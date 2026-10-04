Harry Kane đạt thỏa thuận với Bayern, MU hết hy vọng đón siêu sao

Harry Kane gia nhập Bayern Munich từ Tottenham vào năm 2023 và nhanh chóng trở thành một trong những chân sút đáng sợ nhất Bundesliga. Tiền đạo người Anh vừa thiết lập cột mốc ấn tượng khi trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn tại Bundesliga nhanh nhất lịch sử, chỉ sau 98 trận.

Harry Kane tỏa sáng trước Croatia

Dù vậy, hợp đồng hiện tại của Kane sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Điều đó từng làm dấy lên khả năng anh trở lại Premier League để tiếp tục chinh phục kỷ lục ghi bàn của Alan Shearer. Kane hiện có 213 bàn tại giải đấu cao nhất nước Anh, kém thành tích của Shearer 47 bàn.

Man Utd từng khao khát chiêu mộ Kane

Manchester United được cho là đặc biệt quan tâm tới Harry Kane. Trong tháng 7 và tháng 8, nguồn tin Graeme Bailey từng tiết lộ đội chủ sân Old Trafford muốn chiêu mộ chân sút số một lịch sử đội tuyển Anh vào năm tới.

Tham vọng này càng được củng cố khi Sir Jim Ratcliffe được cho là rất muốn đưa Kane về Manchester United. Người đứng đầu INEOS đã nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tiền đạo 33 tuổi.

Tuy nhiên, Bayern Munich cũng không muốn mất ngôi sao số một. CLB Đức đang tích cực đàm phán để giữ Kane ở lại Allianz Arena và những diễn biến mới nhất cho thấy họ đang tiến rất gần mục tiêu này.

Kane đã thống nhất mức lương với Bayern

Theo Fabrizio Romano, Harry Kane cùng cha và anh trai Charlie Kane - những người trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến tương lai của tiền đạo này, đang đàm phán rất thuận lợi với Bayern.

Hai bên đã gần như hoàn tất phần thỏa thuận tài chính. Đáng chú ý, mức lương trong hợp đồng mới của Kane đã được thống nhất. Những vấn đề còn lại chủ yếu liên quan đến thời hạn hợp đồng và các điều khoản đặc biệt, trong đó có khả năng xuất hiện điều khoản giải phóng hoặc quyền ưu tiên dành cho Bayern.

Chuyên gia Romano đánh giá quá trình đàm phán đang tiến triển nhanh chóng và Kane cũng rất muốn tiếp tục khoác áo Bayern. Vì vậy, khả năng tiền đạo người Anh ký hợp đồng mới với đội bóng Đức được đánh giá rất cao.

Nếu không xuất hiện bất ngờ vào phút chót, Kane sẽ tiếp tục gắn bó với Bayern thay vì trở lại Premier League.

Kane nhiều khả năng sẽ ở lại Bayern

Chỉ còn vài chi tiết trước khi Kane ký hợp đồng mới

Chuyên gia chuyển nhượng Romano cho rằng thương vụ gia hạn giữa Kane và Bayern hiện chỉ còn một số chi tiết cần được giải quyết. Các cuộc đàm phán có thể được hoàn tất trong những ngày hoặc vài tuần tới.

Trước mắt, Kane đang tập trung cùng đội tuyển Anh. Sau đợt tập trung quốc tế, anh sẽ trở lại Bayern để tiếp tục chiến đấu tại Bundesliga và Champions League.

Bên cạnh đó, lễ trao giải Ballon d’Or diễn ra ngày 26/10 tại London cũng là một sự kiện quan trọng đối với Kane. Phong độ xuất sắc tại Bayern giúp tiền đạo người Anh tiếp tục được đánh giá cao trong cuộc đua giành những danh hiệu cá nhân.

Với những tín hiệu mới nhất từ Romano, hy vọng của Manchester United trong việc đưa Kane trở lại Old Trafford đang ngày càng mong manh. Bayern Munich đang tiến gần tới việc giữ chân tiền đạo chủ lực, đồng thời biến khả năng Kane tiếp tục thi đấu tại Bundesliga thành kịch bản sáng cửa nhất.