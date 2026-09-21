Real Madrid phản kháng yếu ớt trước Atletico: Ông lớn còn đâu bản sắc đáng sợ?

Gánh nặng của chiếc áo

Ở Real Madrid tồn tại một khái niệm là “gánh nặng của chiếc áo” (“El peso de la camiseta”). Với những cầu thủ khoác áo đội bóng này, thi đấu cho đội không chỉ là vinh dự mà còn đi kèm trách nhiệm giành chiến thắng, và thể hiện quyết tâm chiến thắng.

Juanito, không phải cầu thủ vĩ đại nhất nhưng là cầu thủ Real Madrid được tôn thờ nhất

Truyền thống của Real Madrid được xây dựng bởi đã từng có những danh thủ coi chiến thắng là tối thượng và đi đến tận cùng giới hạn để đạt được thắng lợi. Alfredo Di Stefano đã từng mắc một cầu thủ trẻ khi anh ta lần đầu khoác áo Real và kêu không vừa nên xin đổi chiếc khác, rằng chỉ có kẻ xứng đáng mới được yêu cầu đổi áo.

Phút thứ 7 mỗi trận đấu tại Bernabeu, các fan Madrid đồng loạt đứng dậy hô vang tên của Juanito. 10 năm Juanito đá cho CLB, từ 1977 đến 1987, là 10 năm của những màn ngược dòng kinh điển, của ý chí bất khuất trong tình thế khó khăn.

Càng ý nghĩa hơn khi 10 năm của Juanito là 10 năm Real Madrid nghèo và hiếm khi mua được siêu sao hàng đầu, khiến kỷ nguyên này được gọi là “Madrid của những Garcia” (Madrid de los García), vì CLB có rất nhiều cầu thủ dân Madrid mang tên Garcia. Juanito mất vì tai nạn xe hơi 34 năm trước, nhưng ý chí của anh đã được Raul, Casillas, Ramos kế thừa.

Đó không phải là những cầu thủ bóng bẩy, nhưng họ thắng bằng mọi giá và đó chính là tôn chỉ của Real Madrid. Barcelona có thể phủ khắp các trang giấy viết về lịch sử CLB bằng truyền thống đá đẹp, bằng niềm tự hào bản sắc xứ Catalan, v.v… Với Real, thứ duy nhất cần được in trên những trang giấy đó là bức ảnh những chiếc cúp.

Yếu ớt, không phản kháng

Do đó mà chắc chắn có một bộ phận không nhỏ fan Real Madrid nổi cáu sau trận thua derby Madrid đêm Chủ nhật. Real Madrid đúng là có phần bị thiệt khi trọng tài bỏ qua pha xoạc đáng bị thẻ đỏ của Lee Kang In, nhưng họ không oan với thẻ đỏ của Dean Huijsen và quả penalty mở tỷ số cho Atletico.

Một tập thể bại trận bạc nhược từ đầu đến cuối

Điều thực sự sốc là Real không phản kháng sau bàn thua đầu tiên, không lên được bóng và còn lọt lưới bàn nữa. Jonathan David đã tiến vào vòng cấm Real như vào chỗ không người, 3 hậu vệ Real quanh quẩn khu vực chính diện cầu môn gần như không ai nhắc nhau về sự hiện diện của chân sút người Canada.

Cơ hội đầu tiên của Real Madrid được đặt vào chân của Yan Diomande, dự bị đắt giá của Real mua hè này. Diomande đã không thắng được Oblak, nhưng anh ít nhất đã vào được vị trí để có cơ hội. Ngôi sao người Bờ Biển Ngà còn có một pha solo trước vòng vây cầu thủ Atletico khác, anh mất bóng trước khi bực tức nhìn đồng đội khi không ai băng lên tiếp ứng.

Diomande làm được trong thời gian ngắn ngủi nhiều hơn những gì Vinicius làm được, nhưng Jose Mourinho ít nhất đã thay Vinicius ra. Đó là một quyết định đúng, nhưng được đi kèm 2 quyết định sai lầm: Rút ra cả Guler và Bellingham, những cầu thủ có ích nhất của Real.

Cặp Tchouameni – Valverde cực kỳ tồi trong việc nắm tuyến giữa nhưng Tchouameni là người bị thay ra, còn Valverde vẫn ở trên sân và tiếp tục để cho Atletico dễ dàng cầm bóng. Còn Mbappe thì khỏi nói: Một con số 0 tròn trĩnh gần như phủ kín bảng thông số của tiền đạo này.

90 phút tại Metropolitano, dàn sao Real Madrid danh giá thi đấu như thể không cảm nhận được trách nhiệm mà chiếc áo họ mặc đặt lên đôi vai từng người. Những dấu hiệu phản kháng sau khi bị mất người và dẫn bàn là yếu ớt và quá muộn màng.

Thoái hóa

Mourinho đang dẫn dắt một tập thể bệ rạc về mặt ý chí thi đấu và bản thân ông cũng sai lầm trong chọn người thi đấu lẫn thay dự bị. Nhưng vấn đề của Real Madrid nặng hơn trách nhiệm của chỉ 1 HLV trưởng, khi họ có quá nhiều cầu thủ đá kém nhưng vẫn được cho phép đứng trên sân, được bao bọc bởi một ông chủ tịch chỉ nhìn thấy giá trị hào nhoáng ở những cầu thủ đó thay vì ý chí chiến thắng.

Viggo Mortensen

Cách đây 5 tháng, tài tử điện ảnh Viggo Mortensen (Aragorn trong loạt phim “Chúa tể của những chiếc nhẫn”) đã cáu đến mức viết trên mạng xã hội rằng ông sẽ chấm dứt theo dõi Real Madrid cho tới khi nào Florentino Perez biến khỏi CLB. Mortensen không chỉ là fan Real, ông sống tại Madrid, và đã theo dõi CLB từ năm 1977, tức năm Juanito gia nhập Real.

“Kể từ khi Xabi Alonso bị sa thải, tôi đã không xem 1 trận đấu nào. Tôi vẫn sẽ là fan của CLB, vẫn lắng nghe radio về chiến công của đội bóng, nhưng chưa một giây nào tôi không thấy đội bóng này tự làm xấu hổ chính mình bởi những kết quả tồi tệ lẫn những trò tuyên truyền mệt mỏi về trọng tài của Florentino Perez và thuộc hạ của ông ta. Chừng nào Florentino chưa từ chức, tôi sẽ chưa quay trở lại. Thế này là quá đủ rồi”.

Nói cho ngắn gọn, Mortensen không nghĩ Real Madrid hiện tại là Real Madrid mà ông đã đem lòng yêu mến khi còn là một thanh niên. Và có lẽ đó cũng là cảm nhận chung của rất nhiều cổ động viên vào lúc này, họ đang cổ vũ một CLB mà cả châu Âu từng sợ hãi nhưng giờ đánh mất hết mọi bản sắc làm nên sự đáng sợ đó.