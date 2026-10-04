Hacker tố giác hàng trăm vi phạm của Man City bị dọa giết

Pinto, 37 tuổi, nhà sáng lập Football Leaks, là nhân vật đóng vai trò trung tâm trong việc phanh phui những vi phạm về chi tiêu của Man City. Hacker người Bồ Đào Nha đã chuyển hơn 70 triệu tài liệu cho tờ báo Đức Der Spiegel. Tháng 11/2018, tờ báo này công bố nhiều tài liệu liên quan đến Man City, đội bóng thuộc sở hữu của Abu Dhabi.

Chân dung Pinto, người đã phanh phui những vi phạm của Man City

Pinto thành lập trang Football Leaks vào năm 2015. Từ năm 2020, anh sống tại một địa điểm bí mật dưới sự bảo vệ của chính quyền Bồ Đào Nha. Gần đây, Pinto được thông báo rằng chương trình bảo vệ mình sẽ chấm dứt vào ngày 10/10.

Pinto sau đó gây chấn động khi tiết lộ anh đang phải rời nơi ở vì lo sợ mình có thể bị sát hại. Trong một tuyên bố đầy xúc động, Pinto cho biết:

“Chỉ vài giờ sau khi phán quyết chính thức xác nhận Man có tội, Ủy ban phụ trách chương trình bảo vệ nhân chứng của Bồ Đào Nha đã thông báo cho tôi về quyết định chấm dứt việc tôi được bảo vệ và rút lực lượng cảnh sát. Điều đó đồng nghĩa họ biết rõ rằng tôi sẽ bị đặt vào tình huống có thể bị đe dọa tính mạng.

Trong hoàn cảnh này, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trong vài ngày tới phải chuyển đến một địa điểm không được tiết lộ và ở đó vô thời hạn. Lý do bởi tôi đã nhận nhiều lời đe dọa tính mạng cũng như đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng bị ám sát.

Tôi vừa lập một chiến dịch "Go Fund Me" và kêu gọi sự ủng hộ của mọi người để giúp tôi vượt qua tình cảnh nghiêm trọng này.

“Nhân cơ hội này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới tất cả những người vẫn tiếp tục ủng hộ Football Leaks. Tôi có thể đảm bảo với tất cả mọi người một điều, cuộc chiến chắc chắn sẽ tiếp tục".

Chiến dịch quyên góp đặt mục tiêu 3 triệu euro (khoảng 2,55 triệu bảng). Chỉ sau hai giờ được đăng tải, số tiền quyên góp đã đạt 10.000 euro.