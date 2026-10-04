HLV Jesus vị tha, Ronaldo phải biết nhún mình

Việc Cristiano Ronaldo rời khỏi ĐT Bồ Đào Nha sau khi dỗi vì không được vào sân đã gây ra phiền toái lên tận cấp chính phủ. LĐBĐ Bồ Đào Nha lúc này đang đề nghị Ronaldo ngồi đối thoại với HLV Jorge Jesus để làm hòa.

Mối quan hệ đổ vỡ, nhưng bởi chỉ 1 phía

Ngay cả HLV Jesus còn đang tự thắc mắc vì sao ông lại phải xử lý chuyện này, ông cho rằng mình chẳng có tư thù hay xích mích gì với Ronaldo. Nhưng sự “dở chứng” của Ronaldo khá dễ hiểu: CR7 không chỉ đã quen đá chính ở đội tuyển bất chấp phong độ đi xuống, sự vùng vằng còn là vì Ronaldo mất đi 1 trận để gia tăng số bàn thắng sắp gần mốc 1000.

Chuyện ơn nghĩa

Điều nực cười là đã có những lời chỉ trích HLV Jorge Jesus “vô ơn” và “phản bội” khi để Ronaldo dự bị, rằng nhờ Ronaldo mà HLV Jesus được dẫn dắt Al Nassr và hiện giờ là ĐT Bồ Đào Nha. Nếu nói chuyện ơn nghĩa thì nhà cầm quân 72 tuổi này chẳng nợ Ronaldo điều gì hết.

Jesus vốn đã có sự nghiệp cầm quân rất thành công trong gần 20 năm qua, từ 6 danh hiệu tại Benfica (cùng 2 ngôi Á quân Europa League) cho tới 5 cúp vô địch tại Flamengo và lôi Liverpool của Jurgen Klopp vào hiệp phụ chung kết Club World Cup 2019. Jesus đã 2 lần được xếp vào top 10 HLV hay nhất thế giới bởi Hiệp hội Lịch sử & thống kê bóng đá, và ông lẫn Ronaldo đều đã được chính phủ trao thưởng huân chương Dom Henrique từ lâu.

Jorge Jesus nhận huân chương Dom Henrique cho cống hiến với bóng đá BĐN trên cương vị HLV

Al Nassr đâu cần Ronaldo “gợi ý”, “cất nhắc” để chọn Jesus, vì chính Jesus đưa kình địch Al Hilal đến cú đúp quốc nội mùa 2023/24, vô địch Saudi Pro League với 14 điểm nhiều hơn Al Nassr. Ronaldo chẳng có danh hiệu lớn nào ở Al Nassr cho tới khi Jesus xuất hiện, thế nên ai mang ơn ai thì phải nhìn cho kỹ.

ĐT Bồ Đào Nha phải tới bây giờ mới chọn Jesus bởi vị HLV này là một nhân vật cực kỳ gây tranh cãi, còn hơn cả Jose Mourinho vì Jesus nói quá thẳng không cần bóng gió. Một người từng vào sân choảng nhau với cảnh sát chống bạo động, đuổi cổ 50 Cent (chính là rapper người Mỹ) vì tổng duyệt ca nhạc làm ồn buổi tập của Belenenses, thì có sợ gì một cơn giận dỗi của Ronaldo?

Không để bụng

Điều ngạc nhiên là với cá tính như vậy, Jesus còn được biết đến là người không bao giờ để bụng tư thù cá nhân. Một loạt cầu thủ đã từng có xích mích với Jesus nhưng Jesus vẫn cho họ vào sân đá. Jesus đã luôn nói rằng nếu cầu thủ có trình độ và ở thể trạng tốt, ông sẽ cho họ chơi bóng mà không quan tâm bất đồng.

- Ronaldo chỉ là một trong những "nạn nhân” được HLV Jesus yêu cầu khởi động nhưng rốt cuộc không đá. Ruben Amorim từng công khai chê Jesus vì không dùng cầu thủ nội trong đội hình Benfica, và sau đó bỏ tập sau một lần bị kêu ra khởi động nhưng không được vào sân. Điều ngạc nhiên là sau một thời gian bị đẩy sang Braga dưới dạng cho mượn, Amorim trở lại Benfica mùa 2013/14 và đá 37 trận giúp HLV Jesus đoạt cú ăn ba.

