Anh chuyển sang thể thức 20 đội ở mùa 1995/96, ba đội đang đứng cuối bảng hiện tại có lý do để lo ngại. Trong 19/31 mùa giải trước đó (chiếm 61%), chỉ có 1 trong 3 đội đứng cuối bảng sau 10 vòng đấu thoát khỏi cảnh xuống hạng.

Chỉ có 10 mùa giải (32%) chứng kiến ít nhất hai trong ba đội cuối bảng trụ hạng thành công. Đáng chú ý, điều này không xảy ra trong 8 mùa gần nhất. Lần gần nhất có nhiều hơn một đội thoát hiểm là mùa 2017/18, khi cả ba đội cuối bảng đều trụ hạng.

Kịch bản cả ba đội cuối bảng cùng trụ hạng mới chỉ xảy ra hai lần. Tuy nhiên, cũng chỉ có hai lần cả ba đội cuối bảng đều phải xuống hạng.

Tổng cộng, trong 93 đội bóng từng nằm trong nhóm ba đội cuối bảng sau 10 vòng đấu, có 41 đội trụ hạng thành công và 52 đội xuống hạng. Tỷ lệ sống sót là 44%.

Không phải mọi thứ đều u ám với ba đội cuối bảng

Đây là lần thứ ba Crystal Palace đứng cuối bảng sau 10 vòng đấu. Ở cả hai lần trước, “Đại bàng” không chỉ trụ hạng mà còn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 11.

Điều đó xảy ra dưới thời Tony Pulis ở mùa 2013/14 và Roy Hodgson ở mùa 2017/18. Cả hai HLV, tương tự Thomas Frank hiện tại, đều được bổ nhiệm khi mùa giải đã khởi tranh, sau khởi đầu tệ hại dưới thời Ian Holloway và Frank De Boer.

Mùa 2013/14 cũng là lần duy nhất trước đây Sunderland và Crystal Palace cùng đứng ở hai vị trí cuối bảng vào thời điểm này. Khi đó, “Mèo đen” cũng trụ hạng thành công nhờ màn thoát hiểm ngoạn mục ở giai đoạn cuối dưới sự dẫn dắt của Gus Poyet.

Đây là lần đầu tiên MU nằm trong nhóm ba đội cuối bảng sau 10 vòng đấu của một mùa giải Premier League. Với quy mô và tiềm lực của “Quỷ đỏ”, khả năng họ xuống hạng được đánh giá là không cao. Tuy nhiên, đội bóng đứng thứ 18 ở thời điểm này đã phải xuống hạng trong cả 6 mùa giải gần nhất.

Người hâm mộ cả ba CLB đều hy vọng kịch bản mùa 2017/18 sẽ lặp lại. Khi đó, không chỉ Crystal Palace mà cả ba đội cuối bảng đều cải thiện đáng kể thành tích và kết thúc mùa giải ở khu vực giữa bảng xếp hạng một cách tương đối an toàn.

Cuộc đua ở đáy bảng và khu vực giữa bảng đều căng thẳng

Lịch sử cho thấy chỉ một trong ba đội cuối bảng có khả năng trụ hạng. Tuy nhiên, cũng có những dấu hiệu cho thấy Premier League mùa này có thể diễn biến khác thường.

Crystal Palace đang có 7 điểm, thành tích tốt nhất của một đội đứng cuối bảng sau 10 vòng đấu trong vòng 24 năm qua. Lần gần nhất đội cuối bảng có nhiều điểm hơn là mùa 2002/03, khi cả ba đội cuối bảng đều sở hữu 8 điểm.

Sunderland có 8 điểm, cũng là số điểm cao nhất của đội đứng thứ 19 sau 10 vòng đấu trong 16 năm qua. Wolves từng có 9 điểm ở vị trí này vào mùa 2010/11 và cuối cùng trụ hạng ở vị trí thứ 17.

Thực tế, khoảng cách giữa các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng Premier League hiện chỉ là 5 điểm. Tottenham đứng thứ 11 với 12 điểm, trong khi Crystal Palace xếp cuối với 7 điểm. Đây là khoảng cách nhỏ nhất ở thời điểm này trong vòng 24 năm.

Thành tích cao nhất mà một đội bóng nằm trong nhóm ba đội cuối bảng sau 10 vòng từng đạt được khi mùa giải kết thúc là vị trí thứ 8. Những đội làm được điều này gồm Bolton mùa 2003/04, Tottenham mùa 2008/09 và Everton mùa 2017/18. Điều đó cho thấy mục tiêu khả dĩ nhất của MU ở mùa giải tới có lẽ chỉ là giành vé dự Conference League.

Dù vậy, bảng xếp hạng đang quá sít sao khi khoảng cách giữa Chelsea đứng thứ 5 và Crystal Palace cuối bảng chỉ là 9 điểm. Đây là mức chênh lệch nhỏ nhất ở thời điểm này trong vòng 16 năm.

Vì vị trí thứ 5 đã đủ giúp các đội bóng giành vé dự Champions League trong những mùa giải gần đây, những CĐV lạc quan của MU có lẽ vẫn chưa từ bỏ hy vọng về mục tiêu này. Điều đó đồng nghĩa ngay cả những đội bóng có khởi đầu tốt cũng có thể bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng.

Số điểm cao nhất mà một đội bóng từng giành được sau 10 vòng đấu trong mùa giải kéo dài 38 trận nhưng vẫn phải xuống hạng là 14 điểm. Thành tích này thuộc về Man City dưới thời Joe Royle ở mùa 2000/01.

Đội bóng gần nhất có khởi đầu thuận lợi nhưng vẫn xuống hạng là Bournemouth của Eddie Howe ở mùa 2019/20. Khi đó, họ đứng thứ 9 với 13 điểm sau 10 vòng đấu nhưng cuối cùng phải nhận vé xuống hạng ở vòng đấu cuối cùng.

Như đã đề cập, mùa giải năm nay đang chứng kiến đội cuối bảng có thành tích điểm số tốt nhất, đồng thời khoảng cách giữa các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng cũng sít sao nhất kể từ mùa 2002/03.

Ở mùa giải đó, West Ham phải xuống hạng vào vòng đấu cuối cùng dù giành được 42 điểm. Đây vẫn là số điểm cao nhất mà một đội bóng từng có khi xuống hạng tại Premier League.

Với cục diện hiện tại, ngay cả cột mốc 40 điểm cũng có thể không đủ để bảo đảm suất trụ hạng ở mùa giải năm nay.