MU "đầu voi đuôi chuột" ngày trở lại Cúp C1, Carrick phải xoay xở ra sao?

Áp lực đè lên vai Carrick

Sau trận hòa 2-2 của MU trước Everton hôm 6/9, huyền thoại Gary Neville đã đưa ra những lời nhận xét đầy dự cảm: “Điều đó khiến MU chịu thêm một chút áp lực. Tuần tới họ sẽ gặp Man City và các trận đấu châu Âu cũng bắt đầu vào giữa tuần”. Dù mới chỉ là tháng 9, cựu hậu vệ người Anh không sai. Áp lực đang đè nặng lên Carrick và đột nhiên, tuần này đã mang dáng dấp của một giai đoạn có thể định hình cả mùa giải.

MU của Carrick khởi đầu mùa giải đáng thất vọng

Khi lịch thi đấu Premier League 2026/27 được công bố, MU được đánh giá là đội có 6 trận mở màn dễ dàng nhất xét trên phương diện thống kê. Nhưng khi đi được một nửa chặng đường, “Quỷ đỏ” đã đánh rơi nhiều điểm hơn số điểm giành được.

Mọi chuyện chỉ trở nên khó khăn hơn kể từ thời điểm này. Như Neville chỉ ra, MU sẽ khởi động chiến dịch Champions League bằng cuộc đối đầu với Sabah, trước khi bước vào trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải chỉ 3 ngày sau đó.

Xét tính chất của hai đối thủ, có thể hình dung Carrick sẽ tính đến việc xoay tua đội hình. Đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta thực sự thấy chiều sâu của đội hình MU, thay vì chỉ đội hình xuất phát ưa thích của ông, có thể mang lại điều gì. Nhưng liệu Carrick có trong tay một lực lượng đủ tốt?

Đội hình MU mất cân bằng

Quan điểm chung là công tác chuyển nhượng của MU đã khiến họ thiếu chiều sâu, với một đội hình không đủ khả năng đáp ứng lịch thi đấu 3 trận mỗi tuần do quá phụ thuộc vào những cái tên quen thuộc.

Theo Transfermarkt, MU thực tế sở hữu đội hình lớn thứ hai tại Premier League. Tuy nhiên, sự mất cân bằng trong đội hình mới là vấn đề.

Vị trí Giá trị chuyển nhượng Thứ hạng giá trị chuyển nhượng Chiều sâu (số cầu thủ) Thứ hạng chiều sâu Thủ môn 30.321.994 triệu bảng 7 4 2 Hậu vệ 194.129.480 triệu bảng 6 9 10 Tiền vệ 198.853.870 triệu bảng 3 6 8 Tiền đạo 370.649.870 triệu bảng 5 11 1

Chiều sâu đội hình của MU so với các đối thủ tại Ngoại hạng Anh

MU đứng đầu về chiều sâu ở các vị trí trên hàng công. Tuy nhiên, họ chỉ xếp thứ 8 ở tuyến giữa và thứ 10 ở hàng phòng ngự. Đi sâu hơn vào từng vị trí chuyên biệt, “Quỷ đỏ” đứng thứ 9 về chiều sâu ở vị trí hậu vệ phải và thứ 18 ở hậu vệ trái, vị trí liên tục được nhắc đến do tiền sử chấn thương của Luke Shaw.

Dẫu vậy, MU chỉ có thể tự trách mình vì vấn đề này. Kể từ năm 2022, chỉ Everton và Liverpool là hai đội đầu tư ít hơn “Quỷ đỏ” cho hàng phòng ngự.

Carrick phải trổ tài ứng biến

Sự mất cân bằng là một vấn đề. Nhưng vấn đề khác nằm ở khoảng cách về chất lượng giữa đội hình xuất phát và lực lượng sau khi thực hiện những sự thay đổi.

Bất chấp những hạn chế tài chính dường như đang được áp đặt trong nội bộ MU, không thể phủ nhận “Quỷ đỏ” là đội có mức chi tiêu ròng cao nhất Premier League kể từ năm 2022. Thế nhưng, số tiền đó vẫn chưa giúp họ xây dựng được một tập thể có sự cạnh tranh thực sự cho các vị trí.

Lấy riêng trận MU hòa Everton làm ví dụ, Carrick thực hiện những sự thay đổi đầu tiên ở phút 70. Về cơ bản, sau khi các sự thay đổi được thực hiện, bản sắc kiểm soát không gian của MU đã thay đổi. Dù họ thi đấu nhiều hơn ở phần sân đối phương, điều đó lại kém hiệu quả hơn khi MU không thực hiện được những đường chuyền ở 1/3 cuối sân và số cơ hội tạo ra cũng giảm xuống.

MU cũng ít tham gia vào các pha tranh chấp hơn, qua đó tự đặt mình vào thế chịu sức ép và để Everton tạo ra nhiều cơ hội hơn đáng kể. Tất nhiên, cần phải xét đến bối cảnh của trận đấu. Everton đang phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Khả năng diễn biến trong 20 phút cuối giống hệt 70 phút đầu là điều khó xảy ra.

Tuy nhiên, điều đó cho thấy khi Carrick phải trông cậy vào những cầu thủ dự bị hoặc ít được sử dụng, họ chưa tạo ra đủ ảnh hưởng cho ông. Ngoại lệ rõ ràng là Benjamin Sesko, nhưng một cầu thủ dự bị tạo ra khác biệt không đồng nghĩa với việc MU sở hữu chiều sâu đội hình đủ tốt. Điểm yếu này không chỉ xuất hiện trong trận hòa Everton. MU cũng xảy ra điều tương tự ở trận thua sốc Hull City.

Đó chính là vấn đề. Ngay cả khi Carrick thay đổi chưa đến 50% đội hình, sự sa sút về màn trình diễn vẫn xuất hiện. Những cầu thủ dự bị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chứng tỏ năng lực, nếu không sẽ khiến Carrick rơi vào thế dễ bị tổn thương trong tuần này, và có thể là trong cả mùa giải. Trận đấu với Sabah sẽ là cơ hội vàng để những Leny Yoro, Patrick Dorgu, Andrey Santos hay Joshua Zirkzee chứng minh giá trị của mình trong đội hình.

Tất nhiên, tất cả họ đều muốn được ra sân ở trận derby với Man City, nhưng việc khởi đầu chiến dịch Champions League theo cách thuận lợi là điều bắt buộc. Áp lực dành cho họ nếu được lựa chọn cũng lớn chẳng kém nhóm cầu thủ chủ chốt chắc chắn sẽ được Carrick sử dụng trong trận gặp Man City.

Neville từng nói Carrick cần phải giành được niềm tin từ người hâm mộ MU. Những cầu thủ kể trên cũng vậy. Một chiến thắng tại Champions League có thể giúp xoa dịu những lo lắng. Nếu không thể mang về kết quả tích cực, sự bất mãn xung quanh Old Trafford sẽ chỉ ngày càng gia tăng.