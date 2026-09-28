Xuân Son bịn rịn chia tay ĐT Việt Nam, trở về nước điều trị chấn thương

🔴 Xuân Son được tạo điều kiện tốt nhất để hồi phục

Tối 28/9, Nguyễn Xuân Son bịn rịn chia tay các đồng đội tại ĐT Việt Nam trước khi trở về nước điều trị chấn thương. Đây là nguyện vọng của cá nhân Xuân Son và nhận được sự sẻ chia, động viên từ ban huấn luyện cùng các cầu thủ.

Thay mặt lãnh đạo VFF và ĐT Việt Nam, Phó Chủ tịch VFF kiêm Trưởng đoàn Trần Anh Tú đã động viên Xuân Son tập trung điều trị thật tốt để sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục cống hiến cho ĐT Việt Nam và CLB.

Ông Trần Anh Tú cho biết đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn LĐBĐVN phối hợp với CLB chủ quản theo dõi sát sao quá trình điều trị của Xuân Son, đồng thời có những hỗ trợ cần thiết để tiền đạo này có điều kiện hồi phục tốt nhất.

Trước đó, VFF đã lên phương án để Xuân Son điều trị chấn thương tại Bệnh viện theo tiêu chuẩn dành cho tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, Xuân Son bày tỏ nguyện vọng được trở về CLB để thuận tiện hơn cho sinh hoạt cũng như quá trình điều trị.

Theo kết luận của các bác sĩ tại Indonesia, Xuân Son bị tổn thương cơ đùi phía sau và dự kiến cần từ 4 đến 6 tuần để hồi phục.

🔴 HLV Kim Sang Sik tiếc nuối, xin lỗi người hâm mộ

Việc Xuân Son phải chia tay đội tuyển cũng khiến HLV Kim Sang Sik không khỏi tiếc nuối. Trước buổi tập chiều 28/9, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chia sẻ về tình trạng của học trò trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan.

“Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi cảm thấy rất đau lòng, và đối với cả đội bóng thì đây cũng là một sự tiếc nuối rất lớn. Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam, các cổ động viên cũng như ban lãnh đạo CLB Nam Định.

Hy vọng rằng Xuân Son sẽ điều trị tốt và có thể sớm trở lại đội tuyển quốc gia với một thể trạng khỏe mạnh”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Sự vắng mặt của Xuân Son là tổn thất đáng kể đối với ĐT Việt Nam khi tiền đạo nhập tịch này được kỳ vọng là một trong những mũi tấn công chủ lực tại FIFA ASEAN Cup 2026.

🔴 Hai Long: Toàn đội sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son

Các đồng đội cũng dành nhiều tình cảm và sự động viên cho Xuân Son trước khi tiền đạo này trở về nước.

Tiền vệ Nguyễn Hai Long thừa nhận sự vắng mặt của Xuân Son là mất mát lớn, nhưng cho rằng đây cũng là lúc các cầu thủ còn lại phải chia sẻ trách nhiệm và nỗ lực nhiều hơn.

“Việc thiếu vắng Xuân Son là một sự mất mát rất lớn đối với đội tuyển và toàn đội cũng rất tiếc với chấn thương của Xuân Son. Nhưng ban huấn luyện sẽ tìm cách và sẽ có những giải pháp để đưa ra những sự thay thế cho vị trí Xuân Son để lại.

Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ đều đang sẵn sàng và chắc chắn sẽ chiến đấu thay phần Xuân Son”, Hai Long khẳng định.

Xuân Son sẽ tiếp tục quá trình điều trị và phục hồi tại Việt Nam. Trong khi đó, ĐT Việt Nam phải nhanh chóng điều chỉnh phương án nhân sự khi chuẩn bị bước vào trận đấu với Thái Lan.