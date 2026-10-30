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Real Madrid mơ bứt phá sau Siêu kinh điển, HLV Mourinho đặt mục tiêu toàn thắng

Sự kiện: La liga 2026-27 Real Madrid HLV Mourinho

Chiến thắng tại Camp Nou giúp Real Madrid khẳng định những tín hiệu khởi sắc trong tháng 10, nhưng thầy trò Jose Mourinho cần tiếp tục duy trì phong độ trước Racing Santander, AEK Athens và Valencia để tránh trở lại vạch xuất phát.

  

Mourinho tìm ra công thức cân bằng cho Real Madrid

Real Madrid đã cụ thể hóa đà thăng tiến bằng chiến thắng 2-1 ngay trên sân Camp Nou, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng trong tháng 10 (toàn bộ 5 trận). Đây cũng là màn trình diễn thuyết phục nhất của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha kể từ đầu mùa, giúp họ trở lại cuộc đua vô địch La Liga và phần nào chứng minh HLV Jose Mourinho đang tìm ra công thức phù hợp để cân bằng đội hình.

HLV Mourinho ưu tiên sử dụng Diomande và đang thu về kết quả khả quan

HLV Mourinho ưu tiên sử dụng Diomande và đang thu về kết quả khả quan

Phía trước Real Madrid là lịch thi đấu tương đối dễ thở với ba chuyến làm khách trước Racing Santander, AEK Athens và Valencia. Đây đều là những đối thủ mà thầy trò Mourinho được kỳ vọng có thể giành kết quả tích cực, qua đó duy trì đà hưng phấn sau Siêu kinh điển.

Hai trận đấu tại La Liga, trong bối cảnh Vinicius vẫn phải chấp hành án treo giò, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Real Madrid cần tích lũy điểm số để gây sức ép lên Barcelona, đội đang hơn họ 3 điểm, và Atletico Madrid với khoảng cách 2 điểm.

Trong khi đó, tại Champions League, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn tiếp tục chuỗi chiến thắng khi hành quân tới Athens, sau những kết quả thuận lợi trước Inter Milan, Roma và RB Leipzig.

Valverde, Guler và Silva tạo nên diện mạo mới

Một trong những thay đổi quan trọng nhất giúp Real Madrid cải thiện phong độ là việc Fede Valverde được xác lập vai trò hậu vệ phải. Bên cạnh đó, Arda Guler ngày càng thể hiện tầm ảnh hưởng trong khâu tổ chức lối chơi, còn sự xuất hiện của Bernardo Silva mang đến thêm phương án sáng tạo cho tuyến giữa.

Hệ thống tấn công của Real Madrid ngày càng trở nên hiệu quả

Hệ thống tấn công của Real Madrid ngày càng trở nên hiệu quả

Những điều chỉnh này giúp Real Madrid gia tăng khả năng kiểm soát bóng, đồng thời cải thiện đáng kể sự cân bằng trong phòng ngự. Aurelien Tchouameni là một trong những cầu thủ thể hiện rõ nhất sự thay đổi ấy với màn trình diễn nổi bật tại Camp Nou.

Đáng chú ý, việc Vinicius vắng mặt vì án treo giò cũng tạo điều kiện để Mourinho thay đổi cấu trúc hàng công. Thay vì sử dụng đồng thời ba tiền đạo, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể bổ sung một nhân sự cho tuyến giữa, giúp đội bóng kiểm soát thế trận tốt hơn.

Tuy nhiên, đây có thể chỉ là giải pháp mang tính thời điểm. Vinicius đang trải qua giai đoạn sa sút nhất kể từ khi khoác áo Real Madrid, nhưng nếu trở lại và tiếp tục được xem là lựa chọn không thể thay thế, Mourinho sẽ phải cân nhắc liệu có nên duy trì cấu trúc đội hình mới hay không.

Mourinho cảnh báo nguy cơ chủ quan sau Siêu kinh điển

Hiệu ứng từ chiến thắng trước Barcelona sẽ được kiểm chứng trong chuyến làm khách trên sân El Sardinero của Racing Santander vào Chủ nhật (22h15 ngày 1/11 - giờ Hà Nội). Đây là trận đầu tiên trong chuỗi ba cuộc đối đầu kéo dài sáu ngày mà Real Madrid phải trải qua trước khi lần lượt hành quân tới Athens và Mestalla.

Real Madrid (áo trắng) chơi tốt ở trận Siêu kinh điển

Real Madrid (áo trắng) chơi tốt ở trận Siêu kinh điển

Mourinho đã công khai phàn nàn về lịch thi đấu dày đặc, đặc biệt là khoảng thời gian nghỉ ngơi quá ngắn giữa trận gặp AEK Athens vào thứ Tư và chuyến làm khách trước Valencia vào thứ Bảy.

Bên cạnh vấn đề thể lực, lịch thi đấu tương đối thuận lợi trước mắt cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến các cầu thủ Real Madrid chủ quan sau chiến thắng trước Barcelona. Tuy nhiên, Mourinho khẳng định ông sẽ không để điều đó xảy ra.

Phát biểu sau trận Siêu kinh điển, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh: "Đây là một chiến thắng tuyệt vời, nhưng khi trở lại tập luyện, tôi sẽ không để các cầu thủ tiếp tục sống trong men say chiến thắng. Nếu hôm nay chúng tôi thắng nhưng sau đó thất bại tại El Sardinero, chiến thắng này sẽ không còn nhiều ý nghĩa.

Real Madrid không thi đấu chỉ để đánh bại Barcelona tại Camp Nou. Real Madrid ra sân để chinh phục các danh hiệu. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên".

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/real-madrid-mo-but-pha-sau-sieu-kinh-dien-h...

-30/10/2026 18:14 PM (GMT+7)
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