Bỏ tập, chỉ trích HLV trên báo, nhưng Ruben Amorim sau này vẫn được HLV Jorge Jesus tin dùng. Đây là ảnh chụp trước hiệp phụ trận chung kết Europa League 2014

- Oscar Cardozo không bị “đi đày” như Amorim, nhưng vẫn bị kỷ luật nội bộ sau vụ xô đẩy HLV Jesus sau trận thua sốc cúp quốc gia năm 2013. Cardozo lúc này đã là công thần tại CLB nên sau khi xin lỗi và bị phạt nội bộ, Cardozo vẫn được HLV Jesus cho đá chính mùa kế tiếp. Cardozo chỉ lên ghế dự bị và rời CLB khi Benfica bắt đầu dùng tiền đạo khác trong 2 tháng rưỡi anh vắng mặt vì chấn thương.

- Ngay trong buổi họp báo đầu tiên của Jesus ở ĐT Bồ Đào Nha, một trong những câu hỏi dành cho Jesus là về mối quan hệ của ông với Bernardo Silva. Silva từng chê Jesus trên báo hồi ở Benfica do bị xếp đá hậu vệ trái và sau đó khăn gói sang Monaco để "thoát nạn", nhưng Jesus giải thích rằng ông xếp Silva đá hậu vệ vì tình hình chấn thương nghiêm trọng.

Hồi năm 2020, Jesus thậm chí công khai nói Silva là “vô ơn” do Silva kêu gọi đổi chủ tịch mới ở Benfica, cho thấy mối quan hệ giữa họ sau nhiều năm không chạm mặt nhau vẫn khá lạnh lẽo. Nhưng Silva giờ vẫn là tuyển thủ BĐN do Jesus triệu tập, kỳ khôi thay Jesus ngay buổi tập đầu đã cho Silva... đá hậu vệ trái.

Ho "chí chóe" với nhau trên mặt báo trong nhiều năm nhưng rồi vẫn đồng hành ở đội tuyển

- Chính Goncalo Ramos cũng từng hứng cơn giận của HLV Jesus. Hồi năm 2021 trong một trận đấu ở Cúp C1, Jesus gọi Ramos từ ghế dự bị để chuẩn bị vào sân và ông đưa ra chỉ thị qua iPad. Ramos khiến HLV Jesus tức điên khi anh bắt đầu tự ý lấy tay quệt màn hình và bị ông thầy mắng ngay tại chỗ.

Ramos giai đoạn đó dự bị triền miên bởi xếp sau Roman Yaremchuk và Darwin Nunez trên hàng công Benfica, anh đã định ra đi cho tới khi Jesus rời Benfica và Ramos được đá chính dưới thời HLV Nelson Verissimo. 5 năm sau, Ramos lại làm học trò Jesus nhưng lần này anh đã làm được điều nhiều tiền đạo khác không làm được: đoạt suất của Ronaldo.

Ám ảnh với chiến thắng

Jesus luôn nhấn mạnh rằng chiến thắng là mục tiêu số 1 và ông ám ảnh điều đó tới mức gây gổ với 50 Cent vì vụ tổng duyệt ca nhạc cách đây gần 20 năm. Jesus chẳng có mâu thuẫn gì với Ronaldo, sự xích mích chỉ là 1 chiều và nó xuất phát từ động cơ ích kỷ của phía bên kia. HLV trưởng của ĐTQG Bồ Đào Nha có trách nhiệm mang về chiến thắng cho nhân dân Bồ Đào Nha, chứ không phục vụ mục tiêu ghi bàn cá nhân của bất kỳ ai.

Jorge Jesus nói thẳng luôn rằng Neymar không có chỗ ở Al Hilal

Jesus có thể thất hứa 1 lần với Ronaldo nhưng không có nghĩa Ronaldo mãi mãi không được vào đá lần nào nữa, bởi nếu không Jesus sẽ không triệu tập CR7 ngay từ đầu, như cách ông nói thẳng rằng Neymar đã hết thời và nên rời Al Hilal. Huống chi phong độ của Ronaldo trên tuyển đã không còn xứng đáng để anh đòi hỏi.

Đáng lẽ chẳng cần phải có sự tổ chức làm hòa nào ở đây, Ronaldo phải tự đứng ra xin lỗi công chúng vì đã vô trách nhiệm trên cương vị thủ lĩnh đội tuyển. Hãy tự lấy làm may mắn, giờ này Ronaldo vẫn còn được triệu tập bởi một HLV coi chiến thắng là tối thượng và không để bụng hiềm khích, nên cửa trở lại tuyển vẫn chưa đóng lại nếu biết nhún mình.