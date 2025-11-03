Hấp dẫn BXH La Liga: Real Betis bứt vào nhóm dự Cúp C1, Barca trở lại nhì bảng

Barca tiếp tục kém Real Madrid 5 điểm

Sau khi Real Madrid thắng dễ Valencia trong buổi tối thứ Bảy, áp lực đè nặng lên Barcelona khi họ phải đánh bại Elche trên sân nhà để cách biệt không gia tăng lên tận 8 điểm trong cuộc đua vô địch. Elche đang có phong độ tốt trong thời gian gần đây và đã ngoi lên nửa trên BXH trước vòng này.

Barcelona trở lại ngôi nhì bảng

Barca rốt cuộc vẫn thủng lưới trận thứ 8 liên tiếp ở mọi đấu trường, nhưng họ đã thắng Elche 3-1 để đòi lại ngôi nhì bảng từ tay Villarreal. Các bàn thắng của Lamine Yamal, Ferran Torres và Marcus Rashford đã đưa Barcelona giành 25 điểm sau 11 vòng đấu, vẫn kém Real Madrid 5 điểm như trước vòng.

Cuộc đua Real - Barca sẽ còn thêm 1 vòng nữa trước khi đợt FIFA Days diễn ra. Real Madrid sẽ hành quân tới sân của đội xếp giữa BXH Rayo Vallecano, trong khi Barcelona đến thăm Celta Vigo đang xếp thứ 12. Hai đội này chẳng dễ đá chút nào cho cả 2 ứng cử viên vô địch: Rayo đã cầm hòa Real Madrid 3-3 trên sân nhà lượt đi mùa trước, trong khi Celta Vigo không những hòa 2-2 trên sân nhà trước Barca, họ còn ghi 2 bàn trong khoảng 3 phút cuối trận dù bị dẫn 0-2 cho tới phút 84.

Real Betis lên top 5, Espanyol sảy chân

Trong trận đấu sớm nhất của buổi tối Chủ nhật, hai hiện tượng Alaves và Espanyol đã có màn đối đầu khá gay cấn và căng thẳng. Lucas Boye bị thẻ đỏ ở phút 90+1, nhưng pha ghi bàn của anh ở cuối hiệp 1 đã giúp Alaves dẫn 2-0 sau 45 phút đầu tiên, và rốt cuộc Espanyol chỉ gỡ được 1 bàn trước khi nhận thất bại 1-2 trên sân đội cựu Á quân UEFA Cup 2001.

Betis tận dụng thất bại của Espanyol để vươn lên thứ 5

Trận thắng này đã đưa Alaves vươn lên thứ 8 trên BXH và họ chỉ còn kém 2 điểm so với khu vực dự cúp châu Âu, khiến cuộc đua tiếp tục khó lường. Espanyol thua trận tạo ra thời cơ để Real Betis bứt vào top 5, với điều kiện Betis thắng trên sân nhà trước ứng viên rớt hạng Mallorca.

Đội bóng của HLV Manuel Pellegrini đã không bỏ lỡ thời cơ, màn trình diễn 2 bàn & 1 kiến tạo của Antony đã đem tới chiến thắng 3-0 cho Betis ngay trong hiệp 1. Betis chiếm lấy vị trí thứ 5 với 19 điểm, hơn Espanyol 1 điểm, trong khi họ kém Atletico 3 điểm ở vị trí thứ 4.

Dự kiến vòng bảng Champions League mùa sau sẽ tiếp tục cho La Liga thêm 1 suất phụ theo điểm thành tích. Mùa giải vẫn còn dài nhưng nếu đứng được trong top 5, vậy sẽ là đủ để Betis trở lại sân chơi Cúp C1 sau đúng 20 năm.

BXH La Liga sau vòng 11