MU - Liverpool dễ thở 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh, Arsenal đối mặt sóng gió

Đội nào dễ thở nhất trong 5 vòng đầu tiên?

Mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27 đã cận kề. Giải đấu cao nhất nước Anh sẽ khởi tranh vào rạng sáng 22/8 (giờ Việt Nam) với màn so tài giữa đương kim vô địch Arsenal và tân binh Coventry City trên sân Emirates, mở ra mùa giải được dự báo hấp dẫn ở cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng.

Arsenal đang là đương kim vô địch Ngoại hạng Anh

Trong bối cảnh đó, việc có được khởi đầu thuận lợi có thể tạo ra khác biệt đáng kể cho các đội bóng. Dựa trên điểm Opta Power Rating trung bình của những đối thủ mỗi đội phải chạm trán, Opta đã đánh giá mức độ khó của lịch thi đấu và xác định những đội có lợi thế hoặc gặp nhiều thử thách nhất trong 5 vòng đầu tiên.

Ngoại hạng Anh sẽ có 5 vòng đấu trước khi bước vào quãng nghỉ 3 tuần dành cho loạt trận FIFA Days kéo dài từ cuối tháng 9. Vì vậy, đây là lát cắt phù hợp để phân tích lịch thi đấu giai đoạn đầu mùa giải 2026/27.

Theo đó, HLV Andoni Iraola có khởi đầu tương đối thuận lợi trên cương vị thuyền trưởng Liverpool. Trận đấu đầu tiên của Iraola tại Ngoại hạng Anh với tư cách HLV "Lữ đoàn đỏ" sẽ là chuyến làm khách trên sân St. James' Park của Newcastle ở vòng 1.

HLV Iraola có màn khởi đầu nhẹ nhàng cùng Liverpool

Đây chưa bao giờ là địa điểm dễ đến, nhưng với Eddie Howe cùng những cầu thủ quan trọng như Bruno Guimaraes, Anthony Gordon và Sandro Tonali đều đã ra đi, đây có thể là thời điểm thuận lợi để đối đầu với Newcastle.

Sau đó, Liverpool sẽ lần lượt gặp Nottingham Forest (sân nhà), đội mới thăng hạng Ipswich Town (sân khách) và Fulham (sân nhà), trước khi Iraola trở lại đội bóng cũ Bournemouth ở vòng 5. Các đối thủ trong 5 trận đấu này có Opta Power Rating trung bình là 91,2, thấp nhất trong số các đội Ngoại hạng Anh ở 5 vòng đầu tiên.

MU có lịch đẹp, thử thách chờ Arsenal

Có rất nhiều thay đổi tại Man City trong mùa hè này, khi Pep Guardiola được thay thế trên băng ghế huấn luyện bởi Enzo Maresca. Tiền vệ có tầm ảnh hưởng Rodri cũng đã chuyển tới Barcelona, dù bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng mang tên Elliot Anderson có thể giúp Man City phần nào khỏa lấp khoảng trống đó.

May mắn cho Maresca, ông cũng có một trong những lịch thi đấu dễ thở trong 5 vòng đầu tiên, ít nhất là trên lý thuyết. Chuyến làm khách trước đối thủ cùng thành phố MU ở vòng 4 có thể đến vào thời điểm không thuận lợi nếu họ khởi đầu chậm chạp trong 3 trận đầu tiên.

MU cũng được đánh giá là một trong những đội có khởi đầu dễ dàng hơn. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ mùa giải 2016/17, "Quỷ đỏ" bắt đầu mùa giải bằng một trận sân khách, nhưng ít nhất đối thủ của họ là tân binh Hull City, đội bị Opta Power Rating đánh giá là đối thủ "dễ chơi" nhất tại giải đấu cao nhất nước Anh. Sau đó, Michael Carrick cùng các học trò tiếp đón đội mới thăng hạng khác là Ipswich Town, trước khi hành quân tới sân Everton.

Carrick sẽ muốn tiếp tục duy trì đà hưng phấn mà MU tạo dựng ở cuối mùa giải 2025/26 dưới sự dẫn dắt của ông, sau khi được bổ nhiệm chính thức vào vị trí HLV trưởng tại Old Trafford. MU giành 39 điểm tại Ngoại hạng Anh kể từ khi Carrick được bổ nhiệm tạm quyền vào tháng 1, nhiều nhất Ngoại hạng Anh và hơn đương kim vô địch Arsenal 3 điểm.

MU cần tận dụng lịch thi đấu đầu mùa dễ thở

Arsenal bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm, vì vậy áp lực phải thể hiện tốt ngay từ đầu sẽ rất lớn. Trận mở màn trên sân nhà gặp đội mới thăng hạng Coventry City được đánh giá là một trong những lịch đấu dễ chịu nhất để bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, chuyến làm khách tới Aston Villa và trận derby London với Chelsea trên sân Emirates lần lượt diễn ra ở vòng 2 và 3, tạo ra những thử thách khó khăn hơn nhiều.

Frank Lampard đã dẫn dắt Coventry City giành chức vô địch Championship mùa trước, hơn Ipswich 11 điểm. Phần thưởng dành cho họ là… một trong những lịch thi đấu khó khăn nhất khi bước vào mùa giải Ngoại hạng Anh 2026/27.

5 đối thủ đầu tiên của Coventry City có Opta Power Rating trung bình 93,9, phần lớn đến từ những chuyến làm khách trước hai đội dẫn đầu mùa trước là Arsenal và Man City.

Bournemouth có lịch khởi đầu khó khăn ngang Coventry, trong bối cảnh tân HLV Marco Rose chuẩn bị trải qua một màn ra mắt đầy thử thách. Một chuyến làm khách đáng ngại tới sân Etihad để đối đầu Man City đang chờ đợi họ ở vòng 1, trong khi Bournemouth sẽ bước vào quãng nghỉ dài dành cho loạt trận FIFA Days sau khi tiếp đón Liverpool của người cũ Iraola trên sân nhà Vitality.

Cách Sunderland thích nghi với lịch thi đấu cúp châu Âu ở mùa giải 2026/27, sau khi bất ngờ cán đích ở vị trí thứ 7 mùa trước, sẽ là điều rất đáng chú ý. "Mèo đen" sẽ phải thi đấu thêm ít nhất 8 trận nhờ giành quyền tham dự Europa League. Điều đó cũng đồng nghĩa họ sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu bận rộn trong nửa đầu mùa giải 2026/27.

5 trận đầu tiên của Sunderland tại Ngoại hạng Anh được đánh giá là khó thứ ba trong số 20 đội (93,7). Nguyên nhân chính là việc họ phải đối đầu Arsenal và Man City ở vòng 4 và 5, hai trận đấu nằm xen giữa trận đầu tiên của Sunderland tại đấu trường châu Âu sau 53 năm.