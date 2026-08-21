Chung kết AFF Cup: Báo Thái so sánh thành tích Việt Nam - Thái Lan, đội nào trên cơ?

Việt Nam tái ngộ Thái Lan ở chung kết AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào chung kết AFF Cup 2026 sau khi tiếp tục đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-0 sau hai lượt trận.

Tờ Thairath của Thái Lan đưa ra nhận định về trận chung kết AFF Cup 2026

Đáng chú ý, đối thủ của thầy trò HLV kim Sang Sik ở trận tranh chức vô địch là Thái Lan. Đây là màn tái hiện trận chung kết AFF Cup 2024, khi hai đội cũng gặp nhau trong cuộc đua đến ngôi vương Đông Nam Á.

Tờ Thairath khẳng định, ở giải đấu cách đây hai năm, ĐT Việt Nam đã vượt qua Thái Lan sau hai lượt trận với tổng tỷ số 5-3. “Những chiến binh sao vàng” giành chiến thắng ở cả hai lượt trận, qua đó đăng quang AFF Cup một cách thuyết phục, theo chính sự ghi nhận của tờ báo Thái Lan.

Lịch sử đối đầu ở những trận chung kết gần đây vì thế trở thành điểm tựa tinh thần đáng kể cho ĐT Việt Nam trước cuộc tái đấu với Thái Lan.

Thái Lan vượt trội về số lần vô địch

Tuy nhiên, tờ Thairath cũng nhấn mạnh rằng nếu xét trên phương diện thành tích tại AFF Cup, Thái Lan vẫn là đội tuyển giàu thành tích nhất Đông Nam Á.

Thái Lan là đội vượt trội về số lần đăng quang

Theo thống kê được tờ báo Thái Lan đưa ra, “Voi chiến” đã có 7 lần vô địch AFF Cup, vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020 và 2022.

Trong khi đó, Việt Nam mới có 3 lần đăng quang, lần lượt vào các năm 2008, 2018 và 2024.

Như vậy, xét riêng về số danh hiệu, Thái Lan đang có thành tích vượt trội. Đây cũng là cơ sở để truyền thông Thái Lan đánh giá đội nhà có bề dày thành tích hơn trước trận chung kết AFF Cup 2026.

Dù vậy, Thairath không thể bỏ qua thực tế rằng ở lần gần nhất hai đội tranh chức vô địch, chính Việt Nam mới là đội giành chiến thắng. Tờ báo Thái Lan có đoạn viết: “Thái Lan đang là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử ASEAN Cup với 7 lần đăng quang, trong khi Việt Nam mới có 3 chức vô địch. Hai đội sẽ tái ngộ ở chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi từng đối đầu tại trận tranh ngôi vương năm 2024”.

Lợi thế lịch sử thuộc về Thái Lan, nhưng Việt Nam là nhà vô địch gần nhất

Cuộc đối đầu tại chung kết AFF Cup 2026 vì thế mang đến sự tương phản thú vị. Thái Lan có bề dày thành tích với 7 chức vô địch, trong khi Việt Nam mới 3 lần lên ngôi. Nhưng ở lần gần nhất hai đội gặp nhau trong trận chung kết, lợi thế lại thuộc về “Những chiến binh sao vàng”.

ĐT Việt Nam đăng quang ngay trên đất Thái cách đây 2 năm

Theo lịch thi đấu được Thairath đăng tải, trận chung kết AFF Cup 2026 sẽ diễn ra theo thể thức hai lượt. Lượt đi diễn ra lúc 20 giờ ngày 22/8, với Thái Lan là đội chủ nhà.

Với việc Việt Nam đang là đương kim vô địch, còn Thái Lan sở hữu số danh hiệu nhiều nhất lịch sử giải đấu, màn tái đấu này được xem là cuộc so tài giữa một bên có bề dày thành tích và một bên đang nắm lợi thế về ký ức chiến thắng gần nhất.

Nếu chỉ nhìn vào số danh hiệu, Thái Lan rõ ràng “trên cơ”. Nhưng nếu lấy kết quả chung kết gần nhất làm thước đo, ĐT Việt Nam mới là đội có lý do để tự tin trước cuộc chiến bảo vệ ngôi vương.