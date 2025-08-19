Bích Tuyền lên tiếng khi rút lui khỏi ĐT bóng chuyền nữ VN, báo Thái Lan phản ứng ra sao?

Bích Tuyền chính thức lên tiếng

Trên trang cá nhân của mình, VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền đã chính thức lên tiếng về quyết định xin rút lui khỏi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải thế giới. Nội dung cụ thể như sau:

"Xin chào mọi người,

Đầu tiên, Tuyền muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ đã luôn theo dõi và đồng hành, ủng hộ Tuyền cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thành tích vô địch vòng 2 SEA V.League là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng và là giấc mơ đã thành sự thật. Chiến thắng lịch sử trước Thái Lan sẽ là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của Tuyền.

Hôm nay, Tuyền xin thông báo sẽ không tham dự Giải vô địch thế giới sắp tới. Đây là một quyết định Tuyền đã cân nhắc kỹ lưỡng và nhận được sự tôn trọng từ Ban Huấn luyện cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam.

Lý do Tuyền đưa ra quyết định này không phải vì thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) về điều kiện thi đấu của vận động viên. Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các vận động viên. Tuyền tin rằng mọi vận động viên đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng.

Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui. Tuyền sẽ dành thời gian này để tập trung luyện tập, sẵn sàng cho những giải đấu trong tương lai. Tuyền tin rằng với sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn sẽ thi đấu hết mình và đạt được những thành công mới.

Một lần nữa, Tuyền xin cảm ơn mọi người. Tuyền mong sẽ tiếp tục ủng hộ các đồng đội của Tuyền tại giải đấu sắp tới".

Báo Thái Lan phản ứng ra sao?

Ngay sau khi truyền thông Việt Nam đăng tải thông tin Nguyễn Thị Bích Tuyền, tay ghi điểm số 1 của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bất ngờ xin rút lui khỏi đội tuyển vì lý do cá nhân và không cùng đội sang Thái Lan tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025, hàng loạt báo chí Thái Lan cũng nhanh chóng lên tiếng về sự việc này.

Tờ SiamSport đưa tin vào chiều 19/8

Tờ SiamSport đưa tin chi tiết về việc Bích Tuyền rút lui vào phút chót, cho rằng lý do được phía đội tuyển đưa ra là "lý do cá nhân" nhưng dư luận và người hâm mộ nước này đặt nhiều nghi vấn về động thái này. Tờ báo nhắc lại vụ việc hai vận động viên Việt Nam thuộc đội U21 từng bị loại khỏi vòng 1/8 giải U21 nữ vì 1 cầu thủ bị phạt.

Sannok đưa cái tít rất kêu: "Đây là lý do Bích Tuyền rút lui khỏi giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025"

Tương tự, bài báo trên Sanook phân tích thông tin rút lui của Bích Tuyền trong bối cảnh dư luận trong và ngoài nước phản ánh nhiều chiều.

Tờ Thairath thì tổng hợp ý kiến của người hâm mộ Thái Lan, Việt Nam sau khi tuyền tạm rút lui

Tờ Thairath tập trung khảo sát phản ứng của dân mạng ở cả hai nước Thái Lan và Việt Nam. Và sau đó họ cũng đề cập tới vấn đề về Bích Tuyền theo cách không mấy tích cực.

Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 22/8 đến 7/9 tại Thái Lan, hội tụ 32 đội bóng hàng đầu. Đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Ba Lan, Đức và Kenya, hứa hẹn những trận đấu đầy thử thách và cơ hội quý báu để phô diễn bản lĩnh trên đấu trường quốc tế.