Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
CLB Malaysia thắng đậm 14-1, lập kỷ lục 108 trận bất bại ở giải VĐQG

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

CLB Johor Darul Ta'zim đã san bằng kỷ lục bất bại ở giải VĐQG Malaysia khi đã có 108 trận không thua suốt từ năm 2021 đến nay.

Giải VĐQG Malaysia (Malaysian Super League) mùa giải 2025/26 sắp khép lại khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa. Mặc dù vậy, CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) đã được cho đá sớm và đã có chiến thắng cực đậm 14-1 trước đội áp chót bảng Kelantan United. Đây thực tế là trận thắng đậm nhất trong lịch sử JDT.

Johor Darul Ta'zim thắng cực đậm 14-1 để kết thúc mùa giải 2025/26 với thành tích bất bại, nối dài mạch trận không thua ở giải VĐQG lên 108

JDT đã có chức vô địch thứ 12 liên tiếp và họ hiện đã hơn đội nhì bảng tận 20 điểm trên BXH với 1 trận đá nhiều hơn. Thực tế trận đấu vừa diễn ra là trận thứ 108 liên tiếp JDT không thua trong khuôn khổ giải VĐQG, và đây là kỷ lục số trận bất bại ở giải VĐQG Malaysia. Lần cuối JDT thua ở giải Malaysian Super League là từ tận tháng 4/2021.

JDT chính là đội bóng gắn liền với scandal nhập tịch của bóng đá Malaysia. 3 trong 7 cầu thủ bị phát hiện có hồ sơ giả mạo là cầu thủ của JDT và sau khi vụ việc bị khui ra, dư luận Malaysia đã chất vấn về việc vì sao những cầu thủ này vẫn được thi đấu ở giải VĐQG.

Vụ scandal đã khơi mào cho phong trào phản đối cả JDT lẫn LĐBĐ Malaysia (FAM). Chủ sở hữu của JDT, Thái tử Tunku Ismail Idris của Hồi quốc Johor, từ lâu đã thao túng hoạt động FAM và được xem là kẻ đã chủ trì kế hoạch nhập tịch trái phép. Nhưng sau khi sự việc vỡ lở dẫn tới ĐT Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, Ismail lại chối bay chối biến trách nhiệm của mình.

Việc Ismail nhúng tay rất sâu vào hoạt động của FAM đã khiến JDT thường xuyên bị tố được trọng tài thiên vị trong các trận đấu, thậm chí trận thắng 14-1 mới đây diễn ra cũng do lịch được đẩy lên sớm để các cầu thủ JDT được nghỉ hơn 2 tuần trước khi đá chung kết Cúp quốc gia.

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

11/05/2026 14:50 PM (GMT+7)
