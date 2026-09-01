Á hậu mê pickleball nói gì về tranh cãi cố tình đánh bóng vào người đối thủ?

💥 Liên tiếp nã bóng vào người đối thủ

Gần đây, một đoạn video ghi lại một trận đấu pickleball được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng người chơi môn thể thao này.

Bling cho rằng những tình huống bóng đi vào người là bình thường trong pickleball, nhưng vì mục đích trả đũa thì là câu chuyện khác

Trong video, hai bên thi đấu khá quyết liệt. Đáng chú ý, thay vì lựa chọn những cú đánh vào khoảng trống trên sân, các tay vợt nhiều lần chủ động đưa bóng hướng thẳng về phía cơ thể đối thủ.

Sau một tình huống bóng trúng người, bên còn lại dường như lập tức đáp trả bằng một cú đánh mạnh về phía đối diện. Những pha bóng sau đó tiếp tục diễn ra theo kiểu “ăn miếng trả miếng”, khiến trận đấu trở nên căng thẳng.

Hình ảnh này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng đây đơn giản là cách thi đấu nhằm gây áp lực lên đối thủ và hoàn toàn có thể xuất hiện trong những trận pickleball có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên, không ít người lại cho rằng việc liên tục nhắm vào cơ thể đối phương, đặc biệt khi có dấu hiệu cố tình trả đũa, là hành động thiếu tinh thần thể thao.

🗣️ Đánh trúng người có phải phạm luật?

Trên thực tế, việc bóng chạm vào người đối thủ trong quá trình bóng còn trong cuộc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc người đánh bóng phạm luật. Trong pickleball, những cú đánh hướng vào cơ thể đối thủ là một chiến thuật được sử dụng khá phổ biến, đặc biệt khi khoảng cách thi đấu gần và người chơi không có nhiều thời gian phản ứng. Những cú đánh kiểu này thường được gọi là “body shot”, nhằm khiến đối phương khó xoay sở hoặc không kịp đưa vợt ra đỡ bóng.

Người chơi tranh cãi về việc cố tình đánh vào người đối thủ để ghi điểm dù không sai luật

Tuy nhiên, câu chuyện trở nên khác khi những cú đánh vào người xuất phát từ tâm lý “trả đũa”. Nếu người chơi cố tình nhắm bóng vào đối thủ với mục đích gây đau hoặc thể hiện sự khiêu khích, tình huống dễ tạo ra tranh cãi, dù bản thân cú đánh có thể vẫn nằm trong phạm vi luật thi đấu.

Đây cũng chính là điểm khiến đoạn video nhận được nhiều bình luận. Người xem không chỉ bàn luận về việc ai ghi điểm, mà còn tranh cãi về cách các tay vợt xử lý tình huống.

🎯 Á hậu Mỹ Linh: “Đánh để lấy điểm khác với đánh vì cay cú”

Là một người đẹp thường xuyên chơi pickleball, Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025 Lê Thị Mỹ Linh (DJ Bling) cũng đưa ra góc nhìn của mình về vấn đề này.

Người đẹp khẳng định pickleball có thể quyết liệt nhưng vẫn nên giữ được tinh thần thể thao

Mỹ Linh cho biết cô cảm thấy những tình huống như vậy khá cuốn hút khi xem, thậm chí có phần hài hước. Tuy nhiên, nếu hai bên bắt đầu cố tình nhắm vào nhau để trả đũa, cô cho rằng trận đấu sẽ mất đi vẻ đẹp vốn có của thể thao.

“Pickleball có những tình huống bóng đi vào người là bình thường, nhưng đánh vì chiến thuật khác với đánh vì cay cú. Body shot là một phần của pickleball. Đối thủ đứng ở vị trí thuận lợi, mình đánh vào khoảng trống hoặc vào vùng họ khó phản xạ cũng là chiến thuật. Tuy nhiên cần phân biệt rất giữa đánh để lấy điểm và đánh để làm đau người ta là hai chuyện khác nhau”, Mỹ Linh chia sẻ.

Theo Mỹ Linh, bản thân việc đánh bóng vào người đối thủ không đồng nghĩa với thiếu fair-play. Điều quan trọng nằm ở mục đích và cách người chơi thực hiện.

Bling góp mặt ở nhiều giải pickleball và gặt hái không ít danh hiệu

“Ví dụ đang rally nhanh, khoảng cách gần, đánh vào thân người để đối thủ khó xử lý thì hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng bóng dễ dàng đánh chỗ khác mà cứ cố nhắm vào mặt, vùng nhạy cảm hoặc liên tục nhắm vào người để khiêu khích thì mình thấy không đẹp”, cô chia sẻ.

Mỹ Linh cũng cho biết nếu bản thân bị bóng đập trúng trong một tình huống thi đấu bình thường, cô sẽ không quá để bụng. Tuy nhiên, nếu cảm nhận rõ đối phương liên tục cố tình nhắm vào mình, Mỹ Linh sẽ lựa chọn cách giải quyết trực tiếp nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ.

Trước câu hỏi nếu bị đối thủ liên tục body shot, cô có đánh trả hay không, Mỹ Linh cho rằng điều đầu tiên là phải chủ động thay đổi cách đứng và cách di chuyển. Trong trường hợp có cơ hội thực hiện body shot ngược lại, nữ á hậu không loại trừ khả năng sử dụng chiến thuật này. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh mục đích vẫn phải là giành điểm chứ không phải trả đũa cá nhân. Với Mỹ Linh, pickleball có thể quyết liệt, cạnh tranh và máu lửa, nhưng sau cùng vẫn nên giữ được tinh thần thể thao và niềm vui trên sân.