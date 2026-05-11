CLB Malaysia thắng đậm 14-1, lập kỷ lục 108 trận bất bại ở giải VĐQG

Giải VĐQG Malaysia (Malaysian Super League) mùa giải 2025/26 sắp khép lại khi chỉ còn 1 vòng đấu nữa. Mặc dù vậy, CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) đã được cho đá sớm và đã có chiến thắng cực đậm 14-1 trước đội áp chót bảng Kelantan United. Đây thực tế là trận thắng đậm nhất trong lịch sử JDT.

JDT đã có chức vô địch thứ 12 liên tiếp và họ hiện đã hơn đội nhì bảng tận 20 điểm trên BXH với 1 trận đá nhiều hơn. Thực tế trận đấu vừa diễn ra là trận thứ 108 liên tiếp JDT không thua trong khuôn khổ giải VĐQG, và đây là kỷ lục số trận bất bại ở giải VĐQG Malaysia. Lần cuối JDT thua ở giải Malaysian Super League là từ tận tháng 4/2021.

JDT chính là đội bóng gắn liền với scandal nhập tịch của bóng đá Malaysia. 3 trong 7 cầu thủ bị phát hiện có hồ sơ giả mạo là cầu thủ của JDT và sau khi vụ việc bị khui ra, dư luận Malaysia đã chất vấn về việc vì sao những cầu thủ này vẫn được thi đấu ở giải VĐQG.

Vụ scandal đã khơi mào cho phong trào phản đối cả JDT lẫn LĐBĐ Malaysia (FAM). Chủ sở hữu của JDT, Thái tử Tunku Ismail Idris của Hồi quốc Johor, từ lâu đã thao túng hoạt động FAM và được xem là kẻ đã chủ trì kế hoạch nhập tịch trái phép. Nhưng sau khi sự việc vỡ lở dẫn tới ĐT Malaysia bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, Ismail lại chối bay chối biến trách nhiệm của mình.

Việc Ismail nhúng tay rất sâu vào hoạt động của FAM đã khiến JDT thường xuyên bị tố được trọng tài thiên vị trong các trận đấu, thậm chí trận thắng 14-1 mới đây diễn ra cũng do lịch được đẩy lên sớm để các cầu thủ JDT được nghỉ hơn 2 tuần trước khi đá chung kết Cúp quốc gia.