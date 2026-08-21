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Thái Lan kỳ vọng sao gốc Thụy Điển đấu ĐT Việt Nam, lo sợ sắc đỏ áp đảo Rajamangala

Sự kiện: Đại chiến Việt Nam - Thái Lan AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Thái Lan đã có động thái hâm nóng bầu không khí trước thềm đại chiến ĐT Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2026.

   

Thái Lan kỳ vọng tiền đạo gốc Thụy Điển

Sáng 21/8, trang Facebook chính thức của đội tuyển Thái Lan đã đăng video bàn thắng mà Patrik Gustavsson từng ghi vào lưới ĐT Việt Nam trong trận giao hữu hồi tháng 9/2024. Hồng Duy mắc sai lầm với pha phá bóng hụt tạo điều kiện để Gustavsson dứt điểm cận thành nhưng Nguyễn Filip đã xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, tiền đạo mang hai dòng máu Thái Lan và Thụy Điển vẫn kịp đá bồi đưa bóng vào lưới.

Gustavsson từng ghi bàn quyết định giúp Thái Lan đánh bại ĐT Việt Nam hồi năm 2024

Gustavsson từng ghi bàn quyết định giúp Thái Lan đánh bại ĐT Việt Nam hồi năm 2024

Trận đấu đó khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Thái Lan, dù Tiến Linh mở tỷ số cho ĐT Việt Nam. Trang Facebook chính thức của đội tuyển Thái Lan nhắc lại: “Trở lại năm 2024, tiền đạo mang hai dòng máu Thái Lan - Thụy Điển Patrik Gustavsson đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Thái Lan trong trận giao hữu gặp Việt Nam.

Hai năm sau, Patrik chuẩn bị tái ngộ đối thủ này. Tuy nhiên, lần này hai đội sẽ chạm trán trên sân khấu lớn hơn, ở chung kết ASEAN Championship 2026 (tiền thân là AFF Cup). Hy vọng lần này, bàn thắng của anh sẽ một lần nữa xuất hiện trong trận đấu quan trọng và giúp ‘Voi chiến’ hoàn thành mục tiêu!”.

Tại AFF Cup năm nay, Gustavsson vắng mặt trong toàn bộ các trận vòng bảng của Thái Lan vì bận làm nhiệm vụ ở CLB chủ quản BG Pathum United. Tiền đạo gốc Thụy Điển mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 92 phút nhưng vẫn ghi dấu ấn với 1 pha kiến tạo. Sự trở lại của chân sút 25 tuổi cũng được xem là tín hiệu tích cực với HLV Anthony Hudson. Tại AFF Cup 2024, Gustavsson từng ghi 4 bàn cho “Voi chiến”, ngang bằng với đồng đội Suphanat Mueanta và Tiến Linh của ĐT Việt Nam.

CĐV Việt Nam áp đảo tại Rajamangala

Theo cập nhật mới nhất trên website ThaiTicketMajor, các CĐV Việt Nam đã mua hết toàn bộ số vé dành cho đội khách trong trận chung kết lượt đi AFF Cup, với 3.680 chỗ ngồi, tương đương 8% sức chứa 49.000 chỗ của sân Rajamangala.

Trong khi đó, vé dành cho các CĐV Thái Lan vẫn còn trống ở tất cả các khu vực, tương tự những trận đấu trước tại AFF Cup năm nay, dù giá vé đã được giảm 100 baht (xấp xỉ 80.000 đồng) ở mọi khu vực. Bên cạnh đó, các CĐV Thái Lan còn được xem truyền hình trực tiếp trận đấu miễn phí.

Sân Rajamangala đang trở thành miền đất lành của bóng đá Việt Nam. Còn nhớ tại AFF Cup 2024, ĐT Việt Nam đánh bại Thái Lan 3-2 ngay tại Rajamangala dù Nguyễn Xuân Son chấn thương nặng rời sân sớm. Chỉ một năm sau đến SEA Games 33, U22 Việt Nam ngược dòng hạ chủ nhà Thái Lan với tỷ số tương tự để giành tấm huy chương vàng.

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Việt Nam - Thái Lan 26.08

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Việt Nam
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Trước 20:00 ngày 26/08
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Trực tiếp họp báo Thái Lan - ĐT Việt Nam: HLV Hudson nói gì trước trận chung kết?
Trực tiếp họp báo Thái Lan - ĐT Việt Nam: HLV Hudson nói gì trước trận chung kết?

(14h, 21/8) HLV Anthony Hudson của Thái Lan sẽ có những chia sẻ đáng chú ý trong buổi họp báo trước trận gặp ĐT Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup...

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/08/2026 11:54 AM (GMT+7)
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