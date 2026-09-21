Bảng xếp hạng La Liga: Real Madrid bị 2 đối thủ qua mặt. Barca thảnh thơi trên đỉnh

5 trận đấu diễn ra trong buổi tối Chủ nhật là những trận cuối cùng của La Liga vòng 7 trước khi các CLB tạm nghỉ thi đấu nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia. Và diễn biến chính tại Metropolitano đã tạo ra bước ngoặt lớn của cuộc đua đầu bảng, khi Atletico Madrid đánh bại Real Madrid 2-1.

Atletico thắng derby Madrid và đẩy Real xuống thứ 4

Trong trận cầu đầy rẫy tranh cãi, chiến thắng của Atletico Madrid đã đưa họ vươn lên nhì bảng với 1 điểm nhiều hơn hàng xóm. Real Madrid lúc này đã kém Barcelona tới 6 điểm còn Atletico kém Barca 5 điểm, khiến đội đương kim vô địch đang rất thoải mái trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu.

Đáng chú ý là sau trận derby Madrid, Real Betis đã tới sân Riazor làm khách trước Deportivo La Coruna và 1 trận thắng sẽ đưa Betis lên nhì bảng. Cucho Hernandez đã giúp Betis gần đạt được điều đó với bàn mở tỷ số cuối hiệp 1, nhưng Deportivo kiên cường vùng lên và đã gỡ hòa ở phút 87 để giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Trận hòa vẫn đủ để Betis lên thứ 3 và vượt qua Real Madrid, họ bằng điểm Atletico nhưng kém hiệu số nên đứng thứ 3. Betis sau đợt FIFA Days sẽ bắt đầu loạt trận khá dày khi phải đá ở cả Cúp C1, trong đó trận đấu lớn nhất sẽ là gặp Barcelona vào tối 17/10.

Trong các trận đấu còn lại, Getafe vượt qua Malaga nhờ bàn thắng muộn phút 85 và họ đã leo một mạch lên thứ 10 sau khi đứng ở gần nhóm xuống hạng trước vòng đấu. Cũng như Getafe, Villarreal bứt lên thứ 8 sau vòng thứ 2 liên tiếp giành chiến thắng khi đánh bại Levante 3-1. Nhưng Villarreal sau đó bị đẩy xuống thứ 9, bởi Real Sociedad đã thắng kịch tính 3-2 trên sân của Valencia để thắng vị trí này, qua đó phá hỏng màn ra mắt của HLV kỳ cựu Javier Aguirre và khiến đội bóng của ông ngụp lặn ở vị trí thứ 19.

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