Trực tiếp tennis Zverev - Jodar: Chờ bản lĩnh số 1 thế giới (ATP Finals)

Zverev chịu sức ép sau chuỗi phong độ thất thường

Alexander Zverev từng nhiều năm hứng chịu chỉ trích vì chưa thể giành Grand Slam. Tuy nhiên, tay vợt người Đức đã xóa bỏ định kiến đó trong năm nay khi chinh phục hai danh hiệu Grand Slam, đồng thời hiện thực hóa giấc mơ trở thành số 1 thế giới.

Dù vậy, những lời hoài nghi vẫn chưa chấm dứt. Kể từ sau chức vô địch US Open, phong độ của Zverev sa sút đáng kể. Thành tích vào bán kết tại Shanghai và Vienna là những điểm sáng hiếm hoi trong bốn giải đấu gần nhất. Anh chưa thể hiện được sự áp đảo và tự tin tương xứng với vị thế tay vợt đứng đầu bảng xếp hạng thế giới.

ATP Finals là cơ hội cuối cùng để Zverev khép lại một mùa giải thành công bằng màn trình diễn thuyết phục và chức vô địch. Tuy nhiên, nhiệm vụ này không hề dễ dàng bởi giải đấu cũng là nơi phơi bày điểm yếu lớn nhất của anh.

Zverev gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu các tay vợt thuộc top 10 trong mùa giải năm nay, trong khi từ thời điểm này, mọi đối thủ của anh đều thuộc nhóm tinh hoa đó. Thành tích thắng 3, thua 9 trước top 10 là tỷ lệ tệ nhất mà một tay vợt từng giữ ngôi số 1 thế giới phải nhận khi khép lại mùa giải.

Jodar đứng trước cơ hội viết lại lịch sử

Lần đầu góp mặt trên sân khấu lớn tại Next Gen ATP Finals năm ngoái đã để lại ký ức không mấy vui vẻ với Rafael Jodar. Khi ấy, anh mới lần đầu tham dự một giải đấu vượt khỏi cấp độ ITF và Challenger.

Jodar thắng hai trong ba trận vòng bảng, tưởng như đã nắm chắc vé vào bán kết. Tuy nhiên, kết quả trận đấu giữa Learner Tien và Nicolai Budkov Kjær đã khiến mọi nỗ lực của tay vợt Tây Ban Nha trở nên vô nghĩa. Tien giành chiến thắng sau ba hoặc bốn set, đúng kết quả khiến cả hai đối thủ cùng đi tiếp và đẩy Jodar khỏi cuộc chơi.

Một năm sau, sự nghiệp của Jodar đã thay đổi đáng kể. Ngay cả hành trình giành vé dự ATP Finals tại Turin cũng có phần may mắn khi anh bị loại sớm tại Paris, nhưng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp không thể vượt qua thành tích của anh trên bảng xếp hạng Race.

Nhờ đó, Jodar giữ được vị trí thứ tám, suất cuối cùng tham dự giải đấu dành cho tám tay vợt xuất sắc nhất mùa giải. Đây là thành tựu đặc biệt ấn tượng khi anh giành quyền góp mặt tại ATP Finals ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu ở ATP Tour.

Zverev chiếm ưu thế trong những lần đối đầu

Zverev đang dẫn Jodar 1-0 trong thành tích đối đầu. Hai tay vợt từng chạm trán tại tứ kết Roland Garros hồi đầu năm nay, nơi ngôi sao người Đức giành chiến thắng sau ba set để tiến tới danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Đây là lần thứ chín Zverev góp mặt tại ATP Finals. Anh từng hai lần đăng quang giải đấu này và sở hữu kinh nghiệm dày dạn ở sân chơi dành cho những tay vợt hàng đầu thế giới.

Đáng chú ý, Zverev chỉ một lần thất bại trong trận mở màn ATP Finals. Ở những mùa giải trước, anh từng đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Carlos Alcaraz và Rafael Nadal ngay trận ra quân.

Trong khi đó, Jodar có mùa giải đầy ấn tượng với thành tích 58 trận thắng và 20 trận thua. Cả bảy lần chạm trán các tay vợt top 10 của anh đều diễn ra trong năm nay, với kết quả thắng hai và thua năm.

Jodar có thể tạo bất ngờ trước tay vợt số 1 thế giới?

Ngay cả những tay vợt giàu kinh nghiệm trong top 10 cũng thường gặp khó khăn ở những lần đầu tham dự ATP Finals. Vì vậy, Zverev không được đảm bảo sẽ có một trận đấu dễ dàng trước Jodar.

Tài năng trẻ người Tây Ban Nha không phải đối thủ để tay vợt số 1 thế giới có thể thong dong nhập cuộc. Trong năm nay, Jodar nhiều lần chứng minh bản lĩnh trước áp lực, đồng thời cho thấy khả năng thích nghi tốt khi liên tục tiến lên những nấc thang cao hơn của quần vợt chuyên nghiệp.

Việc không phải thi đấu quá nhiều trong những tuần gần đây cũng có thể mang lại lợi thế cho Jodar. Quãng nghỉ cần thiết giúp anh hồi phục thể lực và chuẩn bị tốt hơn cho thử thách lớn tại Turin.

Jodar được kỳ vọng sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Trong khi đó, Zverev đang chịu ảnh hưởng bởi sự sa sút phong độ và thành tích nghèo nàn trước các đối thủ hàng đầu. Nếu tận dụng tốt cơ hội, tay vợt Tây Ban Nha hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ, qua đó viết thêm một chương đáng nhớ trong mùa giải ra mắt ATP Tour.