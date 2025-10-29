Sốc sao Inter Milan gây tai nạn xe hơi thảm khốc khiến 1 người tử vong

Theo truyền thông Italy, sáng thứ Ba (giờ địa phương), Josep Martinez – thủ môn số 2 của Inter Milan – đã gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến một người đàn ông 81 tuổi thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng tại thị trấn Fenegro, gần sân tập của Inter ở Appiano Gentile. Khi đang lái xe tới buổi tập, Martinez bất ngờ va chạm với cụ ông đang di chuyển bằng xe lăn điện.

Thủ môn Josep Martinez (Inter Milan) gây tai nạn khiến cụ ông 81 tuổi tử vong

Mặc dù các lực lượng cứu hộ, bao gồm xe cứu thương, trực thăng và cảnh sát nhanh chóng có mặt, tuy nhiên nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.

Theo những thông tin ban đầu, cảnh sát nhận định cụ ông có thể đã gặp vấn đề sức khỏe, khiến chiếc xe lăn điện mất kiểm soát, lao ra đường đúng lúc Martinez đi tới.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ tai nạn. Martinez được cho là hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng và đang trong trạng thái sốc nặng, nhưng không bị tổn thương nào.

Sau sự cố, buổi họp báo trước trận đấu giữa Inter Milan và Fiorentina (2h45, 30/10) do HLV Christian Chivu chủ trì, dự kiến diễn ra vào chiều cùng ngày, đã bị hủy.

Josep Martinez, 27 tuổi, gia nhập Inter Milan từ đầu mùa trước. Anh ra sân 12 trận trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 7 lần. Trước đó, Martinez từng thi đấu cho Genoa, RB Leipzig, Las Palmas.

Ngôi sao người Tây Ban Nha - từng 1 lần khoác áo đội tuyển quốc gia - đã thay thế thủ môn số 1 Yann Sommer khi anh bị gãy ngón tay hồi tháng 2. Tính riêng mùa giải 2025/26, Martinez góp mặt 2 trong 8 trận Serie A của Inter Milan.