Messi đá ở Mỹ vẫn "chung mâm" Mbappe - Haaland, có xứng đáng được đề cử QBV?

Một trong những chủ đề gây chú ý nhất trong buổi tối ngày 8/9, đó là việc Lionel Messi tiếp tục được đề cử Quả bóng Vàng. Tạp chí France Football điền tên anh vào danh sách 30 ứng viên sau một mùa hè anh đã gánh ĐT Argentina vào tới chung kết World Cup và chỉ thua trong hiệp phụ.

Messi không chỉ hay ở World Cup, anh có 1 năm đá rất hay cho ĐTQG

Một lập luận phản bác được đưa ra là Messi đã tỏa sáng trong một thời gian ngắn, và Quả bóng Vàng chỉ nên đề cử những cầu thủ đã thi đấu hay trong cả 1 năm. Việc Messi chỉ chơi ở giải MLS, nơi anh là “bá chủ” về mặt con số cũng được xem là không đủ thuyết phục để được xướng tên.

Tuy nhiên nếu nói về góc độ đá tuyển, Messi là một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá quốc tế trong 1 năm qua. Điều này là đủ xếp anh ngang hàng các ngôi sao tiếng tăm khác đang đá tại châu Âu.

Trong 14 trận cho ĐT Argentina từ tháng 8/2025 đến tháng 7/2026, Messi đã ghi tổng cộng 13 bàn & 7 kiến tạo. Riêng ở World Cup anh đã có 8 bàn & 4 kiến tạo.

Hãy so sánh với các ứng viên Quả bóng Vàng đáng chú ý khác. Kylian Mbappe có 16 bàn & 7 kiến tạo cho ĐT Pháp trong cùng khung thời gian (hơn Messi 3 bàn), trong khi Harry Kane có 12 bàn & 1 kiến tạo cho ĐT Anh. Erling Haaland có 19 bàn & 3 kiến tạo cho Na Uy.

Thành tích đá tuyển của 4 ứng viên Quả bóng Vàng 2026 (trong ngoặc là con số ở World Cup) Cầu thủ Bàn thắng Kiến tạo Kylian Mbappe 16 (10) 7 (4) Erling Haaland 19 (7) 3 (1) Lionel Messi 13 (8) 7 (4) Harry Kane 12 (6) 1 (1)

Như vậy trong 4 cầu thủ thì Messi có số bàn thắng & kiến tạo cho ĐTQG chỉ xếp sau mỗi Mbappe & Haaland, thậm chí cần bổ sung thêm rằng Argentina của Messi đã đoạt vé dự World Cup từ tận tháng 3/2025, tức trước khung thời gian, nên Messi không phải đá cố làm gì ở các trận vòng loại khu vực Nam Mỹ cuối cùng. Anh nghỉ ở lượt đấu cuối và sau đó nghỉ thêm 2 trận giao hữu của Argentina cho tới trước World Cup.

World Cup vẫn là giải đấu lớn và có ý nghĩa quan trọng nhất trong việc giúp Messi có đề cử, nhưng bên cạnh đó là việc anh đã có thành tích cá nhân thuộc hàng tốt nhất ở cấp độ ĐTQG trong 1 năm qua. Messi đứng trong hàng ngũ có những Haaland, Mbappe và Kane thì việc anh được đề cử do phong độ tốt trong thời gian dài cũng không có gì sai.

Năm nào giải Quả bóng Vàng cũng gây ra những tranh cãi nhất định về những cầu thủ được đề cử. Nhưng năm nay thực sự Messi vẫn xứng đáng góp mặt.