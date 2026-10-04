HLV Thái Lan sợ thua dàn sao nhập tịch Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup

Do đã chắc chắn giành quyền vào chung kết nhờ hai chiến thắng trước Pakistan và Việt Nam, HLV Anthony Hudson chủ động cất hàng loạt cầu thủ trụ cột của ĐT Thái Lan ở trận cuối vòng bảng với Philippines nhằm giữ sức cho trận đấu quan trọng nhất giải. Bởi thế, trận này “Voi chiến” bất ngờ thua 1-2.

Thái Lan (áo xanh) bất ngờ thua Philippines ở lượt cuối vòng bảng

HLV Hudson không đánh giá Indonesia dựa trên một cá nhân

Khi được hỏi về sức mạnh của ĐT Indonesia, HLV Anthony Hudson khẳng định Thái Lan sẽ không tập trung vào việc phong tỏa một cá nhân cụ thể.

Theo chiến lược gia người Anh, Indonesia sở hữu đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ nhập tịch có thể hình cao lớn. Đây là yếu tố giúp đội chủ nhà nổi bật về sức mạnh thể chất, tốc độ và khả năng tranh chấp.

Hudson đặc biệt đánh giá cao sự kết hợp giữa nền tảng thể lực, khả năng phối hợp và tinh thần thi đấu của Indonesia.

“Tôi không tập trung vào riêng một cầu thủ Indonesia nào. Tôi nghĩ Indonesia là một đội bóng tốt, sở hữu đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch với thể hình cao lớn. Họ có sức mạnh thể chất, sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu. Điểm mạnh của Indonesia là khả năng phối hợp và tinh thần chiến đấu cao, kết hợp với nền tảng thể lực tốt”, HLV Hudson nhận xét.

HLV tuyển Thái Lan cũng thừa nhận cuộc đối đầu với Indonesia là trận đấu mà đội bóng của ông đặc biệt chờ đợi. Sau khi vượt qua vòng bảng, “Voi chiến” hướng tới mục tiêu cao nhất là chức vô địch.

“Đây là trận đấu mà chúng tôi rất mong chờ. Mục tiêu chính của ĐT Thái Lan là giành chức vô địch giải đấu”, Hudson nhấn mạnh.

HLV Hudson âu lo trước thềm chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia từng trải qua thử thách khó hơn trước chung kết

HLV Hudson cũng đưa ra đánh giá về chiến thắng 9-2 của Indonesia trước Bangladesh, kết quả giúp đội chủ nhà giành vé vào chung kết với ngôi đầu bảng A.

Theo HLV tuyển Thái Lan, trận đấu này có tính chất khác biệt so với những màn so tài trước đó của Indonesia. Bangladesh không tạo ra sức ép và sự cạnh tranh tương đương Malaysia hay Singapore.

“Trận đấu gần nhất của Indonesia với Bangladesh có phần khác so với những trận đấu thông thường của họ. Trước đó, Indonesia phải đối mặt với những trận đấu khó khăn trước Malaysia và Singapore, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở ASEAN”, Hudson nói.

Trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Gelora Bung Karno vào lúc 20h ngày 5/10. Đây là màn đối đầu được chờ đợi khi đội chủ nhà Indonesia sở hữu lợi thế sân nhà, trong khi Thái Lan bước vào trận đấu với tham vọng bảo vệ vị thế của một trong những đội tuyển mạnh nhất khu vực.