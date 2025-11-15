Alcaraz vào bán kết ATP Finals có kỷ lục vượt "BIG 3", De Minaur trở về từ vực thẳm

🎢 De Minaur: Từ “vực tối” đến cột mốc lịch sử

Chỉ 48 giờ trước, Alex De Minaur thừa nhận anh đang ở “một nơi khá tăm tối”. Thất bại cay đắng trước Musetti, trận đấu anh đã có cơ hội kết liễu, khiến tay vợt Australia chìm trong chuỗi tự hoài nghi.

De Minaur ký vào ống kính máy quay sau trận đấu với dòng chữ: "Cuối cùng cũng thắng"

Thế nhưng tại Turin, nơi anh từng trắng tay cả 5 trận ATP Finals trước đó, De Minaur đã viết lại kịch bản.

Bước vào trận gặp Taylor Fritz với yêu cầu duy nhất, phải thắng trong hai set. De Minaur bị dồn đến 4-4, 0-30 ở set đầu nhưng đứng vững, rồi bùng nổ trong loạt tie-break để mở khóa chiến thắng 7-6(3), 6-3, trận thắng ATP Finals đầu tiên trong sự nghiệp.

Khoảnh khắc đặt bút lên ống kính truyền hình với chữ “Finally” (tạm dịch: cuối cùng cũng thắng) đánh dấu sự giải tỏa của một tay vợt vừa thoát khỏi áp lực đè nặng tinh thần suốt nhiều tháng.

“Tôi đã chịu nhiều đau lòng. Nhưng hôm nay, tôi cam kết chơi hết mình từ điểm đầu tiên đến cuối cùng. Tôi tự hào vì đã chiến đấu cả về thể chất lẫn tinh thần”, De Minaur nói.

👑 Alcaraz “giải cứu” Minaur và ghi kỷ lục cho chính mình

Sau chiến thắng, De Minaur chỉ còn biết… chờ Alcaraz đánh bại Musetti. Và chàng trai Tây Ban Nha đã làm đúng như vậy, hạ đối thủ Ý 6-4, 6-1 để trao tấm vé bán kết cuối cùng cho De Minaur.

De Minaur trở thành người Australia đầu tiên có 20 chiến thắng trước top 10 trong một mùa kể từ Nick Kyrgios năm 2019. Tính từ năm 2000, De Minaur trở thành tay vợt thứ ba lọt vào bán kết ATP Finals dù có thành tích thua nhiều hơn thắng ở vòng bảng, sau David Nalbandian (2006) và Kei Nishikori (2016).

Với De Minaur, hành trình bán kết này mang nhiều ý nghĩa hơn cả thành tích thuần túy. Nó đến ngay khi anh đối mặt với sự sụp đổ tinh thần và đứng dậy mạnh mẽ hơn. Ở bán kết, De Minaur sẽ chạm trán tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner.

Alcaraz làm được điều mà "BIG 3" không chạm tới

Nếu De Minaur là câu chuyện hồi sinh, thì Alcaraz là chân dung của sự vượt trội.

Chiến thắng trước Musetti giúp Alcaraz giành ngôi số 1 thế giới cuối năm lần thứ hai trong sự nghiệp, chiến thắng cuộc đua nghẹt thở trước Jannik Sinner.

Ở tuổi 22 tuổi 188 ngày, Alcaraz trở thành tay vợt trẻ nhất đạt hơn 70 trận thắng trong một mùa kể từ Novak Djokovic năm 2009. Alcaraz là tay vợt thứ hai trong lịch sử (từ 1973) có nhiều hơn một lần kết thúc năm ở vị trí số 1 khi chưa tới 23 tuổi, sau Lleyton Hewitt (2001–02).

Điều mà Federer, Nadal và Djokovic không làm được ở độ tuổi này, Alcaraz đã hoàn thành trước sinh nhật thứ 23.

Biết rằng chỉ cần một trận thua ở vòng bảng là Sinner có thể vượt lên, Alcaraz đã chơi thứ tennis chính xác và mạnh mẽ nhất của mình tại giải đấu vốn không phải sở trường (sân trong nhà).

“Tôi biết tầm quan trọng của trận đấu. Áp lực rất lớn. Nhưng đây là một cột mốc có ý nghĩa đặc biệt với tôi”, tay vợt Tây Ban Nha khẳng định.