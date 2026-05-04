Video bóng đá Monchengladbach - Dortmund: Phút 88 vỡ òa (Bundesliga)

Monchengladbach có lợi thế sân nhà nên họ gây ra không ít khó khăn cho Dortmund trong hiệp một. Chỉ tiếc rằng Monchengladbach chẳng thể chọc thủng lưới đối thủ ở hiệp đấu này dù có không ít thời cơ ngon ăn.

Bước sang hiệp hai, Dortmund thi đấu tốt hơn. Họ sút nhiều hơn hẳn so với hiệp một, nhưng sự chính xác trong những pha dứt điểm thực sự có vấn đề.

Nhìn sang Monchengladbach, họ duy trì nhịp tấn công giống hiệp một. Phải mãi tới phút 88, bàn mở điểm mới tới với đội chủ nhà. Tabakovic lập công với tình huống thoát xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm chính xác.

Monchengladbach ghi bàn mở điểm muộn màng

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Dortmund cố gắng tìm bàn thắng để níu giữ điểm số. Dẫu vậy, đội bóng vùng Ruhr hoàn toàn bất lực trước nhiệm vụ đó. Họ chấp nhận thua chung cuộc 0-1 trước Monchengladbach. Kết quả này có nhiều ý nghĩa với Monchengladbach khi họ đã chính thức trụ hạng thành công.

Tỷ số chung cuộc: Monchengladbach 1-0 Dortmund (H1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Monchengladbach: Tabakovic 88' (Reitz)

Đội hình xuất phát:

Monchengladbach: Nicolas, Sander, Elvedi, Chiarodia - Scally, Reitz, Engelhardt, Stöger, Mohya, Honorat, Tabakovic

Dortmund: Kobel, Reggiani, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Bellingham, Sabitzer, Inacio, Beier, Brandt, Guirassy