Video tennis Zverev - Sinner: 2 set thần tốc, đoạt vé chung kết (Paris Masters)
(Bán kết Paris Masters) Sinner có màn trình diễn áp đảo Zverev, qua đó đoạt vé đến chung kết Paris Masters.
Sinner sớm cho thấy đẳng cấp vượt trội Zverev khi anh đoạt break point ngay ở game khởi đầu trận đấu. Sau đó, tay vợt người Italia còn có thêm 2 lần giành break, từ đấy khép lại set 1 với thắng lợi 6-0.
Sinner phô diễn đẳng cấp cao
Sang set 2, trong khi Sinner tiếp tục chơi thăng hoa, Zverev lại thể hiện phong độ vô cùng mờ nhạt. Tay vợt người Đức tỏ ra bất lực trước các pha đánh bóng uy lực của Sinner, từ đó có 3 lần bị bẻ game cầm giao bóng.
Zverev thua 1-6 trước Sinner ở set 2, qua đó cay đắng nhìn Sinner vào chung kết Paris Masters. Ở trận này, Sinner chỉ cần tới 1 giờ 2 phút để khuất phục đối thủ. Bước đến trận đấu cuối cùng, Sinner sẽ chạm trán Auger-Aliassime.
|
Zverev
|
0-6, 1-6
|
Sinner
|
2
|
Aces
|
8
|
0
|
Lỗi kép
|
0
|
67%
|
Tỷ lệ giao bóng 1
|
68%
|
48%
|
Giao bóng 1 ăn điểm
|
90%
|
19%
|
Giao bóng 2 ăn điểm
|
50%
|
0/0
|
Điểm Break
|
6/9
|
26/80
|
Tổng số điểm
|
54/80
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-02/11/2025 00:56 AM (GMT+7)