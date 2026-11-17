Vỡ òa làng chạy bộ: VĐV bỏ 1 triệu mua BIB, nhận túi quà “siêu to, siêu khổng lồ”

Cộng đồng chạy bộ khu vực vừa được phen xôn xao trước những hình ảnh "đập hộp" túi vật phẩm nặng tới 50kg tại giải chạy Alfamart Run 2026 ở Indonesia diễn ra vào tháng 10/2026. Điều đáng nói là chi phí mua BIB (là tấm bảng có tên VĐV, thông tin giải chạy, có gắn chip đường chạy...) tham dự sự kiện này chỉ tốn chưa tới 1 triệu đồng, rẻ ngang với các giải chạy phong trào tại Việt Nam hiện nay.

Chạy 5-10km, nhận về nửa tạ hàng hóa, giải chạy cực hot ở Indonesia

Chi phí rẻ ngang giải Việt, quà tặng giá gấp 6 lần tiền vé

Thông thường, khi tham gia các giải chạy bộ tại Việt Nam với mức giá vé từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng cho cự ly 5km hoặc 10km, vận động viên sẽ nhận bộ race-kit tiêu chuẩn gọn nhẹ gồm áo đấu, số BIB, huy chương và một vài gói gel năng lượng hay nước điện giải. Tuy nhiên, giải chạy do một chuỗi siêu thị tiện lợi lớn tại Indonesia tổ chức ở Jakarta vào tháng 10 vừa qua đã mang đến một khái niệm hoàn toàn khác biệt về quyền lợi người chơi.

Để sở hữu một suất tranh tài ở hai cự ly 5km và 10km, mỗi runner chỉ phải bỏ ra khoản phí khoảng 600.000 Rupiah (tương đương 950.000 - 1.000.000 VNĐ). Đổi lại, ngay sau khi hoàn thành đường chạy tại khu vực sân vận động Gelora Bung Karno, tất cả vận động viên đều được trao tặng gói quà "Goodie Bag Sultan" có tổng trọng lượng lên tới 50kg.

Theo thống kê từ ban tổ chức, giá trị thực tế của túi quà này lên tới hơn 4 triệu Rupiah (khoảng 6,5 triệu đồng), tức là gấp hơn 6 lần số tiền mua vé ban đầu. Toàn bộ vật phẩm được đóng gói thành 12 kiện nhỏ bên trong một chiếc túi kéo cỡ lớn. Bên trong chứa đầy ắp các nhu yếu phẩm như thực phẩm khô, đồ uống, dầu ăn, nước giặt, hóa mỹ phẩm và dụng cụ nhà bếp.

Nhiều người tham dự hài hước ví von việc đi chạy bộ về giống như "mở tiệm tạp hóa" bởi lượng hàng hóa này đủ để cả gia đình sử dụng trong suốt thời gian dài.

Thử thách thể lực thực sự nằm ở vạch đích

Nếu như tại các giải đấu thông thường, thử thách thể lực của runner nằm ở cung đường dốc hay thời tiết khắc nghiệt, thì tại sự kiện này, bài kiểm tra sức bền thực sự lại bắt đầu sau khi về đích. Hàng nghìn vận động viên sau khi hoàn thành cự ly chạy đã phải dùng xe đẩy, gọi xe bán tải hoặc huy động người thân ra hỗ trợ mới có thể vận chuyển khối hàng hóa nặng nửa tạ về nhà.

Trên mạng xã hội, hàng loạt video ghi lại cảnh các gia đình hào hứng quây quần khui túi quà 50kg đã thu hút hàng triệu lượt xem. Nữ vận động viên Auliya Rahmawati chia sẻ rằng khoảnh khắc cùng người thân mở từng kiện hàng đầy ắp thực sự mang lại niềm vui chung cho cả nhà, biến thành quả rèn luyện sức khỏe cá nhân thành kỷ niệm gắn kết gia đình đầy ý nghĩa.

Toàn bộ 12 kiện nhu yếu phẩm trị giá khoảng 6,5 triệu đồng

Tỷ lệ chọi 1 chọi 660 để giành suất chạy

Chính nhờ sức hút từ túi quà "khổng lồ" và thiết thực này, dù ban tổ chức chỉ mở bán giới hạn 5.000 suất chạy, giải đấu đã nhận về hơn 3,3 triệu lượt đăng ký bốc thăm mua vé qua ứng dụng.

Với tỷ lệ chọi lên tới hơn 660 người lấy 1 suất, việc săn được tấm vé chạy bộ này thậm chí còn khó khăn hơn cả việc chinh phục đường đua. Bên cạnh túi quà 50kg cho tất cả người hoàn thành, tổng ngân sách giải thưởng của sự kiện còn lên tới 22 tỷ Rupiah với nhiều giải tiền mặt và phần quà quay số là 2 chiếc ô tô điện.

Quy định chặt chẽ để được nhận túi quà nửa tạ

Không phải cứ mua vé thành công là có quà, ban tổ chức đặt ra những điều kiện bắt buộc để đảm bảo tính công bằng cho người chơi. Cụ thể, vận động viên phải sở hữu suất chạy chính chủ, từ 18 tuổi trở lên và xuất trình giấy tờ tùy thân đối chiếu khi nhận BIB trước ngày đua.

Trên đường chạy, người tham dự bắt buộc phải cán đích trong giới hạn thời gian quy định, tối đa 1 giờ cho cự ly 5km và 2 giờ cho cự ly 10km tính từ lúc xuất phát. Nếu bỏ cuộc giữa chừng hoặc về quá giờ, vận động viên sẽ không đủ điều kiện nhận túi quà. Ngoài ra, túi vật phẩm 50kg chỉ được phát trực tiếp cho chính chủ ngay tại khu vực vạch đích sau khi nhận huy chương hoàn thành, tuyệt đối không áp dụng hình thức nhận hộ hay giao hàng tận nhà nếu không trực tiếp thi đấu.