Nadal đề xuất luật mới gây sốc: Zverev mất ngôi số 1 vào tay Sinner - Alcaraz?

Rafael Nadal đề xuất kéo dài chu kỳ tính điểm ATP từ một năm lên hai năm nhằm giảm áp lực thi đấu và bảo vệ sức khỏe VĐV. Nếu áp dụng mô hình cộng điểm hai mùa, Alexander Zverev có thể mất ngôi số 1 thế giới vào tay Jannik Sinner, thậm chí xếp sau cả Carlos Alcaraz.

Đề xuất tính điểm trong hai năm của Nadal có thể khiến trật tự ATP thay đổi đáng kể nếu được áp dụng

Nadal muốn thay đổi cách tính điểm ATP

Theo TennisTemple ngày 10/11, Rafael Nadal cho rằng hệ thống xếp hạng ATP hiện hành, dựa trên thành tích trong 52 tuần, khiến các tay vợt chịu áp lực liên tục thi đấu để bảo vệ điểm số.

Huyền thoại người Tây Ban Nha đề xuất kéo dài thời gian xét kết quả lên hai năm, tương tự cách làm trong môn golf. Điều này có thể giúp VĐV chủ động nghỉ ngơi, điều trị chấn thương mà không lo tụt hạng quá nhanh.

Ý tưởng của Nadal đặt ra câu hỏi thú vị về cuộc đua số 1 thế giới. Theo bảng xếp hạng ATP ngày 9/11, Alexander Zverev dẫn đầu với 9.550 điểm, chỉ hơn Jannik Sinner 100 điểm. Carlos Alcaraz đứng thứ ba với 7.100 điểm. Tuy nhiên, nếu tính thêm thành tích năm 2025, trật tự giữa ba ngôi sao có thể thay đổi đáng kể.

Sinner lên số 1, Zverev tụt xuống thứ ba?

Để đánh giá tác động, có thể thử mô hình đơn giản: cộng điểm ATP cuối năm 2025 với điểm Race to Turin 2026 tính đến ngày 9/11, giữ nguyên trọng số hai mùa.

Đây chỉ là phép tính giả định, bởi Nadal chưa đưa ra công thức cụ thể về cách giữ điểm và giới hạn số giải đấu.

Bảng điểm giả định hai mùa 2025-2026

Tay vợt Điểm 2025 Race 2026 Tổng Jannik Sinner 11.500 7.950 19.450 Carlos Alcaraz 12.050 6.100 18.150 Alexander Zverev 5.160 9.350 14.510

Theo cách tính này, Sinner đứng đầu, hơn Alcaraz 1.300 điểm. Trong khi đó, Zverev chỉ xếp thứ ba trong nhóm, kém Sinner 4.940 điểm và Alcaraz 3.640 điểm. Kết quả phản ánh sự khác biệt lớn về phong độ của ba tay vợt trong hai mùa giải.

Zverev bùng nổ năm 2026 nhưng vẫn bất lợi

Năm 2025, Zverev chỉ giành một danh hiệu tại Munich, dù lọt vào chung kết Australian Open. Anh kết thúc mùa với 5.160 điểm, bỏ xa phía sau hai đối thủ.

Sang năm 2026, tay vợt Đức tạo bước ngoặt khi lần đầu vô địch Grand Slam tại Roland Garros, tiếp tục đăng quang US Open và vào chung kết Wimbledon.

Với thành tích 61 thắng, 16 thua, Zverev vươn lên dẫn đầu ATP nhờ sự ổn định và những kết quả xuất sắc tại Grand Slam.

Tuy nhiên, Sinner và Alcaraz lại sở hữu nền tảng điểm số vượt trội từ năm 2025.

Sinner giành 6 danh hiệu trong mùa trước, bao gồm Australian Open, Wimbledon và ATP Finals. Năm 2026, anh tiếp tục đoạt 6 chức vô địch, trong đó có Wimbledon, trước khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối. Tay vợt Italia đạt thành tích 44 thắng, 3 thua.

Alcaraz kết thúc năm 2025 ở vị trí số 1 thế giới với 8 danh hiệu, nổi bật là Roland Garros và US Open.

Dù bỏ lỡ Roland Garros và Wimbledon 2026 vì chấn thương cổ tay, ngôi sao Tây Ban Nha vẫn vô địch Australian Open, Vienna và Paris Masters, đồng thời đạt thành tích 42 thắng, 6 thua.

Như vậy, Zverev vượt trội về điểm số năm 2026, nhưng chưa đủ bù đắp khoảng cách với Sinner và Alcaraz nếu xét cả hai mùa.

Zverev đang giữ ngôi số 1, nhưng mô hình cộng điểm hai mùa đưa Sinner lên dẫn đầu và đẩy tay vợt Đức xuống thứ 3

Luật mới có thực sự khiến Zverev mất ngôi số 1?

Ngay cả khi giảm trọng số điểm năm 2025 xuống 50% và giữ nguyên điểm Race 2026, kết quả giả định vẫn là Sinner dẫn đầu với 13.700 điểm, tiếp theo là Alcaraz (12.125) và Zverev (11.930).

Tuy nhiên, không thể coi đây là bảng xếp hạng 104 tuần chính thức. Việc cộng điểm hai mùa chưa xét đến giới hạn số giải, cách thay thế kết quả và những quy định kỹ thuật khác của ATP.

Quan trọng hơn, Nadal mới đưa ra ý tưởng cải cách, chưa có công thức cụ thể được thông qua.

Dẫu vậy, đề xuất này làm nổi bật hai cách đánh giá khác nhau, hệ thống hiện tại ưu tiên phong độ gần nhất, còn chu kỳ hai năm có thể đề cao sự ổn định dài hạn.

Nếu tính theo mô hình minh họa, Sinner sẽ vượt Alcaraz để đứng số 1, còn Zverev tụt xuống thứ ba trong nhóm. Nhưng thứ hạng thực tế chỉ có thể xác định khi ATP xây dựng quy định chính thức.