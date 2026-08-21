HLV Arteta xây “pháo đài thép”, Arsenal mơ siêu đội hình tỷ đô chinh phục ăn 3

Arsenal sở hữu hàng thủ trị giá hơn 12.000 tỷ đồng

Sau khi giúp “Pháo thủ” đăng quang Premier League mùa giải 2025/26, cán đích hơn Manchester City tới 7 điểm, chiến lược gia người Tây Ban Nha Mikel Arteta vẫn chưa dừng kế hoạch tăng cường lực lượng. Mới nhất, Arsenal được cho là đang tiến gần tới việc chiêu mộ Ezri Konsa, trung vệ tuyển Anh thuộc biên chế Aston Villa.

Arsenal sắp đón Konsa

Nếu thương vụ hoàn tất, hàng phòng ngự đội một Arsenal sẽ có tổng giá trị lên tới 281 triệu bảng (khoảng 12.364 tỷ đồng), trở thành một trong những tuyến phòng ngự đắt giá nhất thế giới bóng đá.

Giá trị dàn hậu vệ Arsenal ở mùa giải 2026/27 dự kiến gồm: Ben White: 50 triệu bảng (khoảng 2.200 tỷ đồng) Ezri Konsa*: 51 triệu bảng (khoảng 2.244 tỷ đồng) Piero Hincapie: 45 triệu bảng (khoảng 1.980 tỷ đồng) Jurrien Timber: 34 triệu bảng (khoảng 1.496 tỷ đồng) Riccardo Calafiori: 34 triệu bảng (khoảng 1.496 tỷ đồng) William Saliba: 27 triệu bảng (khoảng 1.188 tỷ đồng) Gabriel Magalhaes: 27 triệu bảng (khoảng 1.188 tỷ đồng) Christian Mosquera: 13 triệu bảng (khoảng 572 tỷ đồng) * Konsa là mục tiêu Arsenal đang theo đuổi.

Arteta đặt nền móng cho “pháo đài thép”

Việc liên tục đầu tư vào hàng phòng ngự cho thấy rõ định hướng xây dựng đội bóng của Arteta, trong đó khả năng phòng ngự được đặt lên hàng đầu.

Arsenal sở hữu hàng thủ mạnh mẽ

Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chứng minh rằng một hàng thủ chắc chắn chính là nền tảng quan trọng giúp Arsenal trở lại đỉnh cao bóng đá Anh và chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch quốc gia.

Không chỉ sở hữu những trung vệ chất lượng như Saliba, Gabriel hay Hincapie, Arsenal còn có chiều sâu đáng kể ở hai hành lang biên với White, Timber và Calafiori. Nếu Konsa cập bến Emirates, Arteta sẽ có thêm một phương án giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy ở trung tâm hàng thủ.

Chinh phục Premier League, hướng tới Champions League

Mục tiêu của Arsenal ở mùa giải 2026/27 vì thế không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ chức vô địch Premier League. “Pháo thủ” còn hướng tới nhiệm vụ lớn hơn: chinh phục Champions League, danh hiệu mà CLB chưa từng giành được trong lịch sử, thậm chí hướng về cú ăn ba chói lọi.

Arsenal đặt mục tiêu lớn ở mùa giải mới này

Với một hàng phòng ngự được đầu tư mạnh tay và ngày càng có chiều sâu, HLV Arteta đang cho thấy Arsenal không muốn chỉ đứng trên đỉnh nước Anh. Họ muốn xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh ở cấp độ cao nhất châu Âu